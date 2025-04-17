С Чистым четвергом 2025 — красивые поздравления в открытках, стихах и прозе

Поздравления с Чистым четвергом 2025 — яркие открытки
Сегодня, 17 апреля 2025 года, украинцы отмечают Чистый четверг, а это прекрасный повод сказать своим родным и близким хорошие слова. Узнайте, как можно от всей души поздравить с этим праздником в стихах, прозе и ярких открытках.
Новини.LIVE делится самыми лучшими идеями поздравлений.
Как поздравить с Чистым четвергом в стихах
Всі у Чистий у четвер
Зранку і аж дотепер
Обливаються водою
Непочатою, святою,
Щоби змити всі напасті,
На здоров’я і на щастя.
Хай молитва тихо ллється
Господь нам усміхнеться!
***
Напередодні Великодня
У день очищення і тіла, і душі
Я привітати поспішаю вас сьогодні
І надсилаю ці прості вірші.
Нехай четвер очистить ваше серце,
Нехай омиє тіло і думки,
Як із відра вода — на вас проллється
Благословення Боже на віки!
***
Чую світлий благовіст,
До закінчення йде піст.
Пахнуть паски із печі,
Великодні калачі.
Всі у Чистий у Четвер
Зранку і аж дотепер
Обливаються водою
Непочатою, святою,
Щоби змити всі напасті,
На здоров’я і на щастя.
Хай молитва тихо ллється
І Господь нам усміхнеться!
Как можно поздравить с Чистым четвергом в прозе
Поздравляем вас с Чистым четвергом! Желаю вам очиститься от негатива, который накопился за целый год, и избавиться от всех невзгод. Пусть в вашей жизни будет только радость, благополучие и любовь! С праздником!
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С Чистым четвергом! Желаю, чтобы этот день убрал все невзгоды из вашей жизни и притянул к вам только самое лучшее! Пусть на вашем пути всегда попадаются только хорошие люди, которые никогда вас не подведут! Поздравляю с праздником!
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В этот чудесный день позволь мне тебя поздравить и пожелать всего самого светлого! Пусть Чистый четверг очистит твою жизнь от негатива и принесет лишь позитив! Желаю мира, благополучия, тепла и света, стального здоровья и преданных людей рядом! С Чистым четвергом!
Самые лучшие поздравления с Чистым четвергом в открытках
Напомним, мы писали о том, что категорически нельзя делать в Чистый четверг.
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