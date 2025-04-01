С 1 апреля 2025 — красивые поздравления ко Дню дурака в стихах, прозе и открытках

Поздравления с 1 апреля — веселые открытки ко Дню дурака
Каждый год первого апреля украинцы отмечают День дурака или День смеха, в который принято разыгрывать своих друзей, коллег или родных. Мы рассказываем, как можно прикольно и искренне поздравить близких людей с этим праздником в стихах, прозе и открытках.
Новини.LIVE делится самыми лучшими идеями поздравлений.
Как поздравить с Днем дурака в стихах
Посмішка життя нам продовжує,
Без доброго жарту-нікуди.
У День сміху від душі бажаю
Сміятися щиро завжди!
Сміятись у важку хвилину,
Щоб легше стало на душі.
Нехай сміх стане парашутом
На неприємному віражі!
***
У цей день зовсім не гріх
Розсипати всюди сміх
І над кимось жартувати,
Щоб народ розвеселяти.
Тож смійтеся дружно, люди.
Жарт нехай не злісним буде,
Посміхайтеся з теплом,
І наповніть світ добром!
***
Перше квітня, перше квітня
Ха-ха-ха — брехня всесвітня.
Всіх вітаю я з цим днем,
Будь не дурнем, будь конем!
Как можно поздравить с первым апреля в прозе
Поздравляю с первым апрелем — Днем дурака! Пусть каждый день вашей жизни будет наполнен радостью, добром и смехом! Желаю вам здоровья, веселья, света и мира! С праздником!
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В этот веселый праздник я хочу пожелать тебе звонкого и искреннего смеха! Пусть каждый день у тебя дома раздается радость и веселье, а твое настроение всегда будет на высоте! Желаю тебе беззаботных дней, жизнерадостной улыбки и искренних людей в окружении! С Днем смеха поздравляю тебя!
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В этот невероятный день позвольте вас поздравить с Днем смеха! Пусть в вашей жизни будет много радости и веселья, а люди рядом с вами не знают, что такое грусть! Желаем вам всего самого наилучшего, и пусть здоровье никогда вас не подводит! С первым апреля!
Самые лучшие поздравления с первым апреля в открытках
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