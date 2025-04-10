С Днем братьев и сестер 2025 — теплые поздравления в стихах и прозе, красивые открытки

Дети, которые прыгают на диване. Фото: Pinterest

Сегодня, десятого апреля, в Украине отмечается невероятно теплый семейный праздник — День братьев и сестер. Если у вас есть сестра или брат и вы хотите сказать приятные слова благодарности, узнайте, как можно поздравить с этим праздником в стихах, прозе и открытках.

Новини.LIVE делится самыми лучшими идеями поздравлений с этим праздником.

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Как можно поздравить с Днем братьев и сестер в стихах

Якщо маєш сестру й брата,

Невимовно ти багатий,

Значить, є плече надійне,

Що підтримає постійно.

Є, кому секрет відкрити,

По душам поговорити

Ти завжди будеш багатим

Якщо маєш сестру й брата!

***

З днем братів і сестер

Сердечно вітаю,

Зберігати у міцно узи

Особливі бажаю.

Рідніше немає по крові,

Ніж брат або сестра.

Бажаю розуміння,

Терпіння і добра.

***

Сьогодні в нас з тобою справжнє свято,

Нагода нам зустрітися ще раз!

Тебе вітаю, мій хороший брате,

Нехай у тебе буде все гаразд!

В житті буває солодко й не дуже,

Та все здолати можна, пам’ятай!

Для мене ти назавжди небайдужий,

Тож я — твоя підтримка, так і знай!

***

Сестричко люба, найрідніша,

Мені найближча ти в житті!

Давай згадаєм наймиліші

Ті дні дитинства золоті!

Були і радощі, і сльози,

І конкуренція, і сміх…

Та знай: ніякі бурі й грози

Не змінять почуттів моїх!

Тебе вітаю я зі святом,

І кажу впевнено ще раз:

Людей навколо є багато,

Та з них немає ближчих нас!

Как поздравить с Днем братьев и сестер в прозе

Поздравляем вашу семью с прекрасным праздником — с Днем братьев и сестер! Иметь рядом родную кровь — это невероятное счастье! Поэтому я желаю вам радости и улыбок. Идите всегда бок о бок, несмотря на возраст и жизненные обстоятельства. С праздником!

***

Братик, я тебя поздравляю с этим замечательным праздником! Желаю тебе никогда не расстраиваться и всегда идти по жизни с высоко поднятой головой! А я со своей стороны всегда буду рядом и поддерживать тебя! С Днем братьев и сестер, мой хороший!

***

Дорогая сестричка! Я хочу поздравить тебя с Днем братьев и сестер! Желаю тебе оставаться всегда такой веселой и улыбчивой! Помню, как впервые увидел тебя, твои малюсенькие ладошки и ножки, как радовался тому, что у меня родилась младшая сестра! Пусть у тебя в жизни всегда все получается! Люблю тебя!

Самые лучшие поздравления с Днем братьев и сестер в открытках

Поздравление с Днем братьев и сестер. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем братьев и сестер. Фото: Pinterest

Поздравление с Днем братьев и сестер. Фото: Новини.LIVE

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