С Пасхой 2025 — теплые поздравления в стихах и прозе

Поздравления на Пасху 2025 — пожелания в стихах и прозе
Сегодня, 20 апреля 2025 года, вся Украина отмечает светлый праздник — Пасху, а это хороший повод сказать своим родным и близким приятные слова. Мы рассказываем, как можно искренне и от всей души поздравить с этим днем дорогих людей в стихах и прозе.
Новини.LIVE делится самыми лучшими идеями поздравлений.
Как поздравить с Пасхой в стихах
Хай в кошик вам ляжуть баранчик і паска,
Шматочок сальця, запашная ковбаска,
І писанок пару з корінчиком хрону,
Хай плине достаток до Вашого дому!
Христос воскрес!
***
Христос Воскрес!
Воістину Воскрес!
Ясніє сонечко.
Радіє світ увесь.
Нехай у серці віра і добро панує.
Хай щиру радість писанки дарують!
Світлого свята!
***
З Воскресінням Христовим щиро Вас вітаю!
Жити в радості й любові від душі бажаю!
Запашною нехай буде Великодня Паска
І до віку буде з Вами світла Божа ласка!
Хай Божа матір Вас охороняє,
А Дух Святий здоров’я посилає.
Господь дарує Ангела з небес!
— Христос Воскрес!
— Воістину воскрес!
Как можно поздравить с Пасхой в прозе
Поздравляю вас со светлым праздником Пасхи! Пусть все невзгоды останутся в прошлом, а все лучшее появится в будущем! Мирного неба, света, надежды, тепла и крепкого здоровья вам и всей вашей семье! С праздником!
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С Пасхой! Пусть дома будет благодать, мир и покой, а небо над головой будет мирным! Крепкого здоровья Вам и всем Вашим родным! Христос Воскрес!
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Поздравляем вас со светлым праздником Пасхи и желаем вам всего наилучшего! Пусть ваши сердца наполняются теплом и радостью! Желаем вам мира и крепкого здоровья! С праздником! Христос Воскрес!
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