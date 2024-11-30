Іменини у грудні 2024 — кого вітати з Днем ангела та як назвати дитину

День ангела у грудні 2024 — кого вітати та як назвати дитину
День ангела — це особлива подія, яка пов'язана із християнськими традиціями. У грудні багато українців святкуватимуть свої іменини, тому це чудова нагода привітати рідних і близьких зі святом теплими словами та побажаннями. Крім того, календар імен на грудень може стати джерелом натхнення для вибору імені для новонародженого.
Новини.LIVE розповідає, кого слід привітати у перший місяць зими з іменинами та яке ім'я обрати для дитини за церковним грудневим календарем, щоб її оберігав ангел-охоронець.
Хто святкує іменини у грудні 2024 року — детальний календар на місяць
У кого День ангела 1 грудня
Чоловічі імена: Антон, Дмитро.
У кого День ангела 2 грудня
Чоловічі імена: Андрій, Борис, Володимир, Дмитро, Іван, Кирило, Костянтин, Матвій, Мойсей, Микола, Павло, Сергій, Степан, Федір.
Жіночі імена: Антоніна, Віра, Маргарита, Марія, Тамара.
У кого День ангела 3 грудня
Чоловічі імена: Андрій, Гаврило, Георгій, Іван, Микола, Сава, Федір.
У кого День ангела 4 грудня
Чоловічі імена: Василь, Геннадій, Дмитро, Іван, Микола, Олександр, Олексій.
Жіночі імена: Кіра, Анастасія, Варвара, Катерина, Юлія.
У кого День ангела 5 грудня
Чоловічі імена: Геннадій, Захар, Ілля, Сава, Сергій.
У кого День ангела 6 грудня
Чоловічі імена: Максим, Микола.
У кого День ангела 7 грудня
Чоловічі імена: Антон, Василь, Григорій, Іван, Ігнатій, Лев, Михайло, Никифор, Ніл, Павло, Петро, Сергій.
У кого День ангела 8 грудня
Чоловічі імена: Кирило.
Жіночі імена: Анфіса.
У кого День ангела 9 грудня
Чоловічі імена: Василь, Володимир, Олександр, Степан.
Жіночі імена: Анна.
У кого День ангела 10 грудня
Чоловічі імена: Анатолій, Григорій, Євген, Іван, Костянтин, Михайло, Микола, Олександр, Олексій, Петро, Сергій, Степан.
Жіночі імена: Ангеліна, Анна, Олександра, Тетяна.
У кого День ангела 11 грудня
Чоловічі імена: Данило, Іван, Лука, Микола, Петро.
У кого День ангела 12 грудня
Чоловічі імена: Олександр.
У кого День ангела 13 грудня
Чоловічі імена: Аркадій, Арсеній, Василь, Володимир, Григорій, Євген, Олександр, Олексій, Омелян, Іван, Микола, Яків.
У кого День ангела 14 грудня
Чоловічі імена: Микола, Філімон.
У кого День ангела 15 грудня
Чоловічі імена: Василь, Олександр, Павло, Степан.
У кого День ангела 16 грудня
Чоловічі імена: Аркадій, Володимир, Ілля, Макар, Микола, Олександр, Павло, Петро, Семен.
Жіночі імена: Софія.
У кого День ангела 17 грудня
Чоловічі імена: Данило, Денис, Іван, Микита, Микола, Олександр, Петро, Сергій, Степан.
У кого День ангела 18 грудня
Чоловічі імена: Віктор, Володимир, Іван, Ілля, Марк, Михайло, Микола, Семен, Сергій.
Жіночі імена: Віра, Зоя.
У кого День ангела 19 грудня
Чоловічі імена: Григорій, Ілля, Тимофій.
У кого День ангела 20 грудня
Чоловічі імена: Антон, Гнат, Данило, Іван.
У кого День ангела 21 грудня
Чоловічі імена: Леонтій, Микита, Михайло, Петро, Сергій.
Жіночі імена: Уляна.
У кого День ангела 22 грудня
Чоловічі імена: Дмитро, Теодор, Федір.
Жіночі імена: Анастасія.
У кого День ангела 23 грудня
Чоловічі імена: Василь, Давид, Іван, Макар, Павло.
У кого День ангела 24 грудня
Чоловічі імена: Микола, Сергій.
Жіночі імена: Євгенія, Клавдія.
У кого День ангела 25 грудня
Чоловічі імена: Василь, Григорій, Дмитро, Костянтин, Леонід, Михайло, Микола, Олександр.
Жіночі імена: Анфіса, Марія.
У кого День ангела 26 грудня
Чоловічі імена: Лука, Степан, Федір.
Жіночі імена: Антоніна.
У кого День ангела 27 грудня
Чоловічі імена: Аркадій, Гнат, Леонід, Микола, Олександр, Петро.
Жіночі імена: Агата.
У кого День ангела 28 грудня
Чоловічі імена: Георгій, Єгор, Іван, Лаврентій, Марк.
Жіночі імена: Наталія, Анна, Варвара.
У кого День ангела 29 грудня
Чоловічі імена: Антон, Данило, Лев, Макар.
Жіночі імена: Марія, Ірина.
У кого День ангела 30 грудня
Чоловічі імена: Богдан, Василь, В'ячеслав, Григорій, Іван, Михайло, Микола, Олександр, Петро, Яків.
У кого День ангела 31 грудня
Чоловічі імена: Михайло, Петро.
Жіночі імена: Меланія.
Також пропонуємо ознайомитися з церковним календарем свят на грудень 2024 року, щоб не пропустити важливі релігійні події.
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