С Вербным воскресеньем 2025 — красивые поздравления в открытках, стихах и прозе

Пожилая верующая, которая ставит свечу в церкви. Фото: Pinterest

Сегодня, 13 апреля 2025 года, все православные христиане в Украине отмечают важный праздник — Вербное воскресенье, а это отличный повод сказать приятные слова своим близким. Узнайте, как можно искренне и от души поздравить родных с этим днем в стихах, прозе и открытках.

Новини.LIVE делится самыми лучшими идеями поздравлений к этому празднику.

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Как поздравить с Вербным воскресеньем в стихах

З Вербною неділею

Щиро вас вітаю!

Сили та здоров’ячка

Від душі бажаю.

Віра допоможе хай

Труднощі здолати,

Щастя і достаток хай

Прийдуть в вашу хату.

Мрії ваші добрі всі

Скоро хай здійсняться,

А напасті й біди всі

Хай верби бояться.

***

У Вербну неділю бажаю добра,

Кажіть один одному добрі слова,

Хай радують теплі деньочки весняні,

І котики верби, і квіти духмяні,

Хай затишок буде у Вашій оселі,

А Ви будьте радісні, милі, веселі.

***

Вербо, бий, не ображай,

Всього доброго бажай.

Вже за тиждень з нетерпінням,

Великодніх свят чекай!

Как можно поздравить с Вербным воскресеньем в прозе

Поздравляем с Вербным воскресеньем! Желаем добра, света, здоровья, радости и мира! Пусть этот день принесет вам только самое лучшее! С праздником!

***

Со светлым Вербным воскресеньем! Пусть все вокруг наполняется настоящим счастьем и энергией весны, а верба, которая была освящена в этот день, заряжает вас на удачу. Желаем, чтобы ваше сердце чувствовало легкость, а мысли были чистыми! С праздником вас!

***

Поздравляю с этим светлым праздником! Желаю тебе Божьей благодати, душевного покоя и любви, которая ведет к правильному пути! Пусть Господь всегда будет для тебя опорой! С Вербным воскресеньем!

Самые лучшие поздравления с Вербным воскресеньем в открытках

Поздравление с Вербным воскресеньем. Фото иллюстративное: Pinterest

Поздравление с Вербным воскресеньем. Фото иллюстративное: Pinterest

Поздравление с Вербным воскресеньем. Фото иллюстративное: Pinterest

Напомним, мы писали о том, зачем украинцы освящают вербу в Вербное воскресенье.

Ранее мы рассказывали о том, будет ли у украинцев выходной после Пасхи в 2025 году.

Также мы сообщали о том, что можно интересного приготовить на праздник Песах 2025 года.