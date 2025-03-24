Благовещение Пресвятой Богородицы 2025 — искренние поздравления в прозе и стихах с праздником

Молодая прихожанка со свечой в церкви. Фото: Pexels

Во вторник, 25 марта 2025 года, верующие будут отмечать большой праздник — Благовещение Пресвятой Богородицы, а это прекрасная возможность сказать приятные слова своим родным. Мы рассказываем, как можно душевно поздравить с этим праздником в стихах и прозе.

Новини.LIVE делится самыми лучшими идеями поздравлений.

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Був день як день, зовсім звичайний:

Навколо була суєта,

І враз Архангел незвичайний

В Марії хату заліта.

"Радуйся, свята Маріє!

Господь Тебе благословив!" —

І про народження Месії

Посланець Божий сповістив!

Тож бажаю, щоб в любові

Й злагоді ви жили,

Віру в серці берегли,

І добро творили.

***

Свято Благовіщення прийшло до нас,

Вас вітаю, друзі, у весняний час!

Блага вість прийшла в цей знаменний день,

А за ним настане згодом Великдень.

Сповістив Архангел, що вона "жона",

Богом обрана Марія Пресвята,

І вона почула із священних вуст,

Що народить сина і назве Ісус.

Добра звістка й радість для усіх людей —

Звільнення від смерті в цей знаменний день!

Хай живе у серці радість і добро,

Віра в Бога проростає, як святе зерно!

***

З Благовіщенням вас я вітаю!

Щастя, здоров'я, добра вам бажаю.

Щоб ваші помисли лиш чисті були,

І про своїх ближніх ви ніколи не забули.

Изображение Благовещения Пресвятой Богородицы. Фото иллюстративное: Pinterest

Как поздравить с Благовещением Пресвятой Богородицы в прозе

Поздравляю с Благовещением Пресвятой Богородицы! Пусть в вашей жизни всегда будет все хорошо! Желаю вам здоровья, мира, света, добра и надежных людей рядом! С праздником!

***

В такой великий праздник позвольте нам поздравить вас с Благовещением Пресвятой Богородицы! Желаем вам мира, крепкого здоровья, достатка, любви и тепла! Поздравляем с праздником!

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С Благовещением вас! Пусть в вашей жизни никогда не будет горя и слез! С праздником!

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