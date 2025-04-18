Со Страстной пятницей 2025 — теплые поздравления в картинках, стихах и прозе

Поздравления со Страстной пятницей 2025 — картинки
Сегодня, 18 апреля 2025 года, верующие отмечают Страстную пятницу, в которую Иисуса Христа казнили на Голгофе на кресте. Узнайте, как можно искренне поздравить своих родных и близких с этим важным днем в стихах, прозе и картинках.
Новини.LIVE делится самыми лучшими идеями поздравлений.
Как поздравить со Страстной пятницей в стихах
За вікном уже весна,
Нині — П'ятниця Страсна.
Побажаю я в це свято
Доброти вам всім багато,
Щоб здоров'я лиш кріпшало,
А смирення — вистачало.
З Богом в серці вам завжди
Жити довгії роки!
***
Нехай в цей день пташки гнізда не в’ють,
А жоден з нас роботу оминає,
Хай пам’ятає кожен Ісуса путь,
Хай цей день кожен поважає.
Нехай та пролитая кров
Гріхи замолює всі наші.
І не повторюється знов
Той біль, свавілля... Просто нащо?
Хай все найкраще буде навкруги,
Хай безліч усмішок сяють на обличчях,
Щоб у житті вистачало снаги
Щасливим бути аж понад сторіччя.
***
У Страсну П’ятницю бажаю,
Хай Земля Вам буде раєм,
За гріхи Ісус людські,
Був розп’ятий на хресті.
За нас він мучився, страждав,
За нас земне життя віддав.
Надію людям дарував
І шлях спасіння показав!
Как можно поздравить со Страстной пятницей в прозе
Поздравляю вас со Страстной пятницей! В этот скорбный день, когда мы вспоминаем крестные страдания и смерть нашего Спасителя Иисуса Христа, пусть наши сердца наполнятся состраданием, покаянием и глубокой верой. Желаю вам провести это время в молитве, размышлениях над жертвой Господа и осознании величия Его любви к нам. Пусть этот день станет для каждого из нас временем духовного очищения и подготовки к светлому Воскресению Христовому. Пусть Господь укрепит вашу веру и дарует мир вашим душам. Храни вас Бог!
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Со Страстной пятницей! Пусть этот день станет временем тихой молитвы и глубоких размышлений о цене нашего спасения. Желаю вам почувствовать величие Божьей любви и найти в ней силу для прощения и милосердия.
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Примите мои искренние поздравления со Страстной пятницей. Пусть этот день напомнит нам о величии страданий Христа ради нашего спасения и укрепит нашу веру в Его победу над смертью.
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