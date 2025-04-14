Чистый четверг 2025 — что категорически нельзя делать перед Пасхой 17 апреля

Чистый четверг 2025 — что нельзя делать 17 апреля
Перед большим праздником Пасха в церковном календаре есть несколько не менее важных дней, в частности, Чистый четверг, в который существуют определенные запреты. Узнайте, чем категорически нельзя заниматься в этот день, чтобы не привлечь несчастье в свой дом.
Новини.LIVE рассказывает о главных запретах Чистого четверга.
Когда будет Чистый четверг в 2025 году
Пасха в 2025 году будет для католиков и православных в одинаковый день — 20 апреля. До этого праздника верующие придерживаются Великого поста, последняя неделя которого — Страстная. Четверг в эту неделю называется Чистым, а в этом году он будет 17 апреля.
Чем нельзя заниматься в Чистый четверг
Быть ленивыми
Согласно народным приметам, в Чистый четверг категорически нельзя быть ленивыми. В этот день, на удивление, стоит наводить порядок дома, готовить и заниматься уборкой.
Ссориться и желать зла
Ни в коем случае в этот светлый день не ссорьтесь с окружающими и не желайте никому зла. Дело в том, что любые ссоры, которые вспыхнули в этот день, надолго затянутся, а плохие слова, которые были сказаны в Чистый четверг, никогда не исчезнут из памяти.
Давать что-то в долг
Если кто-то просит вас что-то одолжить, в Чистый четверг ни в коем случае не делайте этого. Считается, что деньги или вещи, одолженные в этот день, отдаются только вместе со счастьем. Однако, если вам это нужно сделать, попросите взамен какую-то символическую плату.
Работать после захода солнца
В Чистый четверг после захода солнца ни в коем случае нельзя заниматься тяжелым физическим трудом. Вечером этого дня стоит помолиться, покаяться или заняться другими духовными делами.
Быть грязными
Сам факт того, что четверг имеет такое название, говорит о том, что в этот день категорически нельзя ходить в грязных и изношенных вещах. Еще не рекомендуется ложиться спать, не посетив душ.
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