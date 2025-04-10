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Розовое полнолуние 13 апреля подарит любовь двум знакам Зодиака

10 апреля 2025 10:33
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор
Розовое полнолуние 13 апреля 2025 — какие знаки Зодиака встретят настоящую любовь
Гороскоп для двух знаков Зодиака. Новини.LIVE
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор

В воскресенье, 13 апреля, нас ожидает удивительное астрологическое событие — Розовое полнолуние в знаке Весов, которое принесет настоящий взрыв эмоций и чувств. Именно в этот период Венера завершает свое ретроградное движение, возвращаясь к норме. Магия весенней Луны и Венеры подарит нам чрезвычайно мощное и одновременно романтическое время. Астрологи уверены — этот день станет переломным моментом в сердечных делах для многих. Но повезет по настоящему только двум знакам Зодиака, которым небеса готовят неожиданную встречу с настоящей любовью.

Кто из знаков Зодиака встретит настоящую искреннюю любовь в Розовое полнолуние 13 апреля — читайте далее в астрологическом прогнозе от Новини.LIVE.

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Весы

Для Весов это полнолуние будет особенным не только потому, что Луна будет находиться именно в вашем знаке. 13 апреля Вселенная обнажит все ваши чувства, то, что было скрыто даже от вас самих, станет явным. Если вы долго испытывали эмоциональный застой или сомневались в искренности чувств — готовьтесь, настоящий водоворот романтических эмоций уже ждет вас.

Астрологи говорят, что именно в этот день вы можете встретить человека, который мгновенно срезонирует с вашей душой. Это будет легкий взгляд, неожиданный разговор или случайная встреча, которая отзовется в сердце странным ощущением "я тебя знаю". Позвольте себе быть искренними. Полнолуние подскажет, кого впустить в свою жизнь.

 

Каким знакам Зодиака Розовое полнолуние 13 апреля 2025 года подарит шанс встретить настоящую любовь — Весы
Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Рак

В последнее время Раки могли закрываться от новых знакомств или замыкаться в воспоминаниях о прошлом. Но наконец 13 апреля Вселенная подарит новую надежду. Энергия полнолуния, переплетающаяся с прямым движением Венеры, буквально откроет ваше сердце для настоящей любви. Особенно это касается тех, кто уже устал ждать или терял веру в романтику.

Астрологи уверяют, именно сейчас — идеальный момент, чтобы отпустить старые обиды, сделать шаг навстречу и позволить себе быть уязвимыми. Розовая Луна принесет в вашу жизнь теплый душевный разговор, поддержку и новое знакомство, которое легко может перерасти в нечто большее. Не удивляйтесь, если все начнется с дружбы.

 

Каким знакам Зодиака Розовое полнолуние 13 апреля 2025 года подарит шанс встретить настоящую любовь — Рак
Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Ранее мы писали, какой знак Зодиака получит судьбоносное послание в полнолуние 13 апреля.

Напомним, мы рассказывали, кто из знаков Зодиака получит неисчерпаемое вдохновение в апреле.

Также мы делились, кому из знаков Зодиака следует ждать феерического прорыва в апреле.

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