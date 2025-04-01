З 1 квітня 2025 — гарні привітання до Дня дурня у віршах, прозі та листівках

Компанія друзів, які сміються. Фото: Pinterest

Щороку першого квітня українці відзначають День дурня або День сміху, в який прийнято розігрувати своїх друзів, колег або рідних. Ми розповідаємо, як можна прикольно і щиро привітати близьких людей з цим святом у віршах, прозі та листівках.

Новини.LIVE ділиться найкращими ідеями привітань.

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Як привітати з Днем дурня у віршах

Посмішка життя нам продовжує,

Без доброго жарту-нікуди.

У День сміху від душі бажаю

Сміятися щиро завжди!

Сміятись у важку хвилину,

Щоб легше стало на душі.

Нехай сміх стане парашутом

На неприємному віражі!

***

У цей день зовсім не гріх

Розсипати всюди сміх

І над кимось жартувати,

Щоб народ розвеселяти.

Тож смійтеся дружно, люди.

Жарт нехай не злісним буде,

Посміхайтеся з теплом,

І наповніть світ добром!

***

Перше квітня, перше квітня

Ха-ха-ха — брехня всесвітня.

Всіх вітаю я з цим днем,

Будь не дурнем, будь конем!

Як можна привітати з першим квітня у прозі

Вітаю з першим квітнем — Днем дурня! Нехай кожен день вашого життя буде наповнений радістю, добром і сміхом! Бажаю вам здоров’я, веселощів, світла і миру! Зі святом!

***

У це веселе свято я хочу побажати тобі дзвінкого і щирого сміху! Нехай щодня у тебе вдома лунає радість і веселощі, а твій настрій завжди буде на висоті! Бажаю тобі безтурботних днів, життєрадісної посмішки і щирих людей в оточенні! З Днем сміху вітаю тебе!

***

У цей неймовірний день дозвольте вас привітати із Днем сміху! Нехай у вашому житті буде багато радості та веселощів, а люди поруч із вами не знають, що таке смуток! Бажаємо вам всього найкращого, і нехай здоров’я ніколи вас не підводить! З першим квітня!

Найкращі привітання з першим квітня у листівках

Привітання з Днем дурня. Фото ілюстративне: Pinterest

Привітання з Днем дурня. Фото ілюстративне: Pinterest

Привітання з Днем дурня. Фото ілюстративне: Pinterest

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