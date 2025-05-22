С Днем Николая Чудотворца 2025 — теплые поздравления в стихах, прозе и открытках

Икона с изображением святого Николая Чудотворца. Фото: Pinterest

Сегодня, 22 мая 2025 года, по старому церковному календарю отмечается День Николая Чудотворца, а это хороший повод сказать приятные слова своим родным и близким. Мы рассказываем, как можно тепло поздравить с этим праздником в прозе и открытках.

Новини.LIVE делится самыми лучшими идеями поздравлений.

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Как поздравить с Днем Николая Чудотворца в стихах

На Миколаїв літній, світлий день

Давай зберемося у колі,

Співати будемо пісень,

Щоб усього було доволі.

Запалим свічку у ікони,

Помолимося ми Святому.

Хай звично йдуть усі сезони

І нас завжди чекають вдома.

***

Я вітаю з Миколаєм,

І сказати хочу знов,

Нехай завжди живуть з тобою

Надія, Віра та Любов.

Хай добрий Ангел із небес

Боронить і не розчарує,

І дивних тисячі чудес

В житті твоїм тобі дарує.

***

Із днем святого Миколая

Я вас вітаю від душі!

Від серця я добра бажаю,

Яскравих радісних подій!

Хай Микола принесе у хату

Здоров'я й радості багато,

Приємні, щирі поцілунки

І ще багато подарунків!

Как можно поздравить с Днем Николая Чудотворца в прозе

От всей души поздравляем вас с Днем Николая Чудотворца и перенесения мощей этого святого. Пусть в этот день ваши сердца будут полны верой, надеждой и любовью, а святой Николай всегда помогает вам во всем и защищает от невзгод! С праздником вас!

***

С Днем святого Николая Чудотворца! Пусть этот светлый день принесет в ваш дом счастье, добро и радость!

***

Искренне поздравляю вас с Днем Николая Чудотворца! Пусть этот святитель наделит вас и ваших родных крепким здоровьем, безграничной радостью, миром и благополучием! Желаю вам света и добра! С праздником!

Самые лучшие поздравления с Днем Николая Чудотворца в открытках

Поздравление с Днем Николая Чудотворца в открытках. Фото: Pinterest

Поздравление с Днем Николая Чудотворца. Фото: Pinterest

Поздравление с Днем Николая Чудотворца. Фото: Pinterest

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