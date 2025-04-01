С 1 апреля 2025 — красивые поздравления ко Дню дурака в стихах, прозе и открытках

Компания друзей, которые смеются. Фото: Pinterest

Каждый год первого апреля украинцы отмечают День дурака или День смеха, в который принято разыгрывать своих друзей, коллег или родных. Мы рассказываем, как можно прикольно и искренне поздравить близких людей с этим праздником в стихах, прозе и открытках.

Новини.LIVE делится самыми лучшими идеями поздравлений.

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Посмішка життя нам продовжує,

Без доброго жарту-нікуди.

У День сміху від душі бажаю

Сміятися щиро завжди!

Сміятись у важку хвилину,

Щоб легше стало на душі.

Нехай сміх стане парашутом

На неприємному віражі!

***

У цей день зовсім не гріх

Розсипати всюди сміх

І над кимось жартувати,

Щоб народ розвеселяти.

Тож смійтеся дружно, люди.

Жарт нехай не злісним буде,

Посміхайтеся з теплом,

І наповніть світ добром!

***

Перше квітня, перше квітня

Ха-ха-ха — брехня всесвітня.

Всіх вітаю я з цим днем,

Будь не дурнем, будь конем!

Как можно поздравить с первым апреля в прозе

Поздравляю с первым апрелем — Днем дурака! Пусть каждый день вашей жизни будет наполнен радостью, добром и смехом! Желаю вам здоровья, веселья, света и мира! С праздником!

***

В этот веселый праздник я хочу пожелать тебе звонкого и искреннего смеха! Пусть каждый день у тебя дома раздается радость и веселье, а твое настроение всегда будет на высоте! Желаю тебе беззаботных дней, жизнерадостной улыбки и искренних людей в окружении! С Днем смеха поздравляю тебя!

***

В этот невероятный день позвольте вас поздравить с Днем смеха! Пусть в вашей жизни будет много радости и веселья, а люди рядом с вами не знают, что такое грусть! Желаем вам всего самого наилучшего, и пусть здоровье никогда вас не подводит! С первым апреля!

Самые лучшие поздравления с первым апреля в открытках

Поздравление с Днем дурака. Фото иллюстративное: Pinterest

Поздравление с Днем дурака. Фото иллюстративное: Pinterest

Поздравление с Днем дурака. Фото иллюстративное: Pinterest

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