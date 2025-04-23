З Днем ангела Юрія 2025 — теплі привітання з іменинами

Привітання з Днем ангела Юрія 2025 — вірші, проза, листівки
Сьогодні, 23 квітня 2025 року, в Україні відзначається День ангела Юрія, а це чудова нагода привітати найрідніших з цим прекрасним світлим днем. Ми розповідаємо, які приємні слова побажання можна сказати чоловікам з цим іменем у віршах, прозі та листівках.
Новини.LIVE ділиться найкращими ідеями привітань до свята.
Коли День Юрія в Україні в 2025 році
Цього року за православним календарем свої іменини всі Юрії святкують аж п’ять разів:
- 4 лютого
- 23 квітня
- 23 червня
- 31 липня
- 26 листопада
Як привітати Юрія з Днем ангела у віршах
Юрію, з Днем ангела вітаю,
Здоров’я, щастя, успіхів бажаю!
Хай доля твоя буде світла,
А серце завжди любов’ю зігріте!
***
Юрій, хай ангел на іменини
Здійснить всі бажання,
Несе щастя щохвилини,
Успіх й процвітання.
Радістю життя вквітчає
І додасть здоров'я,
Мудрістю благословляє,
Добром і любов'ю!
***
Хай святкове янголятко
Принесе кохання в хатку,
Юрці нашому дарунки
Тільки вищого ґатунку.
Посміхайся і радій
Цілий рік на крилах мрій!
Як можна привітати з іменинами Юрія у прозі
Шановний Юрію! Ми тебе вітаємо з твоїм Днем ангела! Нехай небесний покровитель завжди буде поруч і оберігає тебе від усіх негаразд! Бажаємо тобі здоров’я, щастя, любові, тепла і світла! З іменинами!
***
З Днем ангела, Юрію! Нехай на твоєму шляху ніколи не буде суму і горя! Бажаємо мирного неба і світлого майбутнього! Зі святом тебе!
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Юрчику, з іменинами тебе! Бажаю ніколи не сумувати і завжди мати поруч найвідданіших людей, які ніколи тебе не підведуть! З Днем ангела!
Найкращі привітання з Днем ангела Юрія у листівках
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