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Мощная молитва на замужество — слова и каким иконам молиться

4 декабря 2024 04:02
Светлана Конюшенко - Редактор
Молитва на замужество — как правильно молиться Екатерине, Варваре, Николаю и на Рождество
Верующая, которая молится в церкви. Фото: Alo
Светлана Конюшенко - Редактор

Приближается День святого Николая, а также святых Варвары и Екатерины и Рождество Христово, поэтому одиноким женщинам следует обратить внимание на эти праздники. Мы рассказываем, как и каким иконам можно помолиться в эти праздники, чтобы удачно и быстро выйти замуж.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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По новому стилю 24 ноября верующие празднуют День святой Екатерины, который был раньше седьмого декабря, четвертого декабря — День святой Варвары, а шестого — День святого Николая. При этом, Рождество теперь отмечается 25 декабря.

Этим иконам можно помолиться на замужество, поэтому узнайте, какие молитвы следует прочитать, чтобы сыграть долгожданную свадьбу.

Молитва
Верующая во время молитвы в церкви. Фото: Freepik

Каким иконам можно молиться на замужество

Молитва святой Екатерине

"О преблаженная великомученица Екатерина, частоте твоей слава, ты столп православия, наша надежда и заступница, явившая нам себя. Умоляем Тебя, о подвижница, святая дева, не сжалишься на нас, утоли моления наши, защити от бедствий, устрани из ума нашего все омрачения, дай нам мудрствовать о духовном, а не о земном. Помолись за нас ко Господу, чтобы ушли из нас все плотские желания и пристрастия к этому бренному миру. Убереги нас от козней злых духов, злобно на нас нападающих. Под покровом и заступничеством Твоим будем свободны от вражеских напастей. О пресвятая дева! Подари нам возможность обращаться к Тебе с просьбой, что ты передашь своему возлюбленному, Господу нашему Иисусу Христу. Ему же честь и хвала и ныне, и присно, и во веки веков! Аминь!"

Молитва святой Варваре

"Святая Варвара, угодница Божья. Как Господь благословляет на брак, пусть мне не встретится враг. Я лишь умоляю о замужестве верном, чтобы возлюбленный не выдался плохим. Лично готова к семье благородной, ты защити от чумы чужеродной. Замужем и буду молиться Христу, в нужные дни предаваясь посту. Да будет воля твоя. Аминь"

Молитва святому Николаю

"О святой Николай, угодник Господень! При жизни ты не отказывал людям в их просьбах, но не откажи теперь рабу Господнему (ваше имя). Пошли милость свою и проси Господа о скором замужестве моем. Отдаюсь на волю Господню и надеюсь на милость Его. Аминь"

Молитва на Рождество

"С большой радостью обращаюсь к тебе, Матерь Божья. Ты та, кто наполнила любовью плод чрева своего. Я, раба Божья (имя) молю тебя о помощи. Прошу, одари меня взаимной любовью и искренней. Пошли мне мужа, любящего и заботливого, чтобы я могла растить детей в счастье и радости. Да святится имя твое. Аминь"

Напомним, мы писали о том, что категорически нельзя делать в День святой Варвары.

Раньше мы рассказывали о том, когда люди в Украине будут отмечать День святого Николая в 2024 году.

Также мы сообщали о том, откуда пошла традиция целоваться под омелой на Рождество.

молитвы Рождество День Святого Николая День святой Варвары День святой Екатерины замужество

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