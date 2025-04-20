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Привітання на Великдень 2025 — побажання у віршах і прозі

20 квітня 2025 06:30
Світлана Конюшенко - Редактор
З Великоднем 2025 — теплі привітання у віршах і прозі
Люди, які б'ються яйцями за столом на Великдень. Фото: Freepik
Світлана Конюшенко - Редактор

Сьогодні, 20 квітня 2025 року, вся Україна відзначає світле свято — Великдень, а це гарна нагода сказати своїм рідним і близьким приємні слова. Ми розповідаємо, як можна щиро і від усієї душі привітати з цим днем дорогих людей у віршах і прозі.

Новини.LIVE ділиться найкращими ідеями привітань.

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Як привітати з Великоднем у віршах

Хай в кошик вам ляжуть баранчик і паска, 

Шматочок сальця, запашная ковбаска, 

І писанок пару з корінчиком хрону, 

Хай плине достаток до Вашого дому! 

Христос воскрес!

***

Христос Воскрес! 

Воістину Воскрес! 

Ясніє сонечко.

Радіє світ увесь. 

Нехай у серці віра і добро панує. 

Хай щиру радість писанки дарують! 

Світлого свята!

***

З Воскресінням Христовим щиро Вас вітаю!

Жити в радості й любові від душі бажаю!

Запашною нехай буде Великодня Паска

І до віку буде з Вами світла Божа ласка!

Хай Божа матір Вас охороняє,

А Дух Святий здоров’я посилає.

Господь дарує Ангела з небес!

— Христос Воскрес!

— Воістину воскрес!

Пасха
Паска і крашанки на Великдень. Фото: Pinterest

Як можна привітати з Великоднем у прозі

Вітаю вас зі світлим святом Великодня! Нехай всі негаразди залишаться в минулому, а все найкраще з’явиться у майбутньому! Мирного неба, світла, надії, тепла і міцного здоров’я вам і всій вашій сім’ї! Зі святом!

***

З Великоднем! Нехай вдома буде благодать, мир і спокій, а небо над головою буде мирним! Міцного здоров’я Вам і всім Вашим рідним! Христос Воскрес!

***

Вітаємо вас зі світлим святом Великодня і бажаємо вам всього найкращого! Нехай ваші серця наповнюються теплом і радістю! Бажаємо вам миру і міцного здоров’я! Зі святом! Христос Воскрес!

Нагадаємо, ми писали про те, в які дні Страсного тижня не можна працювати до Великодня. 

Раніше ми розповідали про те, що прийнято робити у світле свято Великодня. 

Також ми повідомляли про те, коли буде Радониця в Україні в 2025 році.

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