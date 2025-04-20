С Пасхой 2025 — теплые поздравления в стихах и прозе

Люди, которые бьются яйцами за столом на Пасху. Фото: Freepik

Сегодня, 20 апреля 2025 года, вся Украина отмечает светлый праздник — Пасху, а это хороший повод сказать своим родным и близким приятные слова. Мы рассказываем, как можно искренне и от всей души поздравить с этим днем дорогих людей в стихах и прозе.

Новини.LIVE делится самыми лучшими идеями поздравлений.

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Как поздравить с Пасхой в стихах

Хай в кошик вам ляжуть баранчик і паска,

Шматочок сальця, запашная ковбаска,

І писанок пару з корінчиком хрону,

Хай плине достаток до Вашого дому!

Христос воскрес!

***

Христос Воскрес!

Воістину Воскрес!

Ясніє сонечко.

Радіє світ увесь.

Нехай у серці віра і добро панує.

Хай щиру радість писанки дарують!

Світлого свята!

***

З Воскресінням Христовим щиро Вас вітаю!

Жити в радості й любові від душі бажаю!

Запашною нехай буде Великодня Паска

І до віку буде з Вами світла Божа ласка!

Хай Божа матір Вас охороняє,

А Дух Святий здоров’я посилає.

Господь дарує Ангела з небес!

— Христос Воскрес!

— Воістину воскрес!

Пасха и крашанки на Пасху. Фото: Pinterest

Как можно поздравить с Пасхой в прозе

Поздравляю вас со светлым праздником Пасхи! Пусть все невзгоды останутся в прошлом, а все лучшее появится в будущем! Мирного неба, света, надежды, тепла и крепкого здоровья вам и всей вашей семье! С праздником!

***

С Пасхой! Пусть дома будет благодать, мир и покой, а небо над головой будет мирным! Крепкого здоровья Вам и всем Вашим родным! Христос Воскрес!

***

Поздравляем вас со светлым праздником Пасхи и желаем вам всего наилучшего! Пусть ваши сердца наполняются теплом и радостью! Желаем вам мира и крепкого здоровья! С праздником! Христос Воскрес!

Напомним, мы писали о том, в какие дни Страстной недели нельзя работать до Пасхи.

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