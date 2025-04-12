С праздником Песах 2025 — красивые поздравления в открытках, стихах и прозе

Поздравления с праздником Песах 2025 — красивые открытки
С сегодняшнего дня начинается один из самых важных праздников для еврейского народа — Песах, который символизирует выход израильтян из Египта. Если вы хотите сказать хорошие слова пожелания родным и близким людям, мы рассказываем, как можно от души поздравить их с этим праздником в стихах, прозе и открытках.
Новини.LIVE делится самыми лучшими идеями поздравлений.
Когда Песах в 2025 году
Песах — это один из важнейших праздников в иудаизме, который считается символом освобождения еврейского народа из египетского рабства, а также свободы и возрождения. Причем, этот праздник имеет не только историческую значимость, но и глубокую духовную важность.
В этом году Песах начинается сегодня вечером, 12 апреля, и заканчивается в воскресенье вечером, 20 апреля, то есть, в Пасху. В то же время, подготовку к празднику нужно закончить до захода солнца в пятницу, 11 апреля.
Как можно искренне поздравить с Песахом в стихах
З Песахом дім ваш я вітаю,
З цим великим днем весни,
Достатку і добра бажаю,
Гріхи щоб були прощені!
І щоб лише хороші вісті
Вас по життю спіткали,
І на здоров'я років двісті
Щоб ви не нарікали!
***
Свято Песах настає,
Приймайте привітання,
Хай він радість принесе,
Світлі побажання.
Свободи я бажаю вам
В житті і у душі!
Емоцій вихор нехай закрутить
В прекраснім віражі.
Как поздравить с Песахом в прозе
От всего сердца поздравляю вас с праздником Песах! Желаю вам мира, радости, веры, надежды, любви и достатка. Пусть за праздничным столом соберутся самые родные люди, а в вашей жизни никогда не будет негатива. С праздником вас!
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С Песахом! Пусть этот великий праздник пробудит чувство свободы и пошлет благодать в твою жизнь! Желаю мира, счастья, гармонии, света и достатка!
Самые лучшие поздравления с праздником Песах в открытках
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