Со Страстной пятницей 2025 — теплые поздравления в картинках, стихах и прозе

Распятие Иисуса Христа, Сына Божьего, на кресте. Фото иллюстративное: Pinterest

Сегодня, 18 апреля 2025 года, верующие отмечают Страстную пятницу, в которую Иисуса Христа казнили на Голгофе на кресте. Узнайте, как можно искренне поздравить своих родных и близких с этим важным днем в стихах, прозе и картинках.

Новини.LIVE делится самыми лучшими идеями поздравлений.

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Как поздравить со Страстной пятницей в стихах

За вікном уже весна,

Нині — П'ятниця Страсна.

Побажаю я в це свято

Доброти вам всім багато,

Щоб здоров'я лиш кріпшало,

А смирення — вистачало.

З Богом в серці вам завжди

Жити довгії роки!

***

Нехай в цей день пташки гнізда не в’ють,

А жоден з нас роботу оминає,

Хай пам’ятає кожен Ісуса путь,

Хай цей день кожен поважає.

Нехай та пролитая кров

Гріхи замолює всі наші.

І не повторюється знов

Той біль, свавілля... Просто нащо?

Хай все найкраще буде навкруги,

Хай безліч усмішок сяють на обличчях,

Щоб у житті вистачало снаги

Щасливим бути аж понад сторіччя.

***

У Страсну П’ятницю бажаю,

Хай Земля Вам буде раєм,

За гріхи Ісус людські,

Був розп’ятий на хресті.

За нас він мучився, страждав,

За нас земне життя віддав.

Надію людям дарував

І шлях спасіння показав!

Как можно поздравить со Страстной пятницей в прозе

Поздравляю вас со Страстной пятницей! В этот скорбный день, когда мы вспоминаем крестные страдания и смерть нашего Спасителя Иисуса Христа, пусть наши сердца наполнятся состраданием, покаянием и глубокой верой. Желаю вам провести это время в молитве, размышлениях над жертвой Господа и осознании величия Его любви к нам. Пусть этот день станет для каждого из нас временем духовного очищения и подготовки к светлому Воскресению Христовому. Пусть Господь укрепит вашу веру и дарует мир вашим душам. Храни вас Бог!

***

Со Страстной пятницей! Пусть этот день станет временем тихой молитвы и глубоких размышлений о цене нашего спасения. Желаю вам почувствовать величие Божьей любви и найти в ней силу для прощения и милосердия.

***

Примите мои искренние поздравления со Страстной пятницей. Пусть этот день напомнит нам о величии страданий Христа ради нашего спасения и укрепит нашу веру в Его победу над смертью.

Самые лучшие поздравления со Страстной пятницей в открытках

Поздравление со Страстной пятницей. Фото иллюстративное: Pinterest

Поздравление со Страстной пятницей. Фото иллюстративное: Pinterest

Поздравление со Страстной пятницей. Фото иллюстративное: Pinterest

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