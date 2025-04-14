Чистый четверг 2025 — что категорически нельзя делать перед Пасхой 17 апреля

Верующие, которые ставят свечи в церкви. Фото: Суспільне

Перед большим праздником Пасха в церковном календаре есть несколько не менее важных дней, в частности, Чистый четверг, в который существуют определенные запреты. Узнайте, чем категорически нельзя заниматься в этот день, чтобы не привлечь несчастье в свой дом.

Новини.LIVE рассказывает о главных запретах Чистого четверга.

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Когда будет Чистый четверг в 2025 году

Пасха в 2025 году будет для католиков и православных в одинаковый день — 20 апреля. До этого праздника верующие придерживаются Великого поста, последняя неделя которого — Страстная. Четверг в эту неделю называется Чистым, а в этом году он будет 17 апреля.

Люди, которые моют руки под водой. Фото: Freepik

Чем нельзя заниматься в Чистый четверг

Быть ленивыми

Согласно народным приметам, в Чистый четверг категорически нельзя быть ленивыми. В этот день, на удивление, стоит наводить порядок дома, готовить и заниматься уборкой.

Ссориться и желать зла

Ни в коем случае в этот светлый день не ссорьтесь с окружающими и не желайте никому зла. Дело в том, что любые ссоры, которые вспыхнули в этот день, надолго затянутся, а плохие слова, которые были сказаны в Чистый четверг, никогда не исчезнут из памяти.

Давать что-то в долг

Если кто-то просит вас что-то одолжить, в Чистый четверг ни в коем случае не делайте этого. Считается, что деньги или вещи, одолженные в этот день, отдаются только вместе со счастьем. Однако, если вам это нужно сделать, попросите взамен какую-то символическую плату.

Работать после захода солнца

В Чистый четверг после захода солнца ни в коем случае нельзя заниматься тяжелым физическим трудом. Вечером этого дня стоит помолиться, покаяться или заняться другими духовными делами.

Быть грязными

Сам факт того, что четверг имеет такое название, говорит о том, что в этот день категорически нельзя ходить в грязных и изношенных вещах. Еще не рекомендуется ложиться спать, не посетив душ.

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