З 1 квітня 2025 — гарні привітання до Дня дурня у віршах, прозі та листівках

Привітання з 1 квітня — веселі листівки до Дня дурня
Щороку першого квітня українці відзначають День дурня або День сміху, в який прийнято розігрувати своїх друзів, колег або рідних. Ми розповідаємо, як можна прикольно і щиро привітати близьких людей з цим святом у віршах, прозі та листівках.
Новини.LIVE ділиться найкращими ідеями привітань.
Як привітати з Днем дурня у віршах
Посмішка життя нам продовжує,
Без доброго жарту-нікуди.
У День сміху від душі бажаю
Сміятися щиро завжди!
Сміятись у важку хвилину,
Щоб легше стало на душі.
Нехай сміх стане парашутом
На неприємному віражі!
***
У цей день зовсім не гріх
Розсипати всюди сміх
І над кимось жартувати,
Щоб народ розвеселяти.
Тож смійтеся дружно, люди.
Жарт нехай не злісним буде,
Посміхайтеся з теплом,
І наповніть світ добром!
***
Перше квітня, перше квітня
Ха-ха-ха — брехня всесвітня.
Всіх вітаю я з цим днем,
Будь не дурнем, будь конем!
Як можна привітати з першим квітня у прозі
Вітаю з першим квітнем — Днем дурня! Нехай кожен день вашого життя буде наповнений радістю, добром і сміхом! Бажаю вам здоров’я, веселощів, світла і миру! Зі святом!
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У це веселе свято я хочу побажати тобі дзвінкого і щирого сміху! Нехай щодня у тебе вдома лунає радість і веселощі, а твій настрій завжди буде на висоті! Бажаю тобі безтурботних днів, життєрадісної посмішки і щирих людей в оточенні! З Днем сміху вітаю тебе!
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У цей неймовірний день дозвольте вас привітати із Днем сміху! Нехай у вашому житті буде багато радості та веселощів, а люди поруч із вами не знають, що таке смуток! Бажаємо вам всього найкращого, і нехай здоров’я ніколи вас не підводить! З першим квітня!
Найкращі привітання з першим квітня у листівках
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