Що категорично не можна робити у Песах 2025 — головні заборони 12-20 квітня

Песах 2025 — що категорично не можна робити 12-20 квітня
Наближається найважливіше свято в іудаїзмі — Песах, яке символізує звільнення євреїв з єгипетського рабства. Ми розповідаємо, на які дати припадає це свято в 2025 році та чим категорично забороняється займатися в цей період, щоб не привернути нещастя.
Новини.LIVE розповідає детально про це свято.
Коли буде Песах в 2025 році
Цього року початок свята Песах припадає на вечір суботи, 12 квітня, а кінець — на вечір неділі, 20 квітня. Оскільки початок святкового періоду співпадає з шабатом, існують певні ритуали, яких потрібно дотримуватися людям.
По-перше, всі приготування потрібно закінчити до моменту заходу сонця в п’ятницю, 11 квітня. По-друге, у перший день Песаху категорично не можна займатися прибиранням вдома або готувати їжу. До того ж, державні вихідні люди матимуть в перший і останній день святкового періоду.
Що категорично не можна робити у Песах
Їсти хамець
У Песах категорично не можна не лише вживати, а й мати вдома такі продукти, які містять:
- Пшеницю
- Ячмінь
- Жито
- Овес
- Спельту
Використовувати посуд, який контактував з хамецом
Кухонний посуд, з якого ви їли впродовж року, категорично не можна використовувати в це свято. Винятком з правил є каширування цього посуду.
Працювати у святкові дні
У перший і останній день Песаху категорично не можна працювати, але дозволено робити такі речі, як:
- Приготування їжі
- Розпалювання вогню від існуючого полум’я
- Перенесення одягу в межах доступної зони
Палити
Палити у Песах можна, але в перший день, тобто, в шабат, категорично цього робити не можна.
Вживати алкогольні напої
У Песах можна вживати виключно вина і міцні алкогольні напої, на яких вказано "Kosher for Passover". Не можна у це свято пити пиво, віскі та горілку, адже вони виготовлені з ферментованих злаків.
Використовувати електричні прилади
У Песах категорично заборонено вмикати чи вимикати світло, а також гаджети і техніку. Крім того, не можна користуватися телефонами, комп’ютерами і плитами — це дозволено тільки в режимі "шабат".
Годувати тварин хамецом
Домашніх тварин також не можна годувати їжею з хамецу, а заздалегідь придбати спеціалізований корм.
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