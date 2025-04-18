Зі Страсною п'ятницею 2025 — теплі привітання у картинках, віршах і прозі

Привітання зі Страсною п'ятницею 2025 — картинки
Сьогодні, 18 квітня 2025 року, віряни відзначають Страсну п’ятницю, в яку Ісуса Христа стратили на Голгофі на хресті. Дізнайтеся, як можна щиро привітати своїх рідних і близьких з цим важливим днем у віршах, прозі та картинках.
Новини.LIVE ділиться найкращими ідеями привітань.
Як привітати зі Страсною п'ятницею у віршах
За вікном уже весна,
Нині — П'ятниця Страсна.
Побажаю я в це свято
Доброти вам всім багато,
Щоб здоров'я лиш кріпшало,
А смирення — вистачало.
З Богом в серці вам завжди
Жити довгії роки!
***
Нехай в цей день пташки гнізда не в’ють,
А жоден з нас роботу оминає,
Хай пам’ятає кожен Ісуса путь,
Хай цей день кожен поважає.
Нехай та пролитая кров
Гріхи замолює всі наші.
І не повторюється знов
Той біль, свавілля... Просто нащо?
Хай все найкраще буде навкруги,
Хай безліч усмішок сяють на обличчях,
Щоб у житті вистачало снаги
Щасливим бути аж понад сторіччя.
***
У Страсну П’ятницю бажаю,
Хай Земля Вам буде раєм,
За гріхи Ісус людські,
Був розп’ятий на хресті.
За нас він мучився, страждав,
За нас земне життя віддав.
Надію людям дарував
І шлях спасіння показав!
Як можна привітати зі Страсною п’ятницею у прозі
Вітаю вас зі Страсною п'ятницею! У цей скорботний день, коли ми згадуємо хресні страждання і смерть нашого Спасителя Ісуса Христа, нехай наші серця наповняться співчуттям, покаянням та глибокою вірою. Бажаю вам провести цей час у молитві, роздумах над жертвою Господа та усвідомленні величі Його любові до нас. Нехай цей день стане для кожного з нас часом духовного очищення та підготовки до світлого Воскресіння Христового. Хай Господь зміцнить вашу віру та дарує мир вашим душам. Бережи вас Бог!
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Зі Страсною п'ятницею! Нехай цей день стане часом тихої молитви та глибоких роздумів про ціну нашого спасіння. Бажаю вам відчути велич Божої любові та знайти в ній силу для прощення та милосердя.
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Прийміть мої щирі вітання зі Страсною п'ятницею. Нехай цей день нагадає нам про велич страждань Христа заради нашого спасіння та зміцнить нашу віру у Його перемогу над смертю.
Найкращі привітання зі Страсною п’ятницею у листівках
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