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Головна Свята День молоді 2025 в Україні — дата і значення цього свята

День молоді 2025 в Україні — дата і значення цього свята

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Дата публікації: 25 червня 2025 06:03
Коли буде День молоді в Україні в 2025 році — дата і що означає це свято
Молоді українки в національному вбранні в Києві. Фото: Радіо Свобода
Ключові моменти Коли українці святкують День молоді в 2025 році Що День молоді означає для українців

В Україні щороку святкується День молоді, який присвячений молодому поколінню, його енергії і внеску в життя суспільства. Дізнайтеся, коли в 2025 році ми відзначатимемо це особливе свято і що цей день означає для українців.

Новини.LIVE розповідає детально про це свято.

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Коли українці святкують День молоді в 2025 році

Традиційно День молоді в Україні святкували в останню неділю червня, але цю дату не так давно змінили. Таке рішення прийняли для того, щоб підтримати євроінтеграційні прагнення молодого покоління в Україні та гармонізувати це свято разом із Міжнародним днем молоді.

Оскільки Міжнародне свято припадає на 12 серпня, то і День молоді в Україні теж буде цього року у вівторок, 12 серпня.

Молодежь
Компанія молодих людей у полі. Фото: Pinterest

Що День молоді означає для українців

Це особливе свято було введено для того, аби привернути увагу всіх людей до сучасного молодого покоління і показати їхній внесок у суспільство. Тож День молоді оголошений в Україні для того, щоб:

  • Визнати внесок молодого покоління — це гарна можливість визнати досягнення, активність і креативність молоді, а також її вплив на розвиток своєї держави
  • Привернути увагу до проблем — це чудова нагода обговорити випробування, з якими щодня зіштовхуються молоді люди
  • Залучити до активності — цей день заохочує молоде покоління до участі в соціально-політичному житті України, культурному розвитку і покращення економіки держави
  • Вшанувати роль у боротьбі — це важливий день для вшанування участі молоді в благодійності, захисті країни, розвитку нових технологій і підтримці суспільства

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Світлана Конюшенко - Редактор
Автор:
Світлана Конюшенко
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