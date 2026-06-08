З початком Петрівського посту 2026: привітання у листівках, прозі й віршах

Вірянки у церкві на богослужінні. Фото: kdais.kiev.ua

Віряни в Україні зустрічають початок Петрівського посту — особливого періоду очищення душі та тіла. У цей день хочеться поділитися з близькими людьми теплими словами, побажати їм пройти піст в легкості та зустріти свято Петра і Павла з чистим серцем й усмішкою.

Новини.LIVE ділиться красивими привітаннями з початком Петрівського посту 2026. Петрів піст починається саме сьогодні, 8 червня, та триватиме до 28 червня включно. Це час молитви, примирення та добрих справ.

Петрів піст 2026: привітання у віршах українською мовою

З Петровим постом вітаю,

Добра щиро бажаю,

Хай молитва помагає,

А зло й лихо дім минає.

***

Петрівський піст вже у вікно заглядає,

Нас до смирення й віри закликає.

Хай кожен день з молитвою мине,

І все погане нас обмине.

Здоров'я, миру, ласки вам бажаю,

З початком посту щиро вас вітаю!

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З Петрівським постом прийміть вітання,

Хай буде світлим кожне починання.

Очистимо душі, серця й думки,

Щоб силу дарували нам роки.

Хай кожен крок веде до благодаті,

Й наповнить радістю ваш дім і хату!

***

Петрівський піст іде,

І щастя всім нам несе.

Хай за все Бог віддячить,

І усі гріхи пробачить!

Привітання з початком Петрівського посту 2026 у прозі

Щиро вітаю вас із початком Петрівського посту! Нехай цей час допоможе очистити душу від тривог і образ, наповнити серце вірою, надією та любов'ю.

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Сьогодні початок Петрівського посту. Бажаю легко пройти цей період, зміцнитися духовно, знайти внутрішню гармонію та спокій. Нехай Господь оберігає вас і ваших рідних.

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З початком Петрівського посту! Бажаю вам мудрості, терпіння, душевного тепла і Божої підтримки в усіх добрих справах. Нехай у серці оселиться мир, а молитви будуть почуті.

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Вітаю з Петрівським постом! Бажаю провести цей час із користю для душі, наповнюючи своє життя добрими справами, щирими словами та світлими думками. Нехай мир і добро супроводжують вас усюди.

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Вітаю вас із початком Петрівського посту! Бажаю душевної рівноваги, міцного здоров'я та довгоочікуваного миру на нашій землі.

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Нехай Петрівський піст принесе у ваше життя більше світла, добра та внутрішньої сили. Бажаю легко і з радістю пройти цей період, відчути Божу любов і підтримку.

Теплі листівки з початком Петрівського посту 2026

Листівки з початком Петрівського посту 2026. Колаж: Новини.LIVE

Листівки з початком Петрівського посту 2026. Колаж: Новини.LIVE

Листівки з початком Петрівського посту 2026. Колаж: Новини.LIVE

Відеопривітання з початком Петрівського посту 2026

Раніше ми розповідали, як правильно провести Петрів піст та що категорично не можна робити у цей період.

Нагадаємо, ми ділилися, які є традиції святкування Дня Петра і Павла та як варто провести свято.

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