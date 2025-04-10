С Днем братьев и сестер 2025 — теплые поздравления в стихах и прозе, красивые открытки

Поздравления с Днем братьев и сестер — красивые открытки
Сегодня, десятого апреля, в Украине отмечается невероятно теплый семейный праздник — День братьев и сестер. Если у вас есть сестра или брат и вы хотите сказать приятные слова благодарности, узнайте, как можно поздравить с этим праздником в стихах, прозе и открытках.
Новини.LIVE делится самыми лучшими идеями поздравлений с этим праздником.
Как можно поздравить с Днем братьев и сестер в стихах
Якщо маєш сестру й брата,
Невимовно ти багатий,
Значить, є плече надійне,
Що підтримає постійно.
Є, кому секрет відкрити,
По душам поговорити
Ти завжди будеш багатим
Якщо маєш сестру й брата!
***
З днем братів і сестер
Сердечно вітаю,
Зберігати у міцно узи
Особливі бажаю.
Рідніше немає по крові,
Ніж брат або сестра.
Бажаю розуміння,
Терпіння і добра.
***
Сьогодні в нас з тобою справжнє свято,
Нагода нам зустрітися ще раз!
Тебе вітаю, мій хороший брате,
Нехай у тебе буде все гаразд!
В житті буває солодко й не дуже,
Та все здолати можна, пам’ятай!
Для мене ти назавжди небайдужий,
Тож я — твоя підтримка, так і знай!
***
Сестричко люба, найрідніша,
Мені найближча ти в житті!
Давай згадаєм наймиліші
Ті дні дитинства золоті!
Були і радощі, і сльози,
І конкуренція, і сміх…
Та знай: ніякі бурі й грози
Не змінять почуттів моїх!
Тебе вітаю я зі святом,
І кажу впевнено ще раз:
Людей навколо є багато,
Та з них немає ближчих нас!
Как поздравить с Днем братьев и сестер в прозе
Поздравляем вашу семью с прекрасным праздником — с Днем братьев и сестер! Иметь рядом родную кровь — это невероятное счастье! Поэтому я желаю вам радости и улыбок. Идите всегда бок о бок, несмотря на возраст и жизненные обстоятельства. С праздником!
***
Братик, я тебя поздравляю с этим замечательным праздником! Желаю тебе никогда не расстраиваться и всегда идти по жизни с высоко поднятой головой! А я со своей стороны всегда буду рядом и поддерживать тебя! С Днем братьев и сестер, мой хороший!
***
Дорогая сестричка! Я хочу поздравить тебя с Днем братьев и сестер! Желаю тебе оставаться всегда такой веселой и улыбчивой! Помню, как впервые увидел тебя, твои малюсенькие ладошки и ножки, как радовался тому, что у меня родилась младшая сестра! Пусть у тебя в жизни всегда все получается! Люблю тебя!
Самые лучшие поздравления с Днем братьев и сестер в открытках
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