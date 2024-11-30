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День ангела в декабре 2024 — кого поздравить, как назвать ребенка

30 ноября 2024 05:15
Светлана Конюшенко - Редактор
Именины в декабре 2024 — кого поздравить с Днем ангела и как назвать ребенка
Девушка с крыльями ангела зимой. Фото: freepik.com
Светлана Конюшенко - Редактор

День ангела — это особое событие, связанное с христианскими традициями. В декабре многие украинцы будут праздновать свои именины, поэтому это прекрасная возможность поздравить родных и близких с праздником теплыми словами и пожеланиями. Кроме того, календарь имен на декабрь может стать источником вдохновения для выбора имени новорожденного.

Новини.LIVE рассказывает, кого следует поздравить в первый месяц зимы с именинами и какое имя выбрать для ребенка по церковному декабрьскому календарю, чтобы его оберегал ангел-хранитель.

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У кого День ангела 1 декабря

Мужские имена: Антон, Дмитрий.

У кого День ангела 2 декабря

Мужские имена: Андрей, Борис, Владимир, Дмитрий, Иван, Кирилл, Константин, Матвей, Моисей, Николай, Павел, Сергей, Степан, Федор.

Женские имена: Антонина, Вера, Маргарита, Мария, Тамара.

У кого День ангела 3 декабря

Мужские имена: Андрей, Гаврило, Георгий, Иван, Николай, Савва, Федор.

У кого День ангела 4 декабря

Мужские имена: Василий, Геннадий, Дмитрий, Иван, Николай, Александр, Алексей.

Женские имена: Кира, Анастасия, Варвара, Екатерина, Юлия.

У кого День ангела 5 декабря

Мужские имена: Геннадий, Захар, Илья, Савва, Сергей.

У кого День ангела 6 декабря

Мужские имена: Максим, Николай.

У кого День ангела 7 декабря

Мужские имена: Антон, Василий, Григорий, Иван, Игнатий, Лев, Михаил, Никифор, Нил, Павел, Петр, Сергей.

У кого День ангела 8 декабря

Мужские имена: Кирилл.

Женские имена: Анфиса.

У кого День ангела 9 декабря

Мужские имена: Василий, Владимир, Александр, Степан.

Женские имена: Анна.

У кого День ангела 10 декабря

Мужские имена: Анатолий, Григорий, Евгений, Иван, Константин, Михаил, Николай, Александр, Алексей, Петр, Сергей, Степан.

Женские имена: Ангелина, Анна, Александра, Татьяна.

 

Кто празднует именины в декабре 2024 года — подробный календарь в месяц 
Девушка с большими крыльями ангела. Фото: freepik.com

У кого День ангела 11 декабря

Мужские имена: Даниил, Иван, Лука, Николай, Петр.

У кого День ангела 12 декабря

Мужские имена: Александр.

У кого День ангела 13 декабря

Мужские имена: Аркадий, Арсений, Василий, Владимир, Григорий, Евгений, Александр, Алексей, Емельян, Иван, Николай, Яков.

У кого День ангела 14 декабря

Мужские имена: Николай, Филимон.

У кого День ангела 15 декабря

Мужские имена: Василий, Александр, Павел, Степан.

У кого День ангела 16 декабря

Мужские имена: Аркадий, Владимир, Илья, Макар, Николай, Александр, Павел, Петр, Семен.

Женские имена: София.

У кого День ангела 17 декабря

Мужские имена: Даниил, Денис, Иван, Никита, Николай, Александр, Петр, Сергей, Степан.

У кого День ангела 18 декабря

Мужские имена: Виктор, Владимир, Иван, Илья, Марк, Михаил, Николай, Семен, Сергей.

Женские имена: Вера, Зоя.

У кого День ангела 19 декабря

Мужские имена: Григорий, Илья, Тимофей.

У кого День ангела 20 декабря

Мужские имена: Антон, Игнат, Даниил, Иван.

 

Кто празднует именины в декабре 2024 года — подробный календарь в месяц 
Девушка с большими крыльями ангела. Фото: freepik.com

У кого День ангела 21 декабря

Мужские имена: Леонтий, Никита, Михаил, Петр, Сергей.

Женские имена: Ульяна.

У кого День ангела 22 декабря

Мужские имена: Дмитрий, Теодор, Фёдор.

Женские имена: Анастасия.

У кого День ангела 23 декабря

Мужские имена: Василий, Давид, Иоанн, Макар, Павел.

У кого День ангела 24 декабря

Мужские имена: Николай, Сергей.

Женские имена: Евгения, Клавдия.

У кого День ангела 25 декабря

Мужские имена: Василий, Григорий, Дмитрий, Константин, Леонид, Михаил, Николай, Александр.

Женские имена: Анфиса, Мария.

У кого День ангела 26 декабря

Мужские имена: Лука, Степан, Фёдор.

Женские имена: Антонина.

У кого День ангела 27 декабря

Мужские имена: Аркадий, Игнат, Леонид, Николай, Александр, Петр.

Женские имена: Агата.

У кого День ангела 28 декабря

Мужские имена: Георгий, Егор, Иван, Лаврентий, Марк.

Женские имена: Наташа, Анна, Варвара.

У кого День ангела 29 декабря

Мужские имена: Антон, Даниил, Лев, Макар.

Женские имена: Мария, Ирина.

У кого День ангела 30 декабря

Мужские имена: Богдан, Василий, Вячеслав, Григорий, Иван, Михаил, Николай, Александр, Петр, Яков.

У кого День ангела 31 декабря

Мужские имена: Михаил, Петр.

Женские имена: Мелания.

Также предлагаем ознакомиться с церковным календарем праздников на декабрь 2024, чтобы не пропустить важные религиозные события.

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