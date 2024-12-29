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Посевалки для детей на Новый год 2025 — песни на украинском

29 декабря 2024 06:03
Светлана Конюшенко - Редактор
Легкие посевалки для детей на Новый год 2025 на украинском языке
Дети в украинских костюмах на Новый год. Фото: Babel.ua
Светлана Конюшенко - Редактор

Украинцы раньше посевали на Старый Новый год, но с недавних пор по новому стилю это делается первого января. Мы делимся простыми и, в то же время, красивыи идеями посевалок для детей, которые можно выполнить первого января.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Простые посевалки для детей на Новый год на украинском языке

Сію, сію, посіваю.

З Новим роком Вас вітаю.

Хай завжди Вам щастя ллється,

Хай добро в сім'ї ведеться,

Хай здоров’я з Вами буде,

Хай Вас друзі не забудуть.

Хай кутя була багата,

Щоб весело і щасливо

провели Йорданські Свята.

І не забудь додати вкінці:

Маленький Ісусик не спить, не дрімає,

Своїми оченятами весь світ обнімає:

І Вашу родину, і Вашу хатину.

І всю Україну. Христос ся Рождає!

***

Сію, сію, засіваю,

Вашу хату не минаю,

З Новим роком йду до хати,

Щось вам маю віншувати:

Всім здоров’я неодмінно,

Щоби наша Україна

День новий стрічала в мирі,

Щоб дитячі жарти щирі

Звеселяли вашу хату,

Щоб грошей було багато.

Щоб із того й ми щось мали —

І до хліба, і до сала…

***

Ми прийшли вас посівати

Щоб усіх пошанувати.

Сієм, сіємо зерном,

Новий рік щоб був з добром.

Від їди щоб стіл ломився,

Білий хліб не перевівся.

Сієм, сієм, посіваєм,

Миру й щастя всім бажаєм.

Щоб і вдома, і на полі

Вам всього було доволі.

Сієм, сієм, посіваєм,

З Новим роком вас вітаєм!

***

Я прокинувся раненько,

Хат оббіг вже багатенько.

Посипаю скрізь та сію,

Бо робити це я вмію.

Хай із каждої зернини

Зійде радість для родини,

А із кожного зерняти

Хай добробут йде до хати!

Будуть хазяї здорові

Сини й дочки — у обнові!

Щоб удачам вести лік,

І щасливим був весь рік!

***

Сійся родися жито-пшениця,

На щастя, на здоров’я, на Новий рік,

Щоб вам вродило краще, як торік, —

У полі — зерном, удома — добром,

В печі — пирогами, на столі — хлібами,

Хай буде ваша хата радістю багата,

Хай славиться добром, медом, пивом і вином,

Хорошими пирогами та щасливими піснями!

Напомним, мы писали о том, какие важные дела нужно успеть сделать до Нового года.

Раньше мы рассказывали о том, как можно весело отпраздновать Новый год дома.

Также мы сообщали о том, что нельзя загадывать людям после 50 лет на Новый год 2025.

праздники дети стихи украинские песни Новый год 2025 посевалки

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