Повня в Терезах 13 квітня 2025 — на що треба чекати і як вплине на українців

Повний місяць у нічному небі. Фото: Pinterest

У неділю, 13 квітня 2025 року, відбудеться повня у знаку Зодіака Терези, а це магічна подія, яка неабияк впливає на життя. Астрологи розповіли, що цей день підготував нам, а також що варто зробити в повню, щоб покращити своє життя.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Що означає повня в Терезах

Повня в Терезах — це період нагадування Всесвіту про важливість балансу, гармонії, а також внутрішньої і зовнішньої краси. Знак Зодіаку Терези вважається символом партнерства, а також особистих і соціальних стосунків.

Це знак рівноваги, діалогу, справедливості та естетики і вчить людей дивитися не лише на себе, а й на інших.

Повня у вечірньому небі. Фото: Pinterest

Що обіцяє повня в Терезах 2025

Повня в Терезах вважається ідеальним часом для зміцнення стосунків з оточуючими. Ще це гарний шанс привернути увагу інших людей, а також почути і зрозуміти те, чого хоче ваша друга половинка. Ця подія створює хороші умови для відновлення балансу, зміни стосунків і пошуку справедливості.

У другій половині дня підвищується концентрація на дипломатії і звертається увага на міжнародні відносини. Найважливішими темами цього дня є теми соціальної справедливості та рівності. Повня в Терезах допоможе відновити зруйнований світ.

Також це гарний день для того, щоб написати листа зі словами подяки або вибачення. Навіть якщо цей лист не буде надісланий, почне діяти енергія світу. Варто лише зробити крок назустріч, щоб налагодити стосунки і покращити життя.

Що можна робити в повню в Терезах

У неділю, 13 квітня, можна викинути старі та придбати нові речі, а також створити сприятливий простір навколо себе. Ще можна почати будь-який проєкт, пов’язаний з творчістю, і буде корисним піти у галерею або відвідати якийсь культурний захід.

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