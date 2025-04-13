З Вербною неділею 2025 — гарні привітання у листівках, віршах і прозі

Привітання з Вербною неділею 2025 — гарні листівки
Сьогодні, 13 квітня 2025 року, всі православні християни в Україні відзначають важливе свято — Вербну неділю, а це чудовий привід сказати приємні слова своїм близьким. Дізнайтеся, як можна щиро і від душі привітати рідних із цим днем у віршах, прозі та листівках.
Новини.LIVE ділиться найкращими ідеями привітань до цього свята.
Як привітати з Вербною неділею у віршах
З Вербною неділею
Щиро вас вітаю!
Сили та здоров’ячка
Від душі бажаю.
Віра допоможе хай
Труднощі здолати,
Щастя і достаток хай
Прийдуть в вашу хату.
Мрії ваші добрі всі
Скоро хай здійсняться,
А напасті й біди всі
Хай верби бояться.
***
У Вербну неділю бажаю добра,
Кажіть один одному добрі слова,
Хай радують теплі деньочки весняні,
І котики верби, і квіти духмяні,
Хай затишок буде у Вашій оселі,
А Ви будьте радісні, милі, веселі.
***
Вербо, бий, не ображай,
Всього доброго бажай.
Вже за тиждень з нетерпінням,
Великодніх свят чекай!
Як можна привітати з Вербною неділею у прозі
Вітаємо з Вербною неділею! Бажаємо добра, світла, здоров’я, радості та миру! Нехай цей день принесе вам лише найкраще! Зі святом!
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Зі світлою Вербною неділею! Нехай все навколо наповнюється справжнім щастям і енергією весни, а верба, що була освячена цього дня, заряджає вас на удачу. Бажаємо, щоб ваше серце відчувало легкість, а думки були чистими! Зі святом вас!
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Вітаю з цим світлим святом! Бажаю тобі Божої благодаті, душевного спокою і любові, яка веде до правильного шляху! Нехай Господь завжди буде для тебе опорою! З Вербною неділею!
Найкращі привітання з Вербною неділею у листівках
Нагадаємо, ми писали про те, навіщо українці освячують вербу у Вербну неділю.
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