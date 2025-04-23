С Днем ангела Юрия 2025 — теплые поздравления с именинами

Поздравления с Днем ангела Юрия 2025 — стихи, проза, открытки
Сегодня, 23 апреля 2025 года, в Украине отмечается День ангела Юрия, а это прекрасный повод поздравить родных с этим прекрасным светлым днем. Мы рассказываем, какие приятные слова пожелания можно сказать мужчинам с этим именем в стихах, прозе и открытках.
Новини.LIVE делится самыми лучшими идеями поздравлений к празднику.
Когда День Юрия в Украине в 2025 году
В этом году по православному календарю свои именины все Юрии празднуют аж пять раз:
- 4 февраля
- 23 апреля
- 23 июня
- 31 июля
- 26 ноября
Как поздравить Юрия с Днем ангела в стихах
Юрію, з Днем ангела вітаю,
Здоров’я, щастя, успіхів бажаю!
Хай доля твоя буде світла,
А серце завжди любов’ю зігріте!
***
Юрій, хай ангел на іменини
Здійснить всі бажання,
Несе щастя щохвилини,
Успіх й процвітання.
Радістю життя вквітчає
І додасть здоров'я,
Мудрістю благословляє,
Добром і любов'ю!
***
Хай святкове янголятко
Принесе кохання в хатку,
Юрці нашому дарунки
Тільки вищого гатунку.
Посміхайся і радій
Цілий рік на крилах мрій!
Как можно поздравить с именинами Юрия в прозе
Уважаемый Юрий! Мы тебя поздравляем с твоим Днем ангела! Пусть небесный покровитель всегда будет рядом и оберегает тебя от всех невзгод! Желаем тебе здоровья, счастья, любви, тепла и света! С именинами!
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С Днем ангела, Юрий! Пусть на твоем пути никогда не будет печали и горя! Желаем мирного неба и светлого будущего! С праздником тебя!
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Юрчик, с именинами тебя! Желаю никогда не грустить и всегда иметь рядом самых преданных людей, которые никогда тебя не подведут! С Днем ангела!
Самые лучшие поздравления с Днем ангела Юрия в открытках
Напомним, мы писали о том, какие церковные праздники отмечают украинцы в апреле 2025 года.
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