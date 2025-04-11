Рожева повня 13 квітня 2025 — які три знаки Зодіаку опиняться в епіцентрі змін

Гороскоп для трьох знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Вже 13 квітня на нас чекає особливий Рожевий повний Місяць у знаку Терезів. Астрологи запевняють, ця потужна енергетична подія здатна вплинути на хід нашого життя. У цей час емоції можуть загостритись, а серце — вимагати чесних відповідей. Саме у цей період деякі знаки Зодіаку опиняться у справжньому вирі подій. Всесвіт підштовхуватиме їх до дії та робитиме особливі сюрпризи.

Хто з представників зодіакального кола у повню 13 квітня опиниться в епіцентрі змін, читайте далі в астрологічному прогнозі.

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Овен

Енергія повні змусить Овнів переглянути партнерства та стосунки, це стосуватиметься як ділової сфери, так і особистого життя. У неділю, 13 квітня, на вас чекає важке усвідомлення — не всі поряд із вами мають бути з вами й далі. Астрологи попереджають, що ключовим буде вибір — заради себе чи на догоду іншим. Очікуються важливі перемовини, прозріння та рішення, які формуватимуть ваше "завтра". Ви — на старті нового витка життя, тож будьте відважними та сильними.

Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Рак

Для Раків Рожевий повний Місяць принесе хвилю родинних та емоційних змін. Це той момент, коли дім, коріння, минуле стають ареною переосмислення. 13 квітня ви можете раптово зрозуміти, чого вам бракує для справжнього відчуття безпеки. Астрологи радять слухати серце й не нехтувати інтуїцією — вона підкаже, куди рухатись. Можливі новини з минулого, зміна житлових умов або внутрішнє рішення про важливий крок у житті. Настав час будувати те, що буде служити вам, а не навпаки.

Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Скорпіон

Ця повня 13 квітня буквально підсвітить все те, що Скорпіони намагались приховати — навіть від самих себе. Старі образи, глибокі страхи, незавершені справи — все спливе на поверхню, але не для того, щоб вас зламати, а щоб нарешті звільнити. Це буде день правди та прощення. Астрологи радять не тікати від почуттів, а зануритись у них — саме там ви знайдете силу. Можлива зміна в стосунках або несподівана розмова, яка розставить усе на свої місця. Внутрішній злам приведе до зцілення.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Раніше ми розповідали, хто зі знаків Зодіаку отримає особливе послання від Всесвіту у повню 13 квітня.

Нагадаємо, ми писали, кому зі знаків Зодіаку пощастить зустріти справжнє кохання у Рожевий повний Місяць.

Також пропонуємо вам дізнатися, яким знакам Зодіаку у квітні чекати невичерпного натхнення.