З Днем Миколи Чудотворця 2025 — теплі привітання у віршах, прозі та листівках

Привітання до Дня Миколи Чудотворця 2025 — теплі слова
Сьогодні, 22 травня 2025 року, за старим церковним календарем відзначається День Миколи Чудотворця, а це гарний привід сказати приємні слова своїм рідним і близьким. Ми розповідаємо, як можна тепло привітати з цим святом у прозі та листівках.
Новини.LIVE ділиться найкращими ідеями привітань.
Як привітати з Днем Миколи Чудотворця у віршах
На Миколаїв літній, світлий день
Давай зберемося у колі,
Співати будемо пісень,
Щоб усього було доволі.
Запалим свічку у ікони,
Помолимося ми Святому.
Хай звично йдуть усі сезони
І нас завжди чекають вдома.
***
Я вітаю з Миколаєм,
І сказати хочу знов,
Нехай завжди живуть з тобою
Надія, Віра та Любов.
Хай добрий Ангел із небес
Боронить і не розчарує,
І дивних тисячі чудес
В житті твоїм тобі дарує.
***
Із днем святого Миколая
Я вас вітаю від душі!
Від серця я добра бажаю,
Яскравих радісних подій!
Хай Микола принесе у хату
Здоров'я й радості багато,
Приємні, щирі поцілунки
І ще багато подарунків!
Як можна привітати з Днем Миколи Чудотворця у прозі
Від усієї душі вітаємо вас із Днем Миколи Чудотворця і перенесення мощей цього святого. Нехай цього дня ваші серця будуть сповнені вірою, надією і любов’ю, а святий Миколай завжди допомагає вам у всьому і захищає від негаразд! Зі святом вас!
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З Днем святого Миколи Чудотворця! Нехай цей світлий день принесе до вашої оселі щастя, добро і радість!
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Щиро вітаю вас з Днем Миколи Чудотворця! Нехай цей святитель наділить вас і ваших рідних міцним здоров’ям, безмежною радістю, миром і благополуччям! Бажаю вам світла і добра! Зі святом!
Найкращі привітання з Днем Миколи Чудотворця у листівках
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