З 1 травня День праці 2025 — привітання у листівках, віршах і прозі

Привітання з Днем праці 2025 — гарні листівки до 1 травня
Сьогодні, першого травня 2025 року, в Україні традиційно відзначається Міжнародний день праці, який присвячений боротьбі працівників за восьмигодинний робочий день. Ми розповідаємо, як можна привітати близьких і рідних з цим святом у віршах, прозі та листівках.
Новини.LIVE ділиться найкращими ідеями привітань.
Як привітати з Днем праці у віршах
З Першим травня привітання,
Побажання від душі:
Відпочинку на природі
Від світанку до ночі!
Жити в мирі, жити в праці,
Слава миру, праці, вам.
А всі труднощі буденні
Хай відійдуть ворогам!
***
Першотравень наступає,
Вас вітаю щиро я,
Хай робота буде в радість,
Мирно хай живе сім’я.
Злетів вам и процвітання,
Хай щастить завжди і скрізь,
Та життя завжди пронзає
Миру і достатку вісь.
***
Вітаю із Днем праці
Я всіх робітників!
Бажаю я розумних
Всім вам начальників.
Хай успіх у роботі
У кожного із вас
Примножується стрімко
І тішить повсякчас!
Як можна привітати з Днем праці у прозі
Міжнародний день праці символізує нашу силу і міць! Нехай кожен ваш крок уперед призводить до успіху, а ваші ідеї знаходять продовження. Бажаємо вам впевненості в можливостях і великої мотивації на шляху до успіхів! Зі святом!
***
З Міжнародним днем праці! Нехай на вашому шляху ніколи не буде перешкод, а ваші зусилля завжди підтримують рідні! Міцного вам здоров’я, щастя, енергії, любові та весни. Вітаємо!
***
Від усього серця вітаємо вас з Міжнародним днем праці! Бажаємо вам миру, любові, світла, здоров’я і успіхів! Нехай цей день буде ще одним кроком на шляху до мрії! Зі святом вас!
Найкращі привітання з Днем праці у листівках
Нагадаємо, ми писали про те, які церковні свята відзначатимуть українці в травні 2025 року.
Раніше ми розповідали про те, коли українці святкуватимуть День студента в 2025 році.
Також ми повідомляли про те, коли українцям вигідніше брати відпустку в 2025 році.
Читайте Новини.LIVE!