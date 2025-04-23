С Днем ангела Юрия 2025 — теплые поздравления с именинами

Скульптура женщины в виде ангела. Фото: Pexels

Сегодня, 23 апреля 2025 года, в Украине отмечается День ангела Юрия, а это прекрасный повод поздравить родных с этим прекрасным светлым днем. Мы рассказываем, какие приятные слова пожелания можно сказать мужчинам с этим именем в стихах, прозе и открытках.

Новини.LIVE делится самыми лучшими идеями поздравлений к празднику.

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Когда День Юрия в Украине в 2025 году

В этом году по православному календарю свои именины все Юрии празднуют аж пять раз:

4 февраля

23 апреля

23 июня

31 июля

26 ноября

Как поздравить Юрия с Днем ангела в стихах

Юрію, з Днем ангела вітаю,

Здоров’я, щастя, успіхів бажаю!

Хай доля твоя буде світла,

А серце завжди любов’ю зігріте!

***

Юрій, хай ангел на іменини

Здійснить всі бажання,

Несе щастя щохвилини,

Успіх й процвітання.

Радістю життя вквітчає

І додасть здоров'я,

Мудрістю благословляє,

Добром і любов'ю!

***

Хай святкове янголятко

Принесе кохання в хатку,

Юрці нашому дарунки

Тільки вищого гатунку.

Посміхайся і радій

Цілий рік на крилах мрій!

Как можно поздравить с именинами Юрия в прозе

Уважаемый Юрий! Мы тебя поздравляем с твоим Днем ангела! Пусть небесный покровитель всегда будет рядом и оберегает тебя от всех невзгод! Желаем тебе здоровья, счастья, любви, тепла и света! С именинами!

***

С Днем ангела, Юрий! Пусть на твоем пути никогда не будет печали и горя! Желаем мирного неба и светлого будущего! С праздником тебя!

***

Юрчик, с именинами тебя! Желаю никогда не грустить и всегда иметь рядом самых преданных людей, которые никогда тебя не подведут! С Днем ангела!

Самые лучшие поздравления с Днем ангела Юрия в открытках

Поздравление с Днем ангела Юрия. Фото иллюстративное: Pinterest

Поздравление с Днем ангела Юрия. Фото иллюстративное: Pinterest

Поздравление с Днем ангела Юрия. Фото иллюстративное: Pinterest

Напомним, мы писали о том, какие церковные праздники отмечают украинцы в апреле 2025 года.

Ранее мы рассказывали о том, что празднуют в Украине в апреле 2025 года.

Также мы сообщали о том, какие традиции и запреты существуют в День святого Юрия.