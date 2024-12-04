Молитва на заміжжя — як правильно молитися Катерині, Варварі, Миколаю і на Різдво

Вірянка, яка молиться в церкві. Фото: Alo

Наближається День святого Миколая, а також святих Варвари і Катерини і Різдво Христове, тому самотнім жінкам варто звернути увагу на ці свята. Ми розповідаємо, як і яким іконам можна помолитися в ці свята, щоб вдало і швидко вийти заміж.

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За новим стилем 24 листопада віряни святкують День святої Катерини, який раніше був сьомого грудня, четвертого грудня — День святої Варвари, а шостого — День святого Миколая. При цьому, Різдво тепер відзначається 25 грудня.

Цим іконам можна помолитися на заміжжя, тому дізнайтеся, які молитви варто прочитати, щоб зіграти довгоочікуване весілля.

Вірянка під час молитви в церкві. Фото: Freepik

Яким іконам можна молитися на заміжжя

Молитва святій Катерині

"Про преблажена великомучениця Катерина, частоті твоєї слава, ти стовп православ’я, наша надія і заступниця, що явила нам себе. Благаємо Тебе, про подвижнице, свята діва, не зглянься на нас, втамуй моління наші, захисти від лих, усунь з розуму нашого усі затьмарення, дало нам мудрувати про духовне, а не про земне. Помолися за нас до Господа, щоб пішли з нас всі плотські бaжання і пристрасті до цьому тлінному світі. Убережи нас від підступів злих духів, злобно на нас нападників. Під покровом і заступництвом Твоїм будемо вільні від вoрoжих напастей. О пресвята діво! Подаруй нам можливість звертатися до Тебе з проханням, що ти передаси своєму коханому, Господу нашому Ісусу Христу. Йому ж честь і хвала і нині, і повсякчас, і на віки віків! Амінь!"

Молитва святій Варварі

"Свята Варвара, Божа угодниця. Як Господь благословляє на шлюб, нехай мені не зустрінеться ворог. Я лише благаю про заміжжя вірному, щоб коханий не видався поганим. Особисто готова до сім'ї благородної, ти захисти від чуми чужорідної. Заміжня і буду молитися Христу, в потрібні дні віддаючись посту. Хай буде воля твоя. Амінь"

Молитва святому Миколаю

"О святий Миколаю, угоднику Господній! За життя ти не відмовляв людям у їхніх проханнях, та не відмов тепер рабові Господньому (ваше ім'я). Пошли милість свою і проси Господа про швидке заміжжя моє. Віддаюся на волю Господню і надіяюся на милість Його. Амінь"

Молитва на Різдво

"З превеликою радістю звертаюсь до тебе, Матір Божа. Ти та, хто наповнила любов'ю плід утроби своєї. Я, раба Божа (ім'я) молю тебе про допомогу. Прошу, обдаруй мене взаємною любов'ю і щирою. Пошли мені чоловіка, люблячого і турботливого, щоб я могла ростити дітей в щасті та радості. Хай святиться ім'я твоє. Амінь"

Нагадаємо, ми писали про те, що категорично не можна робити на День святої Варвари.

Раніше ми розповідали про те, коли люди в Україні будуть відзначати День святого Миколая 2024 року.

Також ми повідомляли про те, звідки пішла традиція цілуватися під омелою на Різдво.