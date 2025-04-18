Зі Страсною п'ятницею 2025 — теплі привітання у картинках, віршах і прозі

Розп'яття Ісуса Христа, Сина Божого, на хресті. Фото ілюстративне: Pinterest

Сьогодні, 18 квітня 2025 року, віряни відзначають Страсну п’ятницю, в яку Ісуса Христа стратили на Голгофі на хресті. Дізнайтеся, як можна щиро привітати своїх рідних і близьких з цим важливим днем у віршах, прозі та картинках.

Новини.LIVE ділиться найкращими ідеями привітань.

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Як привітати зі Страсною п'ятницею у віршах

За вікном уже весна,

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Нині — П'ятниця Страсна.

Побажаю я в це свято

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Доброти вам всім багато,

Щоб здоров'я лиш кріпшало,

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А смирення — вистачало.

З Богом в серці вам завжди

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Жити довгії роки!

***

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Нехай в цей день пташки гнізда не в’ють,

А жоден з нас роботу оминає,

Хай пам’ятає кожен Ісуса путь,

Хай цей день кожен поважає.

Нехай та пролитая кров

Гріхи замолює всі наші.

І не повторюється знов

Той біль, свавілля... Просто нащо?

Хай все найкраще буде навкруги,

Хай безліч усмішок сяють на обличчях,

Щоб у житті вистачало снаги

Щасливим бути аж понад сторіччя.

***

У Страсну П’ятницю бажаю,

Хай Земля Вам буде раєм,

За гріхи Ісус людські,

Був розп’ятий на хресті.

За нас він мучився, страждав,

За нас земне життя віддав.

Надію людям дарував

І шлях спасіння показав!

Як можна привітати зі Страсною п’ятницею у прозі

Вітаю вас зі Страсною п'ятницею! У цей скорботний день, коли ми згадуємо хресні страждання і смерть нашого Спасителя Ісуса Христа, нехай наші серця наповняться співчуттям, покаянням та глибокою вірою. Бажаю вам провести цей час у молитві, роздумах над жертвою Господа та усвідомленні величі Його любові до нас. Нехай цей день стане для кожного з нас часом духовного очищення та підготовки до світлого Воскресіння Христового. Хай Господь зміцнить вашу віру та дарує мир вашим душам. Бережи вас Бог!

***

Зі Страсною п'ятницею! Нехай цей день стане часом тихої молитви та глибоких роздумів про ціну нашого спасіння. Бажаю вам відчути велич Божої любові та знайти в ній силу для прощення та милосердя.

***

Прийміть мої щирі вітання зі Страсною п'ятницею. Нехай цей день нагадає нам про велич страждань Христа заради нашого спасіння та зміцнить нашу віру у Його перемогу над смертю.

Найкращі привітання зі Страсною п’ятницею у листівках

Привітання зі Страсною п'ятницею. Фото ілюстративне: Pinterest

Привітання зі Страсною п'ятницею. Фото ілюстративне: Pinterest

Привітання зі Страсною п'ятницею. Фото ілюстративне: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, що традиційно прийнято робити в Україні у Великдень.

Раніше ми розповідали про те, що категорично не можна робити у Страсний тиждень до Великодня.

Також ми повідомляли про те, чи буде додатковий вихідний в Україні після Великодня в 2025 році.

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