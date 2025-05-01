С 1 мая День труда 2025 — поздравления в открытках, стихах и прозе

Поздравления с Днем труда 2025 — красивые открытки к 1 мая
Сегодня, первого мая 2025 года, в Украине традиционно отмечается Международный день труда, который посвящен борьбе работников за восьмичасовой рабочий день. Мы рассказываем, как можно поздравить близких и родных с этим праздником в стихах, прозе и открытках.
Новини.LIVE делится самыми лучшими идеями поздравлений.
Как поздравить с Днем труда в стихах
З Першим травня привітання,
Побажання від душі:
Відпочинку на природі
Від світанку до ночі!
Жити в мирі, жити в праці,
Слава миру, праці, вам.
А всі труднощі буденні
Хай відійдуть ворогам!
***
Першотравень наступає,
Вас вітаю щиро я,
Хай робота буде в радість,
Мирно хай живе сім’я.
Злетів вам и процвітання,
Хай щастить завжди і скрізь,
Та життя завжди пронзає
Миру і достатку вісь.
***
Вітаю із Днем праці
Я всіх робітників!
Бажаю я розумних
Всім вам начальників.
Хай успіх у роботі
У кожного із вас
Примножується стрімко
І тішить повсякчас!
Как можно поздравить с Днем труда в прозе
Международный день труда символизирует нашу силу и мощь! Пусть каждый ваш шаг вперед приводит к успеху, а ваши идеи находят продолжение. Желаем вам уверенности в возможностях и большой мотивации на пути к успехам! С праздником!
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С Международным днем труда! Пусть на вашем пути никогда не будет препятствий, а ваши усилия всегда поддерживают родные! Крепкого вам здоровья, счастья, энергии, любви и весны. Поздравляем!
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От всего сердца поздравляем вас с Международным днем труда! Желаем вам мира, любви, света, здоровья и успехов! Пусть этот день будет еще одним шагом на пути к мечте! С праздником вас!
Самые лучшие поздравления с Днем труда в открытках
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