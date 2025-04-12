С праздником Песах 2025 — красивые поздравления в открытках, стихах и прозе

Люди, которые празднуют Песах за столом. Фото: DW

С сегодняшнего дня начинается один из самых важных праздников для еврейского народа — Песах, который символизирует выход израильтян из Египта. Если вы хотите сказать хорошие слова пожелания родным и близким людям, мы рассказываем, как можно от души поздравить их с этим праздником в стихах, прозе и открытках.

Новини.LIVE делится самыми лучшими идеями поздравлений.

Реклама

Читайте также:

Когда Песах в 2025 году

Песах — это один из важнейших праздников в иудаизме, который считается символом освобождения еврейского народа из египетского рабства, а также свободы и возрождения. Причем, этот праздник имеет не только историческую значимость, но и глубокую духовную важность.

В этом году Песах начинается сегодня вечером, 12 апреля, и заканчивается в воскресенье вечером, 20 апреля, то есть, в Пасху. В то же время, подготовку к празднику нужно закончить до захода солнца в пятницу, 11 апреля.

Празднование Песаха за столом. Фото: Jews for Jesus

Как можно искренне поздравить с Песахом в стихах

З Песахом дім ваш я вітаю,

З цим великим днем весни,

Достатку і добра бажаю,

Гріхи щоб були прощені!

І щоб лише хороші вісті

Вас по життю спіткали,

І на здоров'я років двісті

Щоб ви не нарікали!

***

Свято Песах настає,

Приймайте привітання,

Хай він радість принесе,

Світлі побажання.

Свободи я бажаю вам

В житті і у душі!

Емоцій вихор нехай закрутить

В прекраснім віражі.

Как поздравить с Песахом в прозе

От всего сердца поздравляю вас с праздником Песах! Желаю вам мира, радости, веры, надежды, любви и достатка. Пусть за праздничным столом соберутся самые родные люди, а в вашей жизни никогда не будет негатива. С праздником вас!

***

С Песахом! Пусть этот великий праздник пробудит чувство свободы и пошлет благодать в твою жизнь! Желаю мира, счастья, гармонии, света и достатка!

Самые лучшие поздравления с праздником Песах в открытках

Поздравление с праздником Песах. Фото иллюстративное: Freepik

Поздравление с праздником Песах. Фото иллюстративное: УНИАН

Поздравление с праздником Песах. Фото иллюстративное: Pinterest

Напомним, мы писали о том, что категорически нельзя делать в праздник Песах.

Ранее мы рассказывали о том, когда будет День святого Юрия в Украине в 2025 году.

Также мы сообщали о том, что нельзя делать в Страстную неделю до Пасхи.