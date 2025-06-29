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Главная Праздники Поздравления к празднику Петра и Павла 2025 — яркие открытки

Поздравления к празднику Петра и Павла 2025 — яркие открытки

Ua ru
Дата публикации 29 июня 2025 06:30
С праздником Петра и Павла 2025 — красивые открытки, стихи и проза
Изображение святых апостолов Петра и Павла. Фото иллюстративное: Pinterest
Ключові моменти Как поздравить с праздником Петра и Павла в стихах Как можно поздравить с праздником Петра и Павла в прозе Самые лучшие поздравления с праздником Петра и Павла в открытках

Сегодня, 29 июня 2025 года, украинские верующие отмечают важный праздник — Петра и Павла, а это отличный повод сказать приятные слова. Узнайте, как можно тепло и от всей души поздравить родных и близких с этим днем в стихах, прозе и открытках.

Новини.LIVE делится самыми лучшими идеями поздравлений.

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Как поздравить с праздником Петра и Павла в стихах

Зі святом сьогодні

Я вас всіх вітаю!

У день Петра й Павла

Здоров’я бажаю!

Бажаю вам щастя,

Надії й любові!

Завжди щоб Господь

Був у кожному слові!

***

Хай свято Петра й Павла,

Наповнить наші серця

Любов'ю до ближнього свого,

Щирою вірою у творця!

Миру у наші домівки,

Спокою в душі людські,

Здоров'я міцного —

Як в ліщини-горішки,

Щоб задуми збулись усі!

***

Нехай біди не ступають на поріг,

Бажаю легких я у всьому доріг,

Щоб злі язики вам не шкодили,

І гості в будинок приходили.

Сім'я велика біди не дізнається,

Удача щастя обличчям нехай повертається,

Бажаю світла, щастя і добра,

В душі — спокою і тепла.

Как можно поздравить с праздником Петра и Павла в прозе

Дорогие друзья, искренне поздравляю вас с Днем апостолов Петра и Павла! Пусть их пример веры, стойкости и преданности вдохновляет вас на хорошие дела и делает ваш дух крепче! Желаю вам здоровья, мира, семейного благополучия и уюта. С праздником вас!

***

В этот замечательный праздничный день позвольте нам поздравить вас и пожелать вам тепла, мира и благополучия! Пусть праздник Петра и Павла принесет вам только самое лучшее! Поздравляю!

***

Поздравляю вас с праздником святых апостолов Петра и Павла! Желаю вам мира, тепла, благополучия и Божьей защиты вам и всей вашей семье! С праздником!

Самые лучшие поздравления с праздником Петра и Павла в открытках

Открытка
Поздравление с праздником Петра и Павла. Фото иллюстративное: Pinterest
Открытка
Поздравление с праздником Петра и Павла. Фото иллюстративное: Pinterest
Открытка
Поздравление с праздником Петра и Павла. Фото иллюстративное: Pinterest
Открытка
Поздравление с праздником Петра и Павла. Фото иллюстративное: Pinterest

Напомним, мы писали о том, когда украинцы будут праздновать День молодежи в 2025 году.

Ранее мы рассказывали о том, кто отмечает свой День ангела в июне 2025 года.

Также мы сообщали о том, когда в Украине будут праздновать Медовый, Яблочный и Ореховый Спас в 2025 году.

праздники церковь поздравления советы Петра и Павла идеи
Светлана Конюшенко - Редактор
Автор:
Светлана Конюшенко
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