Что сделать в полнолуние 13 апреля 2025, чтобы уберечь себя от зла — эффективные ритуалы

Ритуал со свечой и полнолуние на небе. Фото: коллаж Новини.LIVE

В ночь с 12 на 13 апреля 2025 года украинцы будут наблюдать невероятное небесное явление — полнолуние, когда магия сильнее, чем обычно. Чтобы это событие не навредило ни вам, ни вашим родным, узнайте, что нужно делать в этот день, чтобы защитить себя от негатива.

Новини.LIVE делится полезными советами.

Реклама

Читайте также:

Как можно защитить себя в полнолуние

Старый нож на двери

Нож считается символической границей, которая не дает негативу попасть в ваше пространство. А старый нож, которым вы пользовались в быту, накопил силу и способен как бы "отрезать" все зло. В давние времена верили, что сталь удерживает все зло и защищает хозяев от бед, зависти и заболеваний.

Помойте свой нож в холодной воде, проведите над ним белой или восковой свечой и скажите такие слова: "Нож острый, нож крепкий, защити мой дом, пусть зло не пройдет, а добро останется". Затем повесьте этот нож лезвием вниз над входной дверью. Утром можете снять его, поблагодарить и спрятать до следующего раза.

Желание на серебряную монету

Серебро имеет особую силу, ведь оно связано с Луной и защищает от плохой энергии. Так оно помогает сосредоточить внимание только на том, что считается положительным. В полнолуние можете загадать желание, используя серебряную монету.

Возьмите серебряную монету, подержите в руках несколько минут и загадайте желание, трижды прошептав его вслух. Положите монету на окно на всю ночь так, чтобы на нее светила Луна, а утром закопайте эту монету под деревом.

Кот на ветке дерева напротив полной Луны. Фото: Pixabay

Ритуал очищения с веником

Утром 12 апреля купите новый веник, как символ чистоты и обновления, подметите им весь дом, особенно в углах, ведь там накапливается весь негатив. Затем оставьте этот веник на пороге на всю ночь, чтобы он "не впустил" в дом ничего плохого.

Лавровый лист на деньги

В полнолуние действие лаврового листа на деньги усиливается, поэтому с ним стоит провести ритуал. Если вы хотите улучшить финансовое состояние, возьмите несколько сухих лавровых листьев, напишите сумму денег на них, которую вы хотите иметь, и сожгите их на пламени свечи.

В процессе горения представляйте, как улучшается ваше финансовое состояние, а пепел развейте по ветру.

Лунная вода на энергию

Поставьте в ночь на 13 апреля один стакан чистой воды, сока или вина на окно так, чтобы на него попадали прямые лучи Луны. Утром поблагодарите Луну за энергию и выпейте эту жидкость. Обязательно во время ритуала верьте в действие этого воздействия.

Напомним, мы писали о том, чего ожидать украинцам в полнолуние в Весах 13 апреля.

Ранее мы рассказывали о том, что категорически нельзя делать в полнолуние 2025 года.

Также мы сообщали о том, как можно привлечь богатство обычным сахаром.