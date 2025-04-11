Что нельзя делать в полнолуние 13 апреля 2025 года, чтобы не привлечь беду — главные запреты

Большая полная луна на небе ночью. Фото: Freepik

В воскресенье, 13 апреля 2025 года, украинцы увидят невероятное астрологическое явление — полнолуние, в которое существуют определенные запреты. Мы рассказываем, чем категорически запрещается заниматься в этот день, чтобы не привлечь несчастье в свою жизнь.

Новини.LIVE рассказывает о запретах этого дня.

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Полнолуние — это период высокой энергетической активности, который сильно влияет на настроение, поведение и состояние здоровья людей. В этот мистический день существуют определенные запреты, которых следует придерживаться, чтобы не привлечь в свою жизнь беды.

Чтобы избежать проблем, узнайте, чем категорически нельзя заниматься в это полнолуние.

Полнолуние на вечернем небе. Фото: Pinterest

Что ни в коем случае нельзя делать в полнолуние 2025

Принимать важные решения

Дело в том, что в полнолуние эмоции людей могут быть на высшем уровне, в то же время, рациональность может быть снижена. Поэтому в этот день можно допустить серьезную ошибку или принять неправильное решение. Особенно это связано с деньгами и делами по работе.

Начинать новые проекты

Энергетика этого дня направлена на окончание старых дел, поэтому любые новые проекты обречены на провал. Начиная что-то новое, вы рискуете напрасно потерять время или даже навредить себе.

Ссориться с людьми

Эмоциональное напряжение, которое возникает в полнолуние, может с легкостью спровоцировать появление ссор. Поэтому в этот день стоит избегать выяснения отношений или высказывания своих претензий к другим.

Заниматься тяжелым трудом и иметь вредные привычки

Полнолуние повышает шанс развития хронических заболеваний, поэтому в этот день лучше не заниматься тяжелым физическим трудом. Также стоит отказаться от плохих привычек, в частности, нельзя слишком много есть или употреблять алкогольные напитки.

Подписывать документы или делать масштабные покупки

Ни в коем случае не подписывайте какие-то сделки или документы в полнолуние, ведь это может привести к негативным результатам. Еще в полнолуние нельзя покупать что-то серьезное или заключать финансовые сделки. Дело в том, что это может привести к неудаче.

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