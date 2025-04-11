Що не можна робити в повню 13 квітня 2025 року, щоб не привернути біду — головні заборони

Великий повний місяць на небі вночі. Фото: Freepik

У неділю, 13 квітня 2025 року, українці побачать неймовірне астрологічне явище — повню, в яку існують певні заборони. Ми розповідаємо, чим категорично забороняється займатися цього дня, щоб не залучити нещастя у своє життя.

Новини.LIVE розповідає про заборони цього дня.

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Повня — це період високої енергетичної активності, який неабияк впливає на настрій, поведінку та стан здоров’я людей. У цей містичний день існують певні заборони, яких варто дотримуватися, щоб не привернути до свого життя біди.

Щоб уникнути проблем, дізнайтеся, чим категорично не можна займатися в цю повню.

Повний місяць на вечірньому небі. Фото: Pinterest

Що в жодному разі не можна робити у повню 2025 року

Приймати важливі рішення

Річ у тім, що в повню емоції людей можуть бути на вищому рівні, водночас раціональність може бути зниженою. Тому цього дня можна припуститися серйозної помилки або прийняти неправильне рішення. Особливо це пов’язано з грошима і справами по роботі.

Починати нові проєкти

Енергетика цього дня направлена на закінчення старих справ, тому будь-які нові проєкти приречені на провал. Починаючи щось нове, ви ризикуєте марно втратити час або навіть нашкодити собі.

Сваритися з людьми

Емоційна напруга, яка виникає у повню, може з легкістю спровокувати появу сварок. Тому цього дня варто уникати з’ясування стосунків або висловлювання своїх претензій до інших.

Займатися важкою працею і мати шкідливі звички

Повний місяць підвищує шанс розвитку хронічних захворювань, тому цього дня краще не займатися важкою фізичною працею. Також варто відмовитися від поганих звичок, зокрема, не можна занадто багато їсти або вживати алкогольні напої.

Підписувати документи або робити масштабні покупки

Ні в якому разі не підписуйте якісь угоди або документи в повню, адже це може призвести до негативних результатів. Ще у повню не можна купувати щось серйозне або вкладати фінансові угоди. Річ у тім, що це може призвести до невдачі.

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