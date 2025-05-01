З 1 травня День праці 2025 — привітання у листівках, віршах і прозі

Два співробітника на підприємстві. Фото: Freepik

Сьогодні, першого травня 2025 року, в Україні традиційно відзначається Міжнародний день праці, який присвячений боротьбі працівників за восьмигодинний робочий день. Ми розповідаємо, як можна привітати близьких і рідних з цим святом у віршах, прозі та листівках.

Новини.LIVE ділиться найкращими ідеями привітань.

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Як привітати з Днем праці у віршах

З Першим травня привітання,

Побажання від душі:

Відпочинку на природі

Від світанку до ночі!

Жити в мирі, жити в праці,

Слава миру, праці, вам.

А всі труднощі буденні

Хай відійдуть ворогам!

***

Першотравень наступає,

Вас вітаю щиро я,

Хай робота буде в радість,

Мирно хай живе сім’я.

Злетів вам и процвітання,

Хай щастить завжди і скрізь,

Та життя завжди пронзає

Миру і достатку вісь.

***

Вітаю із Днем праці

Я всіх робітників!

Бажаю я розумних

Всім вам начальників.

Хай успіх у роботі

У кожного із вас

Примножується стрімко

І тішить повсякчас!

Як можна привітати з Днем праці у прозі

Міжнародний день праці символізує нашу силу і міць! Нехай кожен ваш крок уперед призводить до успіху, а ваші ідеї знаходять продовження. Бажаємо вам впевненості в можливостях і великої мотивації на шляху до успіхів! Зі святом!

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З Міжнародним днем праці! Нехай на вашому шляху ніколи не буде перешкод, а ваші зусилля завжди підтримують рідні! Міцного вам здоров’я, щастя, енергії, любові та весни. Вітаємо!

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Від усього серця вітаємо вас з Міжнародним днем праці! Бажаємо вам миру, любові, світла, здоров’я і успіхів! Нехай цей день буде ще одним кроком на шляху до мрії! Зі святом вас!

Найкращі привітання з Днем праці у листівках

Привітання з Днем праці. Фото ілюстративне: Pinterest

Привітання з Днем праці. Фото ілюстративне: Pinterest

Привітання з Днем праці. Фото ілюстративне: Pinterest

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