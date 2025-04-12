Що зробити в повню 13 квітня 2025, щоб уберегти себе від зла — ефективні ритуали

Ритуал зі свічкою і повня на небі. Фото: колаж Новини.LIVE

У ніч з 12 на 13 квітня 2025 року українці спостерігатимуть неймовірне небесне явище — повню, коли магія сильніша, ніж зазвичай. Щоб ця подія не нашкодила ані вам, ані вашим рідним, дізнайтеся, що потрібно робити цього дня, щоб захистити себе від негативу.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Старий ніж на дверях

Ніж вважається символічною межею, яка не дає негативу потрапити до вашого простору. А старий ніж, яким ви користувалися в побуті, накопичив силу і здатний ніби "відрізати" все зло. У давні часи вірили, що сталь утримує все зло і захищає господарів від бід, заздрощів і захворювань.

Помийте свій ніж у холодній воді, проведіть над ним білою або восковою свічкою і скажіть такі слова: "Ніж гострий, ніж міцний, захисти мій дім, нехай зло не пройде, а добро залишиться". Потім повішайте цей ніж лезом донизу над вхідними дверима. Вранці можете зняти його, подякувати і сховати до наступного разу.

Бажання на срібну монету

Срібло має особливу силу, адже воно пов’язане з Місяцем і захищає від поганої енергії. Так воно допомагає зосередити увагу лише на тому, що вважається позитивним. У повню можете загадати бажання, використовуючи срібну монету.

Візьміть срібну монету, потримайте в руках кілька хвилин і загадайте бажання, тричі прошепотівши його вголос. Покладіть монету на вікно на всю ніч так, щоб на неї світив Місяць, а зранку закопайте цю монету під деревом.

Кіт на гілці дерева навпроти повного Місяця. Фото: Pixabay

Ритуал очищення з віником

Вранці 12 квітня купіть новий віник, як символ чистоти й оновлення, підметіть ним всю оселю, особливо в кутах, адже там накопичується весь негатив. Потім залишіть цей віник на порозі на цілу ніч, щоб він "не впустив" у дім нічого поганого.

Лавровий лист на гроші

У повню дія лаврового листа на гроші посилюється, тому з ним варто провести ритуал. Якщо ви хочете покращити фінансовий стан, візьміть кілька сухих лаврових листків, напишіть суму грошей на них, яку ви хочете мати, і спаліть їх на полум’ї свічки.

У процесі горіння уявляйте, як покращується ваш фінансовий стан, а попіл розвійте за вітром.

Місячна вода на енергію

Поставте в ніч проти 13 квітня одну склянку чистої води, соку або вина на вікно так, щоб на неї потрапляли прямі промені Місяця. Зранку подякуйте Місяцю за енергію і випийте цю рідину. Обов’язково під час ритуалу вірте в дію цього впливу.

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