З Днем ангела Юрія 2025 — теплі привітання з іменинами

Скульптура жінки у вигляді ангела. Фото: Pexels

Сьогодні, 23 квітня 2025 року, в Україні відзначається День ангела Юрія, а це чудова нагода привітати найрідніших з цим прекрасним світлим днем. Ми розповідаємо, які приємні слова побажання можна сказати чоловікам з цим іменем у віршах, прозі та листівках.

Новини.LIVE ділиться найкращими ідеями привітань до свята.

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Цього року за православним календарем свої іменини всі Юрії святкують аж п’ять разів:

4 лютого

23 квітня

23 червня

31 липня

26 листопада

Як привітати Юрія з Днем ангела у віршах

Юрію, з Днем ангела вітаю,

Здоров’я, щастя, успіхів бажаю!

Хай доля твоя буде світла,

А серце завжди любов’ю зігріте!

***

Юрій, хай ангел на іменини

Здійснить всі бажання,

Несе щастя щохвилини,

Успіх й процвітання.

Радістю життя вквітчає

І додасть здоров'я,

Мудрістю благословляє,

Добром і любов'ю!

***

Хай святкове янголятко

Принесе кохання в хатку,

Юрці нашому дарунки

Тільки вищого ґатунку.

Посміхайся і радій

Цілий рік на крилах мрій!

Як можна привітати з іменинами Юрія у прозі

Шановний Юрію! Ми тебе вітаємо з твоїм Днем ангела! Нехай небесний покровитель завжди буде поруч і оберігає тебе від усіх негаразд! Бажаємо тобі здоров’я, щастя, любові, тепла і світла! З іменинами!

***

З Днем ангела, Юрію! Нехай на твоєму шляху ніколи не буде суму і горя! Бажаємо мирного неба і світлого майбутнього! Зі святом тебе!

***

Юрчику, з іменинами тебе! Бажаю ніколи не сумувати і завжди мати поруч найвідданіших людей, які ніколи тебе не підведуть! З Днем ангела!

Найкращі привітання з Днем ангела Юрія у листівках

Привітання з Днем ангела Юрія. Фото ілюстративне: Pinterest

Привітання з Днем ангела Юрія. Фото ілюстративне: Pinterest

Привітання з Днем ангела Юрія. Фото ілюстративне: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, які церковні свята відзначають українці в квітні 2025 року.

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