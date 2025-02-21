Как правильно поминать умерших и что нести на кладбища в Мясопустную родительскую субботу 2025

Мужчина в черном наряде на кладбище. Фото: Freepik

За неделю до начала Великого поста в церкви проходит поминальный день под названием Мясопустная родительская суббота, которая в этом году приходится на 22 февраля. Мы рассказываем, что нужно нести на кладбище и как правильно поминать умерших в этот день.

Новини.LIVE делится полезными советами на этот день.

Читайте также:

Что такое Мясопустная родительская суббота

Во Вселенские родительские субботы люди вспоминают свой род, идут в церковь и читают молитвы. В этот день стоит собираться в семейном кругу за столом, тепло общаться и смотреть различные фотографии, вспоминая своих умерших родных. Еще люди идут на кладбища и убирают могилы усопших родственников.

Что стоит и нельзя нести на кладбище в Мясопустную родительскую субботу

В этот день на кладбище стоит нести живые, а не искусственные цветы, а на надгробие следует класть угощения, которые потом отдают другим для поминовения усопших. Если вы хотите посадить цветы на могилах, это стоит сделать заранее.

Молодая девушка на кладбище. Фото: Freepik

Категорически нельзя в этот день на кладбище пить алкоголь, курить, устраивать застолья, веселиться, шутить. Еще с кладбища нельзя нести что-то домой, а там стоит избегать ссор и плохих слов об усопших людях.

Как правильно поминать усопших в Мясопустную родительскую субботу

Каждый верующий в Мясопустную родительскую субботу идет в церковь, куда несет поминальные записки с именами усопших в родительном падеже или пишет их в храме. Но в записках должны быть только те люди, которых крестили и которые не покончили жизнь самоубийством.

После церкви стоит собраться с родными за столом, чтобы помянуть тех, кого больше нет на этом свете. На столе должна быть кутья и блины, а количество блюд должно быть нечетным.

Напомним, мы писали о том, кто отмечает свой День ангела в феврале 2025 года.

Ранее мы рассказывали о том, какие церковные праздники будут отмечать украинцы в феврале 2025 года.

Также мы сообщали о том, когда украинцы будут праздновать Масленицу в 2025 году.