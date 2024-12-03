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День святої Варвари 2024 — що не можна робити 4 грудня

3 грудня 2024 15:45
Світлана Конюшенко - Редактор
Варварин день в Україні 2024 — що категорично не можна робити, щоб не накликати біду
Вірянка, яка ставить свічку в церкві. Фото: Alamy
Світлана Конюшенко - Редактор

Сьогодні, четвертого грудня, за новим церковним календарем віряни вшановують пам’ять святої великомучениці Варвари, яка символізує велику силу духу і віру. Дізнайтеся, що категорично забороняється робити у Варварин день, щоб не накликати біду.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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У давні часи українці дуже шанували День святої Варвари або Варварин день. У народі вважали, що цього дня атмосфера в світі благословенна і можна було отримати підтримку зверху. У Варварин день особливо важливо не робити речей, які можуть нашкодити.

Варвара
Зображення святої мучениці Варвари. Фото ілюстративне: Pinterest

Які речі категорично забороняється робити у Варварин день

Займатися прядінням

З давніх часів люди вважали, що у День Варвари краще не займатися прядінням. Тому жінки намагалися оминати веретено, залишаючи його осторонь, щоб не привернути біду. 

Сваритися, лаятися і погано висловлюватися

Категорично забороняється цього дня також конфліктувати з кимось, когось сварити або погано висловлюватися про людей. Особливо це стосується невісток і свекрух, де кожне зайве слово може залишити серйозний відбиток на серці.

Вживати алкогольні напої

Пити алкоголь цього дня також категорично забороняється, адже у Варварин день рекомендується зберігати ясний розум і чисті помисли. 

Які речі можна робити у Варварин день

Ходити до храму і молитися

Віряни цього дня йдуть до храмів і моляться на те, щоб діти були здорові. А ті, хто не може зачати дітей, моляться на те, щоб Бог допоміг їм у цьому.

Займатися творчістю

Цього дня можна сміливо в’язати, шити і займатися іншим видом рукоділля. Згідно з народними прикметами, виріб, який ви створите цього дня, має особливу благодать.

Ще цього дня можна готувати і наводити лад у своїй оселі, а також підтримувати теплі стосунки зі своїми близькими людьми, уникаючи якихось сварок. 

Нагадаємо, ми писали про те, які люди відзначають свої іменини в грудні 2024 року. 

Раніше ми розповідали про те, яку їжу нести хрещеним у Різдвяний Святвечір. 

Також ми повідомляли про те, коли в Україні День матері та які традиції пов’язані з цим святом. 

свята поради заборони Варварин день 4 грудня

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