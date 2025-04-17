З Чистим четвергом 2025 — гарні привітання у листівках, віршах і прозі

Привітання з Чистим четвергом 2025 — яскраві листівки
Сьогодні, 17 квітня 2025 року, українці відзначають Чистий четвер, а це чудова нагода сказати своїм рідним і близьким гарні слова. Дізнайтеся, як можна від щирого серця привітати з цим святом у віршах, прозі та яскравих листівках.
Новини.LIVE ділиться найкращими ідеями привітань.
Як привітати з Чистим четвергом у віршах
Всі у Чистий у четвер
Зранку і аж дотепер
Обливаються водою
Непочатою, святою,
Щоби змити всі напасті,
На здоров’я і на щастя.
Хай молитва тихо ллється
Господь нам усміхнеться!
***
Напередодні Великодня
У день очищення і тіла, і душі
Я привітати поспішаю вас сьогодні
І надсилаю ці прості вірші.
Нехай четвер очистить ваше серце,
Нехай омиє тіло і думки,
Як із відра вода — на вас проллється
Благословення Боже на віки!
***
Чую світлий благовіст,
До закінчення йде піст.
Пахнуть паски із печі,
Великодні калачі.
Всі у Чистий у Четвер
Зранку і аж дотепер
Обливаються водою
Непочатою, святою,
Щоби змити всі напасті,
На здоров’я і на щастя.
Хай молитва тихо ллється
І Господь нам усміхнеться!
Як можна привітати з Чистим четвергом у прозі
Вітаємо вас із Чистим четвергом! Бажаю вам очиститися від негативу, який накопичився за цілий рік, і позбутися всіх негаразд. Нехай у вашому житті буде лише радість, благополуччя і любов! Зі святом!
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З Чистим четвергом! Бажаю, щоб цей день прибрав всі негаразди з вашого життя і притягнув до вас лише найкраще! Нехай на вашому шляху завжди трапляються лише гарні люди, які ніколи вас не підведуть! Вітаю зі святом!
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У цей чудовий день дозволь мені тебе привітати і побажати всього найсвітлішого! Нехай Чистий четвер очистить твоє життя від негативу і принесе лише позитив! Бажаю миру, благополуччя, тепла і світла, сталевого здоров’я і відданих людей поруч! З Чистим четвергом!
Найкращі привітання з Чистим четвергом у листівках
Нагадаємо, ми писали про те, що категорично не можна робити в Чистий четвер.
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