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Рожева повня 13 квітня подарує щире кохання двом знакам Зодіаку

10 квітня 2025 10:33
Єва Глоба - Редактор
Єва Глоба
Редактор
Рожева повня 13 квітня 2025 — які знаки Зодіаку зустрінуть справжнє кохання
Гороскоп для двох знаків Зодіаку. Новини.LIVE
Єва Глоба - Редактор
Єва Глоба
Редактор

У неділю, 13 квітня, на нас очікує дивовижна астрологічна подія — Рожева повня у знаку Терезів, яка принесе справжній вибух емоцій та почуттів. Саме у цей період Венера завершує свій ретроградний рух, повертаючись до норми. Магія весняного Місяця та Венери подарує нам надзвичайно потужний та водночас романтичний час. Астрологи впевнені — цей день стане переломним моментом у серцевих справах для багатьох. Але пощастить по справжньому лише двом знакам Зодіаку, яким небеса готують несподівану зустріч зі справжнім коханням.

Хто зі знаків Зодіаку зустріне справжнє щире кохання у Рожевий повний Місяць 13 квітня — читайте далі в астрологічному прогнозі від Новини.LIVE.

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Терези

Для Терезів ця повня буде особливою не лише тому, що Місяць перебуватиме саме у вашому знакові. 13 квітня Всесвіт оголить всі ваші почуття, те, що було приховане навіть від вас самих, стане явним. Якщо ви довго відчували емоційний застій або сумнівалися в щирості почуттів — готуйтеся, справжній вир романтичних емоцій вже чекає на вас.

Астрологи кажуть, що саме цього дня ви можете зустріти людину, яка миттєво зрезонує з вашою душею. Це буде легкий погляд, несподівана розмова чи випадкова зустріч, яка відгукнеться в серці дивним відчуттям "я тебе знаю". Дозвольте собі бути щирими. Повня підкаже, кого впустити у своє життя.

 

Яким знакам Зодіаку Рожевий повний Місяць 13 квітня 2025 року подарує шанс зустріти справжнє кохання — Терези
Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Рак

Останнім часом Раки могли закриватися від нових знайомств або замикатися у спогадах про минуле. Та нарешті 13 квітня Всесвіт подарує нову надію. Енергія повні, що переплітається з прямим рухом Венери, буквально відкриє ваше серце для справжнього кохання. Особливо це стосується тих, хто вже втомився чекати або втрачав віру у романтику.

Астрологи запевняють, саме зараз — ідеальний момент, щоб відпустити старі образи, зробити крок назустріч і дозволити собі бути вразливими. Рожевий Місяць принесе у ваше життя теплу душевну розмову, підтримку та нове знайомство, яке легко може перерости у щось більше. Не дивуйтеся, якщо все почнеться з дружби.

 

Яким знакам Зодіаку Рожевий повний Місяць 13 квітня 2025 року подарує шанс зустріти справжнє кохання — Рак
Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Раніше ми писали, який знак Зодіаку отримає доленосне послання у повню 13 квітня. 

Нагадаємо, ми розповідали, хто зі знаків Зодіаку отримає невичерпне натхнення у квітні. 

Також ми ділилися, кому зі знаків Зодіаку слід чекати на феєричний прорив у квітні. 

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