С Чистым четвергом 2025 — красивые поздравления в открытках, стихах и прозе

Верующие возле свечей в церкви. Фото: Freepik

Сегодня, 17 апреля 2025 года, украинцы отмечают Чистый четверг, а это прекрасный повод сказать своим родным и близким хорошие слова. Узнайте, как можно от всей души поздравить с этим праздником в стихах, прозе и ярких открытках.

Новини.LIVE делится самыми лучшими идеями поздравлений.

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Как поздравить с Чистым четвергом в стихах

Всі у Чистий у четвер

Зранку і аж дотепер

Обливаються водою

Непочатою, святою,

Щоби змити всі напасті,

На здоров’я і на щастя.

Хай молитва тихо ллється

Господь нам усміхнеться!

***

Напередодні Великодня

У день очищення і тіла, і душі

Я привітати поспішаю вас сьогодні

І надсилаю ці прості вірші.

Нехай четвер очистить ваше серце,

Нехай омиє тіло і думки,

Як із відра вода — на вас проллється

Благословення Боже на віки!

***

Чую світлий благовіст,

До закінчення йде піст.

Пахнуть паски із печі,

Великодні калачі.

Всі у Чистий у Четвер

Зранку і аж дотепер

Обливаються водою

Непочатою, святою,

Щоби змити всі напасті,

На здоров’я і на щастя.

Хай молитва тихо ллється

І Господь нам усміхнеться!

Как можно поздравить с Чистым четвергом в прозе

Поздравляем вас с Чистым четвергом! Желаю вам очиститься от негатива, который накопился за целый год, и избавиться от всех невзгод. Пусть в вашей жизни будет только радость, благополучие и любовь! С праздником!

***

С Чистым четвергом! Желаю, чтобы этот день убрал все невзгоды из вашей жизни и притянул к вам только самое лучшее! Пусть на вашем пути всегда попадаются только хорошие люди, которые никогда вас не подведут! Поздравляю с праздником!

***

В этот чудесный день позволь мне тебя поздравить и пожелать всего самого светлого! Пусть Чистый четверг очистит твою жизнь от негатива и принесет лишь позитив! Желаю мира, благополучия, тепла и света, стального здоровья и преданных людей рядом! С Чистым четвергом!

Самые лучшие поздравления с Чистым четвергом в открытках

Поздравление с Чистым четвергом. Фото иллюстративное: Pinterest

Поздравление с Чистым четвергом. Фото иллюстративное: Pinterest

Поздравление с Чистым четвергом. Фото иллюстративное: Pinterest

Напомним, мы писали о том, что категорически нельзя делать в Чистый четверг.

Ранее мы рассказывали о том, будет ли дополнительный выходной в Украине после Пасхи 2025 года.

Также мы сообщали о том, какие праздники будут отмечать украинцы в апреле 2025 года.