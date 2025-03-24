Благовіщення Пресвятої Богородиці 2025 — щирі привітання в прозі та віршах зі святом

Привітання з Благовіщенням 2025 — побажання у віршах і прозі
У вівторок, 25 березня 2025 року, віряни відзначатимуть велике свято — Благовіщення Пресвятої Богородиці, а це чудова нагода сказати приємні слова своїм рідним. Ми розповідаємо, як можна душевно привітати з цим святом у віршах і прозі.
Новини.LIVE ділиться найкращими ідеями привітань.
Як можна тепло привітати з Благовіщенням у віршах
Був день як день, зовсім звичайний:
Навколо була суєта,
І враз Архангел незвичайний
В Марії хату заліта.
"Радуйся, свята Маріє!
Господь Тебе благословив!" —
І про народження Месії
Посланець Божий сповістив!
Тож бажаю, щоб в любові
Й злагоді ви жили,
Віру в серці берегли,
І добро творили.
***
Свято Благовіщення прийшло до нас,
Вас вітаю, друзі, у весняний час!
Блага вість прийшла в цей знаменний день,
А за ним настане згодом Великдень.
Сповістив Архангел, що вона "жона",
Богом обрана Марія Пресвята,
І вона почула із священних вуст,
Що народить сина і назве Ісус.
Добра звістка й радість для усіх людей —
Звільнення від смерті в цей знаменний день!
Хай живе у серці радість і добро,
Віра в Бога проростає, як святе зерно!
***
З Благовіщенням вас я вітаю!
Щастя, здоров'я, добра вам бажаю.
Щоб ваші помисли лиш чисті були,
І про своїх ближніх ви ніколи не забули.
Як привітати з Благовіщенням Пресвятої Богородиці у прозі
Вітаю із Благовіщенням Пресвятої Богородиці! Нехай у вашому житті завжди буде все добре! Бажаю вам здоров’я, миру, світла, добра і надійних людей поруч! Зі святом!
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У таке велике свято дозвольте нам привітати вас із Благовіщенням Пресвятої Богородиці! Бажаємо вам миру, міцного здоров’я, достатку, любові та тепла! Вітаємо зі святом!
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З Благовіщенням вас! Нехай у вашому житті ніколи не буде горя і сліз! Зі святом!
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