З початком Петрівського посту 2026: привітання у листівках, прозі й віршах

Початок Петрівського посту 2026: побажання миру та теплі листівки
Віряни в Україні зустрічають початок Петрівського посту — особливого періоду очищення душі та тіла. У цей день хочеться поділитися з близькими людьми теплими словами, побажати їм пройти піст в легкості та зустріти свято Петра і Павла з чистим серцем й усмішкою.
Новини.LIVE ділиться красивими привітаннями з початком Петрівського посту 2026. Петрів піст починається саме сьогодні, 8 червня, та триватиме до 28 червня включно. Це час молитви, примирення та добрих справ.
Петрів піст 2026: привітання у віршах українською мовою
З Петровим постом вітаю,
Добра щиро бажаю,
Хай молитва помагає,
А зло й лихо дім минає.
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Петрівський піст вже у вікно заглядає,
Нас до смирення й віри закликає.
Хай кожен день з молитвою мине,
І все погане нас обмине.
Здоров'я, миру, ласки вам бажаю,
З початком посту щиро вас вітаю!
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З Петрівським постом прийміть вітання,
Хай буде світлим кожне починання.
Очистимо душі, серця й думки,
Щоб силу дарували нам роки.
Хай кожен крок веде до благодаті,
Й наповнить радістю ваш дім і хату!
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Петрівський піст іде,
І щастя всім нам несе.
Хай за все Бог віддячить,
І усі гріхи пробачить!
Привітання з початком Петрівського посту 2026 у прозі
Щиро вітаю вас із початком Петрівського посту! Нехай цей час допоможе очистити душу від тривог і образ, наповнити серце вірою, надією та любов'ю.
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Сьогодні початок Петрівського посту. Бажаю легко пройти цей період, зміцнитися духовно, знайти внутрішню гармонію та спокій. Нехай Господь оберігає вас і ваших рідних.
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З початком Петрівського посту! Бажаю вам мудрості, терпіння, душевного тепла і Божої підтримки в усіх добрих справах. Нехай у серці оселиться мир, а молитви будуть почуті.
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Вітаю з Петрівським постом! Бажаю провести цей час із користю для душі, наповнюючи своє життя добрими справами, щирими словами та світлими думками. Нехай мир і добро супроводжують вас усюди.
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Вітаю вас із початком Петрівського посту! Бажаю душевної рівноваги, міцного здоров'я та довгоочікуваного миру на нашій землі.
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Нехай Петрівський піст принесе у ваше життя більше світла, добра та внутрішньої сили. Бажаю легко і з радістю пройти цей період, відчути Божу любов і підтримку.
Теплі листівки з початком Петрівського посту 2026
Відеопривітання з початком Петрівського посту 2026
Раніше ми розповідали, як правильно провести Петрів піст та що категорично не можна робити у цей період.
Нагадаємо, ми ділилися, які є традиції святкування Дня Петра і Павла та як варто провести свято.
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