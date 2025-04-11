Что категорически нельзя делать в Песах 2025 — главные запреты 12-20 апреля

Люди, которые празднуют Песах за столом. Фото: Radio France

Приближается самый важный праздник в иудаизме — Песах, который символизирует освобождение евреев из египетского рабства. Мы рассказываем, на какие даты приходится этот праздник в 2025 году и чем категорически запрещается заниматься в этот период, чтобы не привлечь несчастье.

Новини.LIVE рассказывает подробно об этом празднике.

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В этом году начало праздника Песах приходится на вечер субботы, 12 апреля, а конец — на вечер воскресенья, 20 апреля. Поскольку начало праздничного периода совпадает с шабатом, существуют определенные ритуалы, которые нужно соблюдать людям.

Во-первых, все приготовления нужно закончить до момента захода солнца в пятницу, 11 апреля. Во-вторых, в первый день Песаха категорически нельзя заниматься уборкой дома или готовить еду. К тому же, государственные выходные люди будут иметь в первый и последний день праздничного периода.

Празднование Песаха в XIX веке. Фото иллюстративное: Pinterest

Что категорически нельзя делать в Песах

Есть хамец

В Песах категорически нельзя не только употреблять, но и иметь дома такие продукты, которые содержат:

Пшеницу

Ячмень

Рожь

Овес

Спельту

Использовать посуду, которая контактировала с хамецом

Кухонную посуду, из которой вы ели в течение года, категорически нельзя использовать в этот праздник. Исключением из правил является каширование этой посуды.

Работать в праздничные дни

В первый и последний день Песаха категорически нельзя работать, но разрешено делать такие вещи, как:

Приготовление пищи

Разжигание огня от существующего пламени

Перенос одежды в пределах доступной зоны

Курить

Курить в Песах можно, но в первый день, то есть, в шабат, категорически этого делать нельзя.

Употреблять алкогольные напитки

В Песах можно употреблять исключительно вина и крепкие алкогольные напитки, на которых указано "Kosher for Passover". Нельзя в этот праздник пить пиво, виски и водку, ведь они изготовлены из ферментированных злаков.

Использовать электрические приборы

В Песах категорически запрещено включать или выключать свет, а также гаджеты и технику. Кроме того, нельзя пользоваться телефонами, компьютерами и плитами — это разрешено только в режиме "шабат".

Кормить животных хамецом

Домашних животных также нельзя кормить едой из хамеца, а заранее приобрести специализированный корм.

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