З Днем братів і сестер 2025 — теплі привітання у віршах і прозі, гарні листівки

Діти, які стрибають на дивані. Фото: Pinterest

Сьогодні, десятого квітня, в Україні відзначається неймовірно тепле сімейне свято — День братів і сестер. Якщо у вас є сестра чи брат і ви хочете сказати приємні слова подяки, дізнайтеся, як можна привітати з цим святом у віршах, прозі та листівках.

Новини.LIVE ділиться найкращими ідеями привітань з цим святом.

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Як можна привітати з Днем братів і сестер у віршах

Якщо маєш сестру й брата,

Невимовно ти багатий,

Значить, є плече надійне,

Що підтримає постійно.

Є, кому секрет відкрити,

По душам поговорити

Ти завжди будеш багатим

Якщо маєш сестру й брата!

***

З днем братів і сестер

Сердечно вітаю,

Зберігати у міцно узи

Особливі бажаю.

Рідніше немає по крові,

Ніж брат або сестра.

Бажаю розуміння,

Терпіння і добра.

***

Сьогодні в нас з тобою справжнє свято,

Нагода нам зустрітися ще раз!

Тебе вітаю, мій хороший брате,

Нехай у тебе буде все гаразд!

В житті буває солодко й не дуже,

Та все здолати можна, пам’ятай!

Для мене ти назавжди небайдужий,

Тож я — твоя підтримка, так і знай!

***

Сестричко люба, найрідніша,

Мені найближча ти в житті!

Давай згадаєм наймиліші

Ті дні дитинства золоті!

Були і радощі, і сльози,

І конкуренція, і сміх…

Та знай: ніякі бурі й грози

Не змінять почуттів моїх!

Тебе вітаю я зі святом,

І кажу впевнено ще раз:

Людей навколо є багато,

Та з них немає ближчих нас!

Як привітати з Днем братів і сестер у прозі

Вітаємо вашу сім’ю з прекрасним святом — з Днем братів і сестер! Мати поруч рідну кров — це неймовірне щастя! Тому я бажаю вам радості та посмішок. Йдіть завжди пліч-о-пліч, попри вік і життєві обставини. Зі святом!

***

Братику, я тебе вітаю з цим чудовим святом! Бажаю тобі ніколи не засмучуватися і завжди йти по життю з високо піднятою головою! А я зі свого боку завжди буду поруч і підтримувати тебе! З Днем братів і сестер, мій хороший!

***

Люба сестричко! Я хочу привітати тебе з Днем братів і сестер! Бажаю тобі залишатися завжди такою веселою і усміхненою! Пам’ятаю, як вперше побачив тебе, твої малесенькі долоньки і ніжки, як радів тому, що в мене народилася молодша сестра! Нехай у тебе в житті завжди все виходить! Люблю тебе!

Найкращі привітання з Днем братів і сестер у листівках

Привітання з Днем братів і сестер. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем братів і сестер. Фото: Pinterest

Привітання з Днем братів і сестер. Фото: Новини.LIVE

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