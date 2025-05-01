С 1 мая День труда 2025 — поздравления в открытках, стихах и прозе

Два сотрудника на предприятии. Фото: Freepik

Сегодня, первого мая 2025 года, в Украине традиционно отмечается Международный день труда, который посвящен борьбе работников за восьмичасовой рабочий день. Мы рассказываем, как можно поздравить близких и родных с этим праздником в стихах, прозе и открытках.

Новини.LIVE делится самыми лучшими идеями поздравлений.

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Как поздравить с Днем труда в стихах

З Першим травня привітання,

Побажання від душі:

Відпочинку на природі

Від світанку до ночі!

Жити в мирі, жити в праці,

Слава миру, праці, вам.

А всі труднощі буденні

Хай відійдуть ворогам!

***

Першотравень наступає,

Вас вітаю щиро я,

Хай робота буде в радість,

Мирно хай живе сім’я.

Злетів вам и процвітання,

Хай щастить завжди і скрізь,

Та життя завжди пронзає

Миру і достатку вісь.

***

Вітаю із Днем праці

Я всіх робітників!

Бажаю я розумних

Всім вам начальників.

Хай успіх у роботі

У кожного із вас

Примножується стрімко

І тішить повсякчас!

Как можно поздравить с Днем труда в прозе

Международный день труда символизирует нашу силу и мощь! Пусть каждый ваш шаг вперед приводит к успеху, а ваши идеи находят продолжение. Желаем вам уверенности в возможностях и большой мотивации на пути к успехам! С праздником!

***

С Международным днем труда! Пусть на вашем пути никогда не будет препятствий, а ваши усилия всегда поддерживают родные! Крепкого вам здоровья, счастья, энергии, любви и весны. Поздравляем!

***

От всего сердца поздравляем вас с Международным днем труда! Желаем вам мира, любви, света, здоровья и успехов! Пусть этот день будет еще одним шагом на пути к мечте! С праздником вас!

Самые лучшие поздравления с Днем труда в открытках

Поздравление с Днем труда. Фото иллюстративное: Pinterest

Поздравление с Днем труда. Фото иллюстративное: Pinterest

Поздравление с Днем труда. Фото иллюстративное: Pinterest

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