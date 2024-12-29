Легкие посевалки для детей на Новый год 2025 на украинском языке

Посевалки для детей на Новый год 2025 — песни на украинском
Украинцы раньше посевали на Старый Новый год, но с недавних пор по новому стилю это делается первого января. Мы делимся простыми и, в то же время, красивыи идеями посевалок для детей, которые можно выполнить первого января.
Новини.LIVE делится полезными советами.
Простые посевалки для детей на Новый год на украинском языке
Сію, сію, посіваю.
З Новим роком Вас вітаю.
Хай завжди Вам щастя ллється,
Хай добро в сім'ї ведеться,
Хай здоров’я з Вами буде,
Хай Вас друзі не забудуть.
Хай кутя була багата,
Щоб весело і щасливо
провели Йорданські Свята.
І не забудь додати вкінці:
Маленький Ісусик не спить, не дрімає,
Своїми оченятами весь світ обнімає:
І Вашу родину, і Вашу хатину.
І всю Україну. Христос ся Рождає!
***
Сію, сію, засіваю,
Вашу хату не минаю,
З Новим роком йду до хати,
Щось вам маю віншувати:
Всім здоров’я неодмінно,
Щоби наша Україна
День новий стрічала в мирі,
Щоб дитячі жарти щирі
Звеселяли вашу хату,
Щоб грошей було багато.
Щоб із того й ми щось мали —
І до хліба, і до сала…
***
Ми прийшли вас посівати
Щоб усіх пошанувати.
Сієм, сіємо зерном,
Новий рік щоб був з добром.
Від їди щоб стіл ломився,
Білий хліб не перевівся.
Сієм, сієм, посіваєм,
Миру й щастя всім бажаєм.
Щоб і вдома, і на полі
Вам всього було доволі.
Сієм, сієм, посіваєм,
З Новим роком вас вітаєм!
***
Я прокинувся раненько,
Хат оббіг вже багатенько.
Посипаю скрізь та сію,
Бо робити це я вмію.
Хай із каждої зернини
Зійде радість для родини,
А із кожного зерняти
Хай добробут йде до хати!
Будуть хазяї здорові
Сини й дочки — у обнові!
Щоб удачам вести лік,
І щасливим був весь рік!
***
Сійся родися жито-пшениця,
На щастя, на здоров’я, на Новий рік,
Щоб вам вродило краще, як торік, —
У полі — зерном, удома — добром,
В печі — пирогами, на столі — хлібами,
Хай буде ваша хата радістю багата,
Хай славиться добром, медом, пивом і вином,
Хорошими пирогами та щасливими піснями!
Напомним, мы писали о том, какие важные дела нужно успеть сделать до Нового года.
Раньше мы рассказывали о том, как можно весело отпраздновать Новый год дома.
Также мы сообщали о том, что нельзя загадывать людям после 50 лет на Новый год 2025.
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