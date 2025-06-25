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Главная Праздники День молодежи 2025 в Украине — дата и значение этого праздника

День молодежи 2025 в Украине — дата и значение этого праздника

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Дата публикации 25 июня 2025 06:03
Когда будет День молодежи в Украине в 2025 году — дата и что означает этот праздник
Молодые украинки в национальных нарядах в Киеве. Фото: Радіо Свобода
Ключові моменти Когда украинцы празднуют День молодежи в 2025 году Что День молодежи означает для украинцев

В Украине каждый год празднуется День молодежи, который посвящен молодому поколению, его энергии и вкладу в жизнь общества. Узнайте, когда в 2025 году мы будем отмечать этот особенный праздник и что этот день означает для украинцев.

Новини.LIVE рассказывает подробно об этом празднике.

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Когда украинцы празднуют День молодежи в 2025 году

Традиционно День молодежи в Украине праздновали в последнее воскресенье июня, но эту дату не так давно изменили. Такое решение приняли для того, чтобы поддержать евроинтеграционные стремления молодого поколения в Украине и гармонизировать этот праздник вместе с Международным днем молодежи.

Поскольку Международный праздник приходится на 12 августа, то и День молодежи в Украине тоже будет в этом году во вторник, 12 августа.

Молодежь
Компания молодых людей в поле. Фото: Pinterest

Что День молодежи означает для украинцев

Этот особенный праздник был введен для того, чтобы привлечь внимание всех людей к современному молодому поколению и показать их вклад в общество. Поэтому День молодежи объявлен в Украине для того, чтобы:

  • Признать вклад молодого поколения — это хорошая возможность признать достижения, активность и креативность молодежи, а также ее влияние на развитие своего государства
  • Привлечь внимание к проблемам — это прекрасная возможность обсудить испытания, с которыми ежедневно сталкиваются молодые люди
  • Привлечь к активности — этот день поощряет молодое поколение к участию в социально-политической жизни Украины, культурном развитии и улучшении экономики государства
  • Почтить роль в борьбе — это важный день для чествования участия молодежи в благотворительности, защите страны, развитии новых технологий и поддержке общества

Напомним, мы писали о том, кто отмечает свой День ангела в июне 2025 года.

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Светлана Конюшенко - Редактор
Автор:
Светлана Конюшенко
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