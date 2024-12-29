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Посівалки для дітей на Новий рік 2025 — пісні українською

29 грудня 2024 06:03
Світлана Конюшенко - Редактор
Легкі посівалки для дітей на Новий рік 2025 українською мовою
Діти в українських костюмах на Новий рік. Фото: Babel.ua
Світлана Конюшенко - Редактор

Українці раніше посівали на Старий Новий рік, але від недавніх пір за новим стилем це робиться першого січня. Ми ділимося простими і, водночас, гарними ідеями посівалок для дітей, які можна виконати першого січня.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Сію, сію, посіваю.

З Новим роком Вас вітаю.

Хай завжди Вам щастя ллється,

Хай добро в сім'ї ведеться,

Хай здоров’я з Вами буде,

Хай Вас друзі не забудуть.

Хай кутя була багата,

Щоб весело і щасливо

провели Йорданські Свята.

І не забудь додати вкінці:

Маленький Ісусик не спить, не дрімає,

Своїми оченятами весь світ обнімає:

І Вашу родину, і Вашу хатину.

І всю Україну. Христос ся Рождає!

***

Сію, сію, засіваю,

Вашу хату не минаю,

З Новим роком йду до хати,

Щось вам маю віншувати:

Всім здоров’я неодмінно,

Щоби наша Україна

День новий стрічала в мирі,

Щоб дитячі жарти щирі

Звеселяли вашу хату,

Щоб грошей було багато.

Щоб із того й ми щось мали —

І до хліба, і до сала…

***

Ми прийшли вас посівати

Щоб усіх пошанувати.

Сієм, сіємо зерном,

Новий рік щоб був з добром.

Від їди щоб стіл ломився,

Білий хліб не перевівся.

Сієм, сієм, посіваєм,

Миру й щастя всім бажаєм.

Щоб і вдома, і на полі

Вам всього було доволі.

Сієм, сієм, посіваєм,

З Новим роком вас вітаєм!

***

Я прокинувся раненько,

Хат оббіг вже багатенько.

Посипаю скрізь та сію,

Бо робити це я вмію.

Хай із каждої зернини

Зійде радість для родини,

А із кожного зерняти

Хай добробут йде до хати!

Будуть хазяї здорові

Сини й дочки — у обнові!

Щоб удачам вести лік,

І щасливим був весь рік!

***

Сійся родися жито-пшениця,

На щастя, на здоров’я, на Новий рік,

Щоб вам вродило краще, як торік, —

У полі — зерном, удома — добром,

В печі — пирогами, на столі — хлібами,

Хай буде ваша хата радістю багата,

Хай славиться добром, медом, пивом і вином,

Хорошими пирогами та щасливими піснями!

Нагадаємо, ми писали про те, які важливі справи треба встигнути зробити до Нового року. 

Раніше ми розповідали про те, як можна весело відсвяткувати Новий рік вдома. 

Також ми повідомляли про те, що не можна загадувати людям після 50 років на Новий рік 2025.

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