С Днем Николая Чудотворца 2025 — теплые поздравления в стихах, прозе и открытках

Поздравления ко Дню Николая Чудотворца 2025 — теплые слова
Сегодня, 22 мая 2025 года, по старому церковному календарю отмечается День Николая Чудотворца, а это хороший повод сказать приятные слова своим родным и близким. Мы рассказываем, как можно тепло поздравить с этим праздником в прозе и открытках.
Новини.LIVE делится самыми лучшими идеями поздравлений.
Как поздравить с Днем Николая Чудотворца в стихах
На Миколаїв літній, світлий день
Давай зберемося у колі,
Співати будемо пісень,
Щоб усього було доволі.
Запалим свічку у ікони,
Помолимося ми Святому.
Хай звично йдуть усі сезони
І нас завжди чекають вдома.
***
Я вітаю з Миколаєм,
І сказати хочу знов,
Нехай завжди живуть з тобою
Надія, Віра та Любов.
Хай добрий Ангел із небес
Боронить і не розчарує,
І дивних тисячі чудес
В житті твоїм тобі дарує.
***
Із днем святого Миколая
Я вас вітаю від душі!
Від серця я добра бажаю,
Яскравих радісних подій!
Хай Микола принесе у хату
Здоров'я й радості багато,
Приємні, щирі поцілунки
І ще багато подарунків!
Как можно поздравить с Днем Николая Чудотворца в прозе
От всей души поздравляем вас с Днем Николая Чудотворца и перенесения мощей этого святого. Пусть в этот день ваши сердца будут полны верой, надеждой и любовью, а святой Николай всегда помогает вам во всем и защищает от невзгод! С праздником вас!
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С Днем святого Николая Чудотворца! Пусть этот светлый день принесет в ваш дом счастье, добро и радость!
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Искренне поздравляю вас с Днем Николая Чудотворца! Пусть этот святитель наделит вас и ваших родных крепким здоровьем, безграничной радостью, миром и благополучием! Желаю вам света и добра! С праздником!
Самые лучшие поздравления с Днем Николая Чудотворца в открытках
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