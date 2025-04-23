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Привітання з Днем ангела Юрія 2025 — вірші, проза, листівки

23 квітня 2025 06:30
Світлана Конюшенко - Редактор
З Днем ангела Юрія 2025 — теплі привітання з іменинами
Скульптура жінки у вигляді ангела. Фото: Pexels
Світлана Конюшенко - Редактор

Сьогодні, 23 квітня 2025 року, в Україні відзначається День ангела Юрія, а це чудова нагода привітати найрідніших з цим прекрасним світлим днем. Ми розповідаємо, які приємні слова побажання можна сказати чоловікам з цим іменем у віршах, прозі та листівках.

Новини.LIVE ділиться найкращими ідеями привітань до свята.

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Коли День Юрія в Україні в 2025 році

Цього року за православним календарем свої іменини всі Юрії святкують аж п’ять разів: 

  • 4 лютого
  • 23 квітня
  • 23 червня
  • 31 липня
  • 26 листопада

Як привітати Юрія з Днем ангела у віршах

Юрію, з Днем ангела вітаю,

Здоров’я, щастя, успіхів бажаю!

Хай доля твоя буде світла,

А серце завжди любов’ю зігріте!

***

Юрій, хай ангел на іменини

Здійснить всі бажання,

Несе щастя щохвилини,

Успіх й процвітання.

Радістю життя вквітчає

І додасть здоров'я,

Мудрістю благословляє,

Добром і любов'ю!

***

Хай святкове янголятко

Принесе кохання в хатку,

Юрці нашому дарунки

Тільки вищого ґатунку.

Посміхайся і радій

Цілий рік на крилах мрій!

Як можна привітати з іменинами Юрія у прозі

Шановний Юрію! Ми тебе вітаємо з твоїм Днем ангела! Нехай небесний покровитель завжди буде поруч і оберігає тебе від усіх негаразд! Бажаємо тобі здоров’я, щастя, любові, тепла і світла! З іменинами!

***

З Днем ангела, Юрію! Нехай на твоєму шляху ніколи не буде суму і горя! Бажаємо мирного неба і світлого майбутнього! Зі святом тебе!

***

Юрчику, з іменинами тебе! Бажаю ніколи не сумувати і завжди мати поруч найвідданіших людей, які ніколи тебе не підведуть! З Днем ангела! 

Найкращі привітання з Днем ангела Юрія у листівках

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Привітання з Днем ангела Юрія. Фото ілюстративне: Pinterest
Открытка
Привітання з Днем ангела Юрія. Фото ілюстративне: Pinterest
Открытка
Привітання з Днем ангела Юрія. Фото ілюстративне: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, які церковні свята відзначають українці в квітні 2025 року. 

Раніше ми розповідали про те, що святкують в Україні в квітні 2025 року. 

Також ми повідомляли про те, які традиції і заборони існують у День святого Юрія.

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