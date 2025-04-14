Чистий четверг 2025 — що категорично не можна робити перед Великоднем 17 квітня

Вірянки, які ставлять свічки в церкві. Фото: Суспільне

Перед великим святом Великдень у церковному календарі є кілька не менш важливих днів, зокрема, Чистий четвер, в який існують певні заборони. Дізнайтеся, чим категорично не можна займатися цього дня, щоб не привернути нещастя до своєї оселі.

Новини.LIVE розповідає про головні заборони Чистого четверга.

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Коли буде Чистий четвер у 2025 році

Великдень в 2025 році буде для католиків і православних в однаковий день — 20 квітня. До цього свята віряни дотримуються Великого посту, останній тиждень якого — Страсний. Четвер у цей тиждень називається Чистим, а цього року він буде 17 квітня.

Люди, які миють руки під водою. Фото: Freepik

Чим не можна займатися в Чистий четвер

Бути ледачими

Згідно з народними прикметами, у Чистий четвер категорично не можна бути ледачими. Цього дня, на диво, варто наводити лад вдома, готувати і займатися прибиранням.

Сваритися і бажати зла

Ні в якому разі в цей світлий день не сваріться з оточуючими і не бажайте нікому зла. Справа в тому, що будь-які сварки, які спалахнули цього дня, надовго затягнуться, а погані слова, які були сказані в Чистий четвер, ніколи не зникнуть з пам’яті.

Давати щось у борг

Якщо хтось просить вас щось позичити, в Чистий четвер ні в якому разі не робіть цього. Вважається, що гроші або речі, позичені цього дня, віддаються лише разом із щастям. Однак, якщо вам це потрібно зробити, попросіть натомість якусь символічну плату.

Працювати після заходу сонця

У Чистий четвер після заходу сонця ні в якому разі не можна займатися важкою фізичною працею. Ввечері цього дня варто помолитися, покаятися або зайнятися іншими духовними справами.

Бути брудними

Сам факт того, що четвер має таку назву, говорить про те, що цього дня категорично не можна ходити в брудних і зношених речах. Ще не рекомендується лягати спати, не відвідавши душ.

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