С праздником Петра и Павла 2025 — красивые открытки, стихи и проза

Поздравления к празднику Петра и Павла 2025 — яркие открытки
Сегодня, 29 июня 2025 года, украинские верующие отмечают важный праздник — Петра и Павла, а это отличный повод сказать приятные слова. Узнайте, как можно тепло и от всей души поздравить родных и близких с этим днем в стихах, прозе и открытках.
Новини.LIVE делится самыми лучшими идеями поздравлений.
Как поздравить с праздником Петра и Павла в стихах
Зі святом сьогодні
Я вас всіх вітаю!
У день Петра й Павла
Здоров’я бажаю!
Бажаю вам щастя,
Надії й любові!
Завжди щоб Господь
Був у кожному слові!
***
Хай свято Петра й Павла,
Наповнить наші серця
Любов'ю до ближнього свого,
Щирою вірою у творця!
Миру у наші домівки,
Спокою в душі людські,
Здоров'я міцного —
Як в ліщини-горішки,
Щоб задуми збулись усі!
***
Нехай біди не ступають на поріг,
Бажаю легких я у всьому доріг,
Щоб злі язики вам не шкодили,
І гості в будинок приходили.
Сім'я велика біди не дізнається,
Удача щастя обличчям нехай повертається,
Бажаю світла, щастя і добра,
В душі — спокою і тепла.
Как можно поздравить с праздником Петра и Павла в прозе
Дорогие друзья, искренне поздравляю вас с Днем апостолов Петра и Павла! Пусть их пример веры, стойкости и преданности вдохновляет вас на хорошие дела и делает ваш дух крепче! Желаю вам здоровья, мира, семейного благополучия и уюта. С праздником вас!
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В этот замечательный праздничный день позвольте нам поздравить вас и пожелать вам тепла, мира и благополучия! Пусть праздник Петра и Павла принесет вам только самое лучшее! Поздравляю!
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Поздравляю вас с праздником святых апостолов Петра и Павла! Желаю вам мира, тепла, благополучия и Божьей защиты вам и всей вашей семье! С праздником!
Самые лучшие поздравления с праздником Петра и Павла в открытках
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