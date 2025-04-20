З Великоднем 2025 — теплі привітання у віршах і прозі

Привітання на Великдень 2025 — побажання у віршах і прозі
Сьогодні, 20 квітня 2025 року, вся Україна відзначає світле свято — Великдень, а це гарна нагода сказати своїм рідним і близьким приємні слова. Ми розповідаємо, як можна щиро і від усієї душі привітати з цим днем дорогих людей у віршах і прозі.
Новини.LIVE ділиться найкращими ідеями привітань.
Як привітати з Великоднем у віршах
Хай в кошик вам ляжуть баранчик і паска,
Шматочок сальця, запашная ковбаска,
І писанок пару з корінчиком хрону,
Хай плине достаток до Вашого дому!
Христос воскрес!
***
Христос Воскрес!
Воістину Воскрес!
Ясніє сонечко.
Радіє світ увесь.
Нехай у серці віра і добро панує.
Хай щиру радість писанки дарують!
Світлого свята!
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З Воскресінням Христовим щиро Вас вітаю!
Жити в радості й любові від душі бажаю!
Запашною нехай буде Великодня Паска
І до віку буде з Вами світла Божа ласка!
Хай Божа матір Вас охороняє,
А Дух Святий здоров’я посилає.
Господь дарує Ангела з небес!
— Христос Воскрес!
— Воістину воскрес!
Як можна привітати з Великоднем у прозі
Вітаю вас зі світлим святом Великодня! Нехай всі негаразди залишаться в минулому, а все найкраще з’явиться у майбутньому! Мирного неба, світла, надії, тепла і міцного здоров’я вам і всій вашій сім’ї! Зі святом!
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З Великоднем! Нехай вдома буде благодать, мир і спокій, а небо над головою буде мирним! Міцного здоров’я Вам і всім Вашим рідним! Христос Воскрес!
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Вітаємо вас зі світлим святом Великодня і бажаємо вам всього найкращого! Нехай ваші серця наповнюються теплом і радістю! Бажаємо вам миру і міцного здоров’я! Зі святом! Христос Воскрес!
Нагадаємо, ми писали про те, в які дні Страсного тижня не можна працювати до Великодня.
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