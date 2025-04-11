Що категорично не можна робити у Песах 2025 — головні заборони 12-20 квітня

Люди, які святкують Песах за столом. Фото: Radio France

Наближається найважливіше свято в іудаїзмі — Песах, яке символізує звільнення євреїв з єгипетського рабства. Ми розповідаємо, на які дати припадає це свято в 2025 році та чим категорично забороняється займатися в цей період, щоб не привернути нещастя.

Новини.LIVE розповідає детально про це свято.

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Коли буде Песах в 2025 році

Цього року початок свята Песах припадає на вечір суботи, 12 квітня, а кінець — на вечір неділі, 20 квітня. Оскільки початок святкового періоду співпадає з шабатом, існують певні ритуали, яких потрібно дотримуватися людям.

По-перше, всі приготування потрібно закінчити до моменту заходу сонця в п’ятницю, 11 квітня. По-друге, у перший день Песаху категорично не можна займатися прибиранням вдома або готувати їжу. До того ж, державні вихідні люди матимуть в перший і останній день святкового періоду.

Святкування Песаху в XIX столітті. Фото ілюстративне: Pinterest

Що категорично не можна робити у Песах

Їсти хамець

У Песах категорично не можна не лише вживати, а й мати вдома такі продукти, які містять:

Пшеницю

Ячмінь

Жито

Овес

Спельту

Використовувати посуд, який контактував з хамецом

Кухонний посуд, з якого ви їли впродовж року, категорично не можна використовувати в це свято. Винятком з правил є каширування цього посуду.

Працювати у святкові дні

У перший і останній день Песаху категорично не можна працювати, але дозволено робити такі речі, як:

Приготування їжі

Розпалювання вогню від існуючого полум’я

Перенесення одягу в межах доступної зони

Палити

Палити у Песах можна, але в перший день, тобто, в шабат, категорично цього робити не можна.

Вживати алкогольні напої

У Песах можна вживати виключно вина і міцні алкогольні напої, на яких вказано "Kosher for Passover". Не можна у це свято пити пиво, віскі та горілку, адже вони виготовлені з ферментованих злаків.

Використовувати електричні прилади

У Песах категорично заборонено вмикати чи вимикати світло, а також гаджети і техніку. Крім того, не можна користуватися телефонами, комп’ютерами і плитами — це дозволено тільки в режимі "шабат".

Годувати тварин хамецом

Домашніх тварин також не можна годувати їжею з хамецу, а заздалегідь придбати спеціалізований корм.

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