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День ангела у грудні 2024 — кого вітати та як назвати дитину

30 листопада 2024 05:15
Світлана Конюшенко - Редактор
Іменини у грудні 2024 — кого вітати з Днем ангела та як назвати дитину
Дівчина з крилами янгола взимку. Фото: freepik.com
Світлана Конюшенко - Редактор

День ангела — це особлива подія, яка пов'язана із християнськими традиціями. У грудні багато українців святкуватимуть свої іменини, тому це чудова нагода привітати рідних і близьких зі святом теплими словами та побажаннями. Крім того, календар імен на грудень може стати джерелом натхнення для вибору імені для новонародженого.

Новини.LIVE розповідає, кого слід привітати у перший місяць зими з іменинами та яке ім'я обрати для дитини за церковним грудневим календарем, щоб її оберігав ангел-охоронець.

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Хто святкує іменини у грудні 2024 року — детальний календар на місяць 

У кого День ангела 1 грудня

Чоловічі імена: Антон, Дмитро.

У кого День ангела 2 грудня

Чоловічі імена: Андрій, Борис, Володимир, Дмитро, Іван, Кирило, Костянтин, Матвій, Мойсей, Микола, Павло, Сергій, Степан, Федір.

Жіночі імена: Антоніна, Віра, Маргарита, Марія, Тамара.

У кого День ангела 3 грудня

Чоловічі імена: Андрій, Гаврило, Георгій, Іван, Микола, Сава, Федір.

У кого День ангела 4 грудня

Чоловічі імена: Василь, Геннадій, Дмитро, Іван, Микола, Олександр, Олексій.

Жіночі імена: Кіра, Анастасія, Варвара, Катерина, Юлія.

У кого День ангела 5 грудня

Чоловічі імена: Геннадій, Захар, Ілля, Сава, Сергій.

У кого День ангела 6 грудня

Чоловічі імена: Максим, Микола.

У кого День ангела 7 грудня

Чоловічі імена: Антон, Василь, Григорій, Іван, Ігнатій, Лев, Михайло, Никифор, Ніл, Павло, Петро, Сергій.

У кого День ангела 8 грудня

Чоловічі імена: Кирило.

Жіночі імена: Анфіса.

У кого День ангела 9 грудня

Чоловічі імена: Василь, Володимир, Олександр, Степан.

Жіночі імена: Анна.

У кого День ангела 10 грудня

Чоловічі імена: Анатолій, Григорій, Євген, Іван, Костянтин, Михайло, Микола, Олександр, Олексій, Петро, Сергій, Степан.

Жіночі імена: Ангеліна, Анна, Олександра, Тетяна.

 

Хто святкує іменини у грудні 2024 року — детальний календар на місяць 
Дівчина з великими крилами янгола. Фото: freepik.com

У кого День ангела 11 грудня

Чоловічі імена: Данило, Іван, Лука, Микола, Петро.

У кого День ангела 12 грудня

Чоловічі імена: Олександр.

У кого День ангела 13 грудня

Чоловічі імена: Аркадій, Арсеній, Василь, Володимир, Григорій, Євген, Олександр, Олексій, Омелян, Іван, Микола, Яків.

 

У кого День ангела 14 грудня

Чоловічі імена: Микола, Філімон.

У кого День ангела 15 грудня

Чоловічі імена: Василь, Олександр, Павло, Степан.

У кого День ангела 16 грудня

Чоловічі імена: Аркадій, Володимир, Ілля, Макар, Микола, Олександр, Павло, Петро, Семен.

Жіночі імена: Софія.

У кого День ангела 17 грудня

Чоловічі імена: Данило, Денис, Іван, Микита, Микола, Олександр, Петро, Сергій, Степан.

У кого День ангела 18 грудня

Чоловічі імена: Віктор, Володимир, Іван, Ілля, Марк, Михайло, Микола, Семен, Сергій.

Жіночі імена: Віра, Зоя.

У кого День ангела 19 грудня

Чоловічі імена: Григорій, Ілля, Тимофій.

У кого День ангела 20 грудня

Чоловічі імена: Антон, Гнат, Данило, Іван.

 

Хто святкує іменини у грудні 2024 року — детальний календар на місяць 
Дівчина з великими крилами янгола. Фото: freepik.com

У кого День ангела 21 грудня

Чоловічі імена: Леонтій, Микита, Михайло, Петро, Сергій.

Жіночі імена: Уляна.

У кого День ангела 22 грудня

Чоловічі імена: Дмитро, Теодор, Федір.

Жіночі імена: Анастасія.

У кого День ангела 23 грудня

Чоловічі імена: Василь, Давид, Іван, Макар, Павло.

У кого День ангела 24 грудня

Чоловічі імена: Микола, Сергій.

Жіночі імена: Євгенія, Клавдія.

У кого День ангела 25 грудня

Чоловічі імена: Василь, Григорій, Дмитро, Костянтин, Леонід, Михайло, Микола, Олександр.

Жіночі імена: Анфіса, Марія.

У кого День ангела 26 грудня

Чоловічі імена: Лука, Степан, Федір.

Жіночі імена: Антоніна.

У кого День ангела 27 грудня

Чоловічі імена: Аркадій, Гнат, Леонід, Микола, Олександр, Петро.

Жіночі імена: Агата.

У кого День ангела 28 грудня

Чоловічі імена: Георгій, Єгор, Іван, Лаврентій, Марк.

Жіночі імена: Наталія, Анна, Варвара.

У кого День ангела 29 грудня

Чоловічі імена: Антон, Данило, Лев, Макар.

Жіночі імена: Марія, Ірина.

У кого День ангела 30 грудня

Чоловічі імена: Богдан, Василь, В'ячеслав, Григорій, Іван, Михайло, Микола, Олександр, Петро, Яків.

У кого День ангела 31 грудня

Чоловічі імена: Михайло, Петро.

Жіночі імена: Меланія.

Також пропонуємо ознайомитися з церковним календарем свят на грудень 2024 року, щоб не пропустити важливі релігійні події. 

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03:48 Біля Києва чути звуки вибухів — що сталося

03:43 У Києві оголосили повітряну тривогу — що відомо

03:26 Потрібні люди, які вміють стріляти з гармат — вакансія в "Азов"

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