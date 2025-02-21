Як правильно поминати померлих і що нести на кладовища в М'ясопусну батьківську суботу 2025

Чоловік у чорному вбранні на кладовищі. Фото: Freepik

За тиждень до початку Великого посту в церкві проходить поминальний день під назвою М’ясопусна батьківська субота, яка цього року припадає на 22 лютого. Ми розповідаємо, що потрібно нести на кладовище і як правильно поминати померлих цього дня.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами на цей день.

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Що таке М’ясопусна батьківська субота

У Вселенські батьківські суботи люди згадують свій рід, йдуть до церкви і читають молитви. Цього дня варто збиратися в сімейному колі за столом, тепло спілкуватися і дивитися різні фотографії, згадуючи своїх померлих рідних. Ще люди йдуть на кладовища і прибирають могили покійних родичів.

Що варто і не можна нести на кладовище в М'ясопусну батьківську суботу

Цього дня на кладовище варто нести живі, а не штучні квіти, а на надгробок слід класти частування, які потім віддають іншим для поминання покійних. Якщо ви хочете посадити квіти на могилах, це варто зробити заздалегідь.

Молода дівчина на кладовищі. Фото: Freepik

Категорично не можна цього дня на кладовищі пити алкоголь, палити, влаштовувати застілля, веселитися, жартувати. Ще з кладовища не можна нести щось додому, а там варто уникати сварок і поганих слів про покійних людей.

Як правильно поминати покійних у М'ясопусну батьківську суботу

Кожен вірянин у М’ясопусну батьківську суботу йде до церкви, куди несе поминальні записки з іменами покійних у родовому відмінку або пише їх у храмі. Але в записках повинні бути тільки ті люди, яких хрестили і які не покінчили життя самогубством.

Після церкві варто зібратися з рідними за столом, щоб пом’янути тих, кого більше немає на цьому світі. На столі повинна бути кутя і млинці, а кількість страв має бути непарною.

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