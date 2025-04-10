З Днем братів і сестер 2025 — теплі привітання у віршах і прозі, гарні листівки

Привітання з Днем братів і сестер — гарні листівки
Сьогодні, десятого квітня, в Україні відзначається неймовірно тепле сімейне свято — День братів і сестер. Якщо у вас є сестра чи брат і ви хочете сказати приємні слова подяки, дізнайтеся, як можна привітати з цим святом у віршах, прозі та листівках.
Новини.LIVE ділиться найкращими ідеями привітань з цим святом.
Як можна привітати з Днем братів і сестер у віршах
Якщо маєш сестру й брата,
Невимовно ти багатий,
Значить, є плече надійне,
Що підтримає постійно.
Є, кому секрет відкрити,
По душам поговорити
Ти завжди будеш багатим
Якщо маєш сестру й брата!
***
З днем братів і сестер
Сердечно вітаю,
Зберігати у міцно узи
Особливі бажаю.
Рідніше немає по крові,
Ніж брат або сестра.
Бажаю розуміння,
Терпіння і добра.
***
Сьогодні в нас з тобою справжнє свято,
Нагода нам зустрітися ще раз!
Тебе вітаю, мій хороший брате,
Нехай у тебе буде все гаразд!
В житті буває солодко й не дуже,
Та все здолати можна, пам’ятай!
Для мене ти назавжди небайдужий,
Тож я — твоя підтримка, так і знай!
***
Сестричко люба, найрідніша,
Мені найближча ти в житті!
Давай згадаєм наймиліші
Ті дні дитинства золоті!
Були і радощі, і сльози,
І конкуренція, і сміх…
Та знай: ніякі бурі й грози
Не змінять почуттів моїх!
Тебе вітаю я зі святом,
І кажу впевнено ще раз:
Людей навколо є багато,
Та з них немає ближчих нас!
Як привітати з Днем братів і сестер у прозі
Вітаємо вашу сім’ю з прекрасним святом — з Днем братів і сестер! Мати поруч рідну кров — це неймовірне щастя! Тому я бажаю вам радості та посмішок. Йдіть завжди пліч-о-пліч, попри вік і життєві обставини. Зі святом!
***
Братику, я тебе вітаю з цим чудовим святом! Бажаю тобі ніколи не засмучуватися і завжди йти по життю з високо піднятою головою! А я зі свого боку завжди буду поруч і підтримувати тебе! З Днем братів і сестер, мій хороший!
***
Люба сестричко! Я хочу привітати тебе з Днем братів і сестер! Бажаю тобі залишатися завжди такою веселою і усміхненою! Пам’ятаю, як вперше побачив тебе, твої малесенькі долоньки і ніжки, як радів тому, що в мене народилася молодша сестра! Нехай у тебе в житті завжди все виходить! Люблю тебе!
Найкращі привітання з Днем братів і сестер у листівках
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