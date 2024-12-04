Молитва на замужество — как правильно молиться Екатерине, Варваре, Николаю и на Рождество

Верующая, которая молится в церкви. Фото: Alo

Приближается День святого Николая, а также святых Варвары и Екатерины и Рождество Христово, поэтому одиноким женщинам следует обратить внимание на эти праздники. Мы рассказываем, как и каким иконам можно помолиться в эти праздники, чтобы удачно и быстро выйти замуж.

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По новому стилю 24 ноября верующие празднуют День святой Екатерины, который был раньше седьмого декабря, четвертого декабря — День святой Варвары, а шестого — День святого Николая. При этом, Рождество теперь отмечается 25 декабря.

Этим иконам можно помолиться на замужество, поэтому узнайте, какие молитвы следует прочитать, чтобы сыграть долгожданную свадьбу.

Верующая во время молитвы в церкви. Фото: Freepik

Каким иконам можно молиться на замужество

Молитва святой Екатерине

"О преблаженная великомученица Екатерина, частоте твоей слава, ты столп православия, наша надежда и заступница, явившая нам себя. Умоляем Тебя, о подвижница, святая дева, не сжалишься на нас, утоли моления наши, защити от бедствий, устрани из ума нашего все омрачения, дай нам мудрствовать о духовном, а не о земном. Помолись за нас ко Господу, чтобы ушли из нас все плотские желания и пристрастия к этому бренному миру. Убереги нас от козней злых духов, злобно на нас нападающих. Под покровом и заступничеством Твоим будем свободны от вражеских напастей. О пресвятая дева! Подари нам возможность обращаться к Тебе с просьбой, что ты передашь своему возлюбленному, Господу нашему Иисусу Христу. Ему же честь и хвала и ныне, и присно, и во веки веков! Аминь!"

Молитва святой Варваре

"Святая Варвара, угодница Божья. Как Господь благословляет на брак, пусть мне не встретится враг. Я лишь умоляю о замужестве верном, чтобы возлюбленный не выдался плохим. Лично готова к семье благородной, ты защити от чумы чужеродной. Замужем и буду молиться Христу, в нужные дни предаваясь посту. Да будет воля твоя. Аминь"

Молитва святому Николаю

"О святой Николай, угодник Господень! При жизни ты не отказывал людям в их просьбах, но не откажи теперь рабу Господнему (ваше имя). Пошли милость свою и проси Господа о скором замужестве моем. Отдаюсь на волю Господню и надеюсь на милость Его. Аминь"

Молитва на Рождество

"С большой радостью обращаюсь к тебе, Матерь Божья. Ты та, кто наполнила любовью плод чрева своего. Я, раба Божья (имя) молю тебя о помощи. Прошу, одари меня взаимной любовью и искренней. Пошли мне мужа, любящего и заботливого, чтобы я могла растить детей в счастье и радости. Да святится имя твое. Аминь"

Напомним, мы писали о том, что категорически нельзя делать в День святой Варвары.

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