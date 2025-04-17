З Чистим четвергом 2025 — гарні привітання у листівках, віршах і прозі

Віряни біля свічок у церкві. Фото: Freepik

Сьогодні, 17 квітня 2025 року, українці відзначають Чистий четвер, а це чудова нагода сказати своїм рідним і близьким гарні слова. Дізнайтеся, як можна від щирого серця привітати з цим святом у віршах, прозі та яскравих листівках.

Новини.LIVE ділиться найкращими ідеями привітань.

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Як привітати з Чистим четвергом у віршах

Всі у Чистий у четвер

Зранку і аж дотепер

Обливаються водою

Непочатою, святою,

Щоби змити всі напасті,

На здоров’я і на щастя.

Хай молитва тихо ллється

Господь нам усміхнеться!

***

Напередодні Великодня

У день очищення і тіла, і душі

Я привітати поспішаю вас сьогодні

І надсилаю ці прості вірші.

Нехай четвер очистить ваше серце,

Нехай омиє тіло і думки,

Як із відра вода — на вас проллється

Благословення Боже на віки!

***

Чую світлий благовіст,

До закінчення йде піст.

Пахнуть паски із печі,

Великодні калачі.

Всі у Чистий у Четвер

Зранку і аж дотепер

Обливаються водою

Непочатою, святою,

Щоби змити всі напасті,

На здоров’я і на щастя.

Хай молитва тихо ллється

І Господь нам усміхнеться!

Як можна привітати з Чистим четвергом у прозі

Вітаємо вас із Чистим четвергом! Бажаю вам очиститися від негативу, який накопичився за цілий рік, і позбутися всіх негаразд. Нехай у вашому житті буде лише радість, благополуччя і любов! Зі святом!

***

З Чистим четвергом! Бажаю, щоб цей день прибрав всі негаразди з вашого життя і притягнув до вас лише найкраще! Нехай на вашому шляху завжди трапляються лише гарні люди, які ніколи вас не підведуть! Вітаю зі святом!

***

У цей чудовий день дозволь мені тебе привітати і побажати всього найсвітлішого! Нехай Чистий четвер очистить твоє життя від негативу і принесе лише позитив! Бажаю миру, благополуччя, тепла і світла, сталевого здоров’я і відданих людей поруч! З Чистим четвергом!

Найкращі привітання з Чистим четвергом у листівках

Привітання з Чистим четвергом. Фото ілюстративне: Pinterest

Привітання з Чистим четвергом. Фото ілюстративне: Pinterest

Привітання з Чистим четвергом. Фото ілюстративне: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, що категорично не можна робити в Чистий четвер.

Раніше ми розповідали про те, чи буде додатковий вихідний в Україні після Великодня 2025 року.

Також ми повідомляли про те, які свята відзначатимуть українці в квітні 2025 року.