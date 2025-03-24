Благовіщення Пресвятої Богородиці 2025 — щирі привітання в прозі та віршах зі святом

Молода вірянка зі свічкою у церкві. Фото: Pexels

У вівторок, 25 березня 2025 року, віряни відзначатимуть велике свято — Благовіщення Пресвятої Богородиці, а це чудова нагода сказати приємні слова своїм рідним. Ми розповідаємо, як можна душевно привітати з цим святом у віршах і прозі.

Новини.LIVE ділиться найкращими ідеями привітань.

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Був день як день, зовсім звичайний:

Навколо була суєта,

І враз Архангел незвичайний

В Марії хату заліта.

"Радуйся, свята Маріє!

Господь Тебе благословив!" —

І про народження Месії

Посланець Божий сповістив!

Тож бажаю, щоб в любові

Й злагоді ви жили,

Віру в серці берегли,

І добро творили.

***

Свято Благовіщення прийшло до нас,

Вас вітаю, друзі, у весняний час!

Блага вість прийшла в цей знаменний день,

А за ним настане згодом Великдень.

Сповістив Архангел, що вона "жона",

Богом обрана Марія Пресвята,

І вона почула із священних вуст,

Що народить сина і назве Ісус.

Добра звістка й радість для усіх людей —

Звільнення від смерті в цей знаменний день!

Хай живе у серці радість і добро,

Віра в Бога проростає, як святе зерно!

***

З Благовіщенням вас я вітаю!

Щастя, здоров'я, добра вам бажаю.

Щоб ваші помисли лиш чисті були,

І про своїх ближніх ви ніколи не забули.

Зображення Благовіщення Пресвятої Богородиці. Фото ілюстративне: Pinterest

Як привітати з Благовіщенням Пресвятої Богородиці у прозі

Вітаю із Благовіщенням Пресвятої Богородиці! Нехай у вашому житті завжди буде все добре! Бажаю вам здоров’я, миру, світла, добра і надійних людей поруч! Зі святом!

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У таке велике свято дозвольте нам привітати вас із Благовіщенням Пресвятої Богородиці! Бажаємо вам миру, міцного здоров’я, достатку, любові та тепла! Вітаємо зі святом!

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З Благовіщенням вас! Нехай у вашому житті ніколи не буде горя і сліз! Зі святом!

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