З Днем Миколи Чудотворця 2025 — теплі привітання у віршах, прозі та листівках

Ікона із зображенням святого Миколи Чудотворця. Фото: Pinterest

Сьогодні, 22 травня 2025 року, за старим церковним календарем відзначається День Миколи Чудотворця, а це гарний привід сказати приємні слова своїм рідним і близьким. Ми розповідаємо, як можна тепло привітати з цим святом у прозі та листівках.

Новини.LIVE ділиться найкращими ідеями привітань.

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Як привітати з Днем Миколи Чудотворця у віршах

На Миколаїв літній, світлий день

Давай зберемося у колі,

Співати будемо пісень,

Щоб усього було доволі.

Запалим свічку у ікони,

Помолимося ми Святому.

Хай звично йдуть усі сезони

І нас завжди чекають вдома.

***

Я вітаю з Миколаєм,

І сказати хочу знов,

Нехай завжди живуть з тобою

Надія, Віра та Любов.

Хай добрий Ангел із небес

Боронить і не розчарує,

І дивних тисячі чудес

В житті твоїм тобі дарує.

***

Із днем святого Миколая

Я вас вітаю від душі!

Від серця я добра бажаю,

Яскравих радісних подій!

Хай Микола принесе у хату

Здоров'я й радості багато,

Приємні, щирі поцілунки

І ще багато подарунків!

Як можна привітати з Днем Миколи Чудотворця у прозі

Від усієї душі вітаємо вас із Днем Миколи Чудотворця і перенесення мощей цього святого. Нехай цього дня ваші серця будуть сповнені вірою, надією і любов’ю, а святий Миколай завжди допомагає вам у всьому і захищає від негаразд! Зі святом вас!

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З Днем святого Миколи Чудотворця! Нехай цей світлий день принесе до вашої оселі щастя, добро і радість!

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Щиро вітаю вас з Днем Миколи Чудотворця! Нехай цей святитель наділить вас і ваших рідних міцним здоров’ям, безмежною радістю, миром і благополуччям! Бажаю вам світла і добра! Зі святом!

Найкращі привітання з Днем Миколи Чудотворця у листівках

Привітання з Днем Миколи Чудотворця. Фото: Pinterest

Привітання з Днем Миколи Чудотворця. Фото: Pinterest

Привітання з Днем Миколи Чудотворця. Фото: Pinterest

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