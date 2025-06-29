Зі святом Петра і Павла 2025 — гарні листівки, вірші та проза

Привітання до свята Петра і Павла 2025 — яскраві листівки
Сьогодні, 29 червня 2025 року, українські віряни відзначають важливе свято — Петра і Павла, а це чудова нагода сказати приємні слова. Дізнайтеся, як можна тепло і від усієї душі привітати рідних і близьких з цим днем у віршах, прозі та листівках.
Новини.LIVE ділиться найкращими ідеями привітань.
Як привітати зі святом Петра і Павла у віршах
Зі святом сьогодні
Я вас всіх вітаю!
У день Петра й Павла
Здоров’я бажаю!
Бажаю вам щастя,
Надії й любові!
Завжди щоб Господь
Був у кожному слові!
***
Хай свято Петра й Павла,
Наповнить наші серця
Любов'ю до ближнього свого,
Щирою вірою у творця!
Миру у наші домівки,
Спокою в душі людські,
Здоров'я міцного —
Як в ліщини-горішки,
Щоб задуми збулись усі!
***
Нехай біди не ступають на поріг,
Бажаю легких я у всьому доріг,
Щоб злі язики вам не шкодили,
І гості в будинок приходили.
Сім'я велика біди не дізнається,
Удача щастя обличчям нехай повертається,
Бажаю світла, щастя і добра,
В душі — спокою і тепла.
Як можна привітати зі святом Петра і Павла у прозі
Любі друзі, щиро вітаю вас з Днем апостолів Петра і Павла! Нехай їхній приклад віри, стійкості та відданості надихає вас на гарні справи і робить ваш дух міцнішим! Бажаю вам здоров’я, миру, сімейного благополуччя і затишку. Зі святом вас!
***
У цей чудовий святковий день дозвольте нам привітати вас і побажати вам тепла, миру і благополуччя! Нехай свято Петра і Павла принесе вам лище найкраще! Вітаю!
***
Вітаю вас зі святом святих апостолів Петра і Павла! Бажаю вам миру, тепла, благополуччя і Божого захисту вам і всій вашій родині! Зі святом!
Найкращі привітання зі святом Петра і Павла у листівках
Нагадаємо, ми писали про те, коли українці святкуватимуть День молоді в 2025 році.
Раніше ми розповідали про те, хто відзначає свій День ангела в червні 2025 року.
Також ми повідомляли про те, коли в Україні святкуватимуть Медовий, Яблучний і Горіховий Спас у 2025 році.
Читайте Новини.LIVE!