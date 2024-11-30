Именины в декабре 2024 — кого поздравить с Днем ангела и как назвать ребенка

День ангела в декабре 2024 — кого поздравить, как назвать ребенка
День ангела — это особое событие, связанное с христианскими традициями. В декабре многие украинцы будут праздновать свои именины, поэтому это прекрасная возможность поздравить родных и близких с праздником теплыми словами и пожеланиями. Кроме того, календарь имен на декабрь может стать источником вдохновения для выбора имени новорожденного.
Новини.LIVE рассказывает, кого следует поздравить в первый месяц зимы с именинами и какое имя выбрать для ребенка по церковному декабрьскому календарю, чтобы его оберегал ангел-хранитель.
Кто празднует именины в декабре 2024 года — подробный календарь на месяц
У кого День ангела 1 декабря
Мужские имена: Антон, Дмитрий.
У кого День ангела 2 декабря
Мужские имена: Андрей, Борис, Владимир, Дмитрий, Иван, Кирилл, Константин, Матвей, Моисей, Николай, Павел, Сергей, Степан, Федор.
Женские имена: Антонина, Вера, Маргарита, Мария, Тамара.
У кого День ангела 3 декабря
Мужские имена: Андрей, Гаврило, Георгий, Иван, Николай, Савва, Федор.
У кого День ангела 4 декабря
Мужские имена: Василий, Геннадий, Дмитрий, Иван, Николай, Александр, Алексей.
Женские имена: Кира, Анастасия, Варвара, Екатерина, Юлия.
У кого День ангела 5 декабря
Мужские имена: Геннадий, Захар, Илья, Савва, Сергей.
У кого День ангела 6 декабря
Мужские имена: Максим, Николай.
У кого День ангела 7 декабря
Мужские имена: Антон, Василий, Григорий, Иван, Игнатий, Лев, Михаил, Никифор, Нил, Павел, Петр, Сергей.
У кого День ангела 8 декабря
Мужские имена: Кирилл.
Женские имена: Анфиса.
У кого День ангела 9 декабря
Мужские имена: Василий, Владимир, Александр, Степан.
Женские имена: Анна.
У кого День ангела 10 декабря
Мужские имена: Анатолий, Григорий, Евгений, Иван, Константин, Михаил, Николай, Александр, Алексей, Петр, Сергей, Степан.
Женские имена: Ангелина, Анна, Александра, Татьяна.
У кого День ангела 11 декабря
Мужские имена: Даниил, Иван, Лука, Николай, Петр.
У кого День ангела 12 декабря
Мужские имена: Александр.
У кого День ангела 13 декабря
Мужские имена: Аркадий, Арсений, Василий, Владимир, Григорий, Евгений, Александр, Алексей, Емельян, Иван, Николай, Яков.
У кого День ангела 14 декабря
Мужские имена: Николай, Филимон.
У кого День ангела 15 декабря
Мужские имена: Василий, Александр, Павел, Степан.
У кого День ангела 16 декабря
Мужские имена: Аркадий, Владимир, Илья, Макар, Николай, Александр, Павел, Петр, Семен.
Женские имена: София.
У кого День ангела 17 декабря
Мужские имена: Даниил, Денис, Иван, Никита, Николай, Александр, Петр, Сергей, Степан.
У кого День ангела 18 декабря
Мужские имена: Виктор, Владимир, Иван, Илья, Марк, Михаил, Николай, Семен, Сергей.
Женские имена: Вера, Зоя.
У кого День ангела 19 декабря
Мужские имена: Григорий, Илья, Тимофей.
У кого День ангела 20 декабря
Мужские имена: Антон, Игнат, Даниил, Иван.
У кого День ангела 21 декабря
Мужские имена: Леонтий, Никита, Михаил, Петр, Сергей.
Женские имена: Ульяна.
У кого День ангела 22 декабря
Мужские имена: Дмитрий, Теодор, Фёдор.
Женские имена: Анастасия.
У кого День ангела 23 декабря
Мужские имена: Василий, Давид, Иоанн, Макар, Павел.
У кого День ангела 24 декабря
Мужские имена: Николай, Сергей.
Женские имена: Евгения, Клавдия.
У кого День ангела 25 декабря
Мужские имена: Василий, Григорий, Дмитрий, Константин, Леонид, Михаил, Николай, Александр.
Женские имена: Анфиса, Мария.
У кого День ангела 26 декабря
Мужские имена: Лука, Степан, Фёдор.
Женские имена: Антонина.
У кого День ангела 27 декабря
Мужские имена: Аркадий, Игнат, Леонид, Николай, Александр, Петр.
Женские имена: Агата.
У кого День ангела 28 декабря
Мужские имена: Георгий, Егор, Иван, Лаврентий, Марк.
Женские имена: Наташа, Анна, Варвара.
У кого День ангела 29 декабря
Мужские имена: Антон, Даниил, Лев, Макар.
Женские имена: Мария, Ирина.
У кого День ангела 30 декабря
Мужские имена: Богдан, Василий, Вячеслав, Григорий, Иван, Михаил, Николай, Александр, Петр, Яков.
У кого День ангела 31 декабря
Мужские имена: Михаил, Петр.
Женские имена: Мелания.
Также предлагаем ознакомиться с церковным календарем праздников на декабрь 2024, чтобы не пропустить важные религиозные события.
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