З Вербною неділею 2025 — гарні привітання у листівках, віршах і прозі

Літня вірянка, яка ставить свічку в церкві. Фото: Pinterest

Сьогодні, 13 квітня 2025 року, всі православні християни в Україні відзначають важливе свято — Вербну неділю, а це чудовий привід сказати приємні слова своїм близьким. Дізнайтеся, як можна щиро і від душі привітати рідних із цим днем у віршах, прозі та листівках.

Новини.LIVE ділиться найкращими ідеями привітань до цього свята.

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Як привітати з Вербною неділею у віршах

З Вербною неділею

Щиро вас вітаю!

Сили та здоров’ячка

Від душі бажаю.

Віра допоможе хай

Труднощі здолати,

Щастя і достаток хай

Прийдуть в вашу хату.

Мрії ваші добрі всі

Скоро хай здійсняться,

А напасті й біди всі

Хай верби бояться.

***

У Вербну неділю бажаю добра,

Кажіть один одному добрі слова,

Хай радують теплі деньочки весняні,

І котики верби, і квіти духмяні,

Хай затишок буде у Вашій оселі,

А Ви будьте радісні, милі, веселі.

***

Вербо, бий, не ображай,

Всього доброго бажай.

Вже за тиждень з нетерпінням,

Великодніх свят чекай!

Як можна привітати з Вербною неділею у прозі

Вітаємо з Вербною неділею! Бажаємо добра, світла, здоров’я, радості та миру! Нехай цей день принесе вам лише найкраще! Зі святом!

***

Зі світлою Вербною неділею! Нехай все навколо наповнюється справжнім щастям і енергією весни, а верба, що була освячена цього дня, заряджає вас на удачу. Бажаємо, щоб ваше серце відчувало легкість, а думки були чистими! Зі святом вас!

***

Вітаю з цим світлим святом! Бажаю тобі Божої благодаті, душевного спокою і любові, яка веде до правильного шляху! Нехай Господь завжди буде для тебе опорою! З Вербною неділею!

Найкращі привітання з Вербною неділею у листівках

Привітання з Вербною неділею. Фото ілюстративне: Pinterest

Привітання з Вербною неділею. Фото ілюстративне: Pinterest

Привітання з Вербною неділею. Фото ілюстративне: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, навіщо українці освячують вербу у Вербну неділю.

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