Як правильно поминати померлих і що нести на кладовища в М'ясопусну батьківську суботу 2025

Поминальна субота 2025 — що нести на кладовище
За тиждень до початку Великого посту в церкві проходить поминальний день під назвою М’ясопусна батьківська субота, яка цього року припадає на 22 лютого. Ми розповідаємо, що потрібно нести на кладовище і як правильно поминати померлих цього дня.
Новини.LIVE ділиться корисними порадами на цей день.
Що таке М’ясопусна батьківська субота
У Вселенські батьківські суботи люди згадують свій рід, йдуть до церкви і читають молитви. Цього дня варто збиратися в сімейному колі за столом, тепло спілкуватися і дивитися різні фотографії, згадуючи своїх померлих рідних. Ще люди йдуть на кладовища і прибирають могили покійних родичів.
Що варто і не можна нести на кладовище в М'ясопусну батьківську суботу
Цього дня на кладовище варто нести живі, а не штучні квіти, а на надгробок слід класти частування, які потім віддають іншим для поминання покійних. Якщо ви хочете посадити квіти на могилах, це варто зробити заздалегідь.
Категорично не можна цього дня на кладовищі пити алкоголь, палити, влаштовувати застілля, веселитися, жартувати. Ще з кладовища не можна нести щось додому, а там варто уникати сварок і поганих слів про покійних людей.
Як правильно поминати покійних у М'ясопусну батьківську суботу
Кожен вірянин у М’ясопусну батьківську суботу йде до церкви, куди несе поминальні записки з іменами покійних у родовому відмінку або пише їх у храмі. Але в записках повинні бути тільки ті люди, яких хрестили і які не покінчили життя самогубством.
Після церкві варто зібратися з рідними за столом, щоб пом’янути тих, кого більше немає на цьому світі. На столі повинна бути кутя і млинці, а кількість страв має бути непарною.
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