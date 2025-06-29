Зі святом Петра і Павла 2025 — гарні листівки, вірші та проза

Зображення святих апостолів Петра і Павла. Фото ілюстративне: Pinterest

Сьогодні, 29 червня 2025 року, українські віряни відзначають важливе свято — Петра і Павла, а це чудова нагода сказати приємні слова. Дізнайтеся, як можна тепло і від усієї душі привітати рідних і близьких з цим днем у віршах, прозі та листівках.

Новини.LIVE ділиться найкращими ідеями привітань.

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Як привітати зі святом Петра і Павла у віршах

Зі святом сьогодні

Я вас всіх вітаю!

У день Петра й Павла

Здоров’я бажаю!

Бажаю вам щастя,

Надії й любові!

Завжди щоб Господь

Був у кожному слові!

***

Хай свято Петра й Павла,

Наповнить наші серця

Любов'ю до ближнього свого,

Щирою вірою у творця!

Миру у наші домівки,

Спокою в душі людські,

Здоров'я міцного —

Як в ліщини-горішки,

Щоб задуми збулись усі!

***

Нехай біди не ступають на поріг,

Бажаю легких я у всьому доріг,

Щоб злі язики вам не шкодили,

І гості в будинок приходили.

Сім'я велика біди не дізнається,

Удача щастя обличчям нехай повертається,

Бажаю світла, щастя і добра,

В душі — спокою і тепла.

Як можна привітати зі святом Петра і Павла у прозі

Любі друзі, щиро вітаю вас з Днем апостолів Петра і Павла! Нехай їхній приклад віри, стійкості та відданості надихає вас на гарні справи і робить ваш дух міцнішим! Бажаю вам здоров’я, миру, сімейного благополуччя і затишку. Зі святом вас!

***

У цей чудовий святковий день дозвольте нам привітати вас і побажати вам тепла, миру і благополуччя! Нехай свято Петра і Павла принесе вам лище найкраще! Вітаю!

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Вітаю вас зі святом святих апостолів Петра і Павла! Бажаю вам миру, тепла, благополуччя і Божого захисту вам і всій вашій родині! Зі святом!

Найкращі привітання зі святом Петра і Павла у листівках

Привітання зі святом Петра і Павла. Фото ілюстративне: Pinterest

Привітання зі святом Петра і Павла. Фото ілюстративне: Pinterest

Привітання зі святом Петра і Павла. Фото ілюстративне: Pinterest

Привітання зі святом Петра і Павла. Фото ілюстративне: Pinterest

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