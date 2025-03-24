Благовещение Пресвятой Богородицы 2025 — искренние поздравления в прозе и стихах с праздником

Поздравления с Благовещением 2025 — пожелания в стихах и прозе
Во вторник, 25 марта 2025 года, верующие будут отмечать большой праздник — Благовещение Пресвятой Богородицы, а это прекрасная возможность сказать приятные слова своим родным. Мы рассказываем, как можно душевно поздравить с этим праздником в стихах и прозе.
Новини.LIVE делится самыми лучшими идеями поздравлений.
Как можно тепло поздравить с Благовещением в стихах
Був день як день, зовсім звичайний:
Навколо була суєта,
І враз Архангел незвичайний
В Марії хату заліта.
"Радуйся, свята Маріє!
Господь Тебе благословив!" —
І про народження Месії
Посланець Божий сповістив!
Тож бажаю, щоб в любові
Й злагоді ви жили,
Віру в серці берегли,
І добро творили.
***
Свято Благовіщення прийшло до нас,
Вас вітаю, друзі, у весняний час!
Блага вість прийшла в цей знаменний день,
А за ним настане згодом Великдень.
Сповістив Архангел, що вона "жона",
Богом обрана Марія Пресвята,
І вона почула із священних вуст,
Що народить сина і назве Ісус.
Добра звістка й радість для усіх людей —
Звільнення від смерті в цей знаменний день!
Хай живе у серці радість і добро,
Віра в Бога проростає, як святе зерно!
***
З Благовіщенням вас я вітаю!
Щастя, здоров'я, добра вам бажаю.
Щоб ваші помисли лиш чисті були,
І про своїх ближніх ви ніколи не забули.
Как поздравить с Благовещением Пресвятой Богородицы в прозе
Поздравляю с Благовещением Пресвятой Богородицы! Пусть в вашей жизни всегда будет все хорошо! Желаю вам здоровья, мира, света, добра и надежных людей рядом! С праздником!
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В такой великий праздник позвольте нам поздравить вас с Благовещением Пресвятой Богородицы! Желаем вам мира, крепкого здоровья, достатка, любви и тепла! Поздравляем с праздником!
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С Благовещением вас! Пусть в вашей жизни никогда не будет горя и слез! С праздником!
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