Петрів піст 2026: що не можна робити та як пройти період із користю

Жінка у церкві на Петрів піст. Колаж: Новини.LIVE

Для православних вірян в Україні Петрів піст 2026 розпочинається вже 8 червня. Він триватиме три тижні — до 28 червня включно. Цей період потрібен для того, щоб очистити душу й тіло перед великим святом Днем святих апостолів Петра і Павла, який українці святкуватимуть 29 числа.

Новини.LIVE розповідає, як провести цей період, що дозволено їсти, а від чого варто утриматися.

Який головний сенс Петрового посту

Петрів піст, який також називають Апостольським, встановлений на честь святих апостолів Петра і Павла, які присвятили своє життя служінню Богові та поширенню християнської віри. Священнослужителі наголошують, головна мета посту не в суворій дієті, а у внутрішній роботі. Це час коли відмова від шкідливих звичок, покаяння та молитва очищають душу, допомагають наповнити життя справжнім змістом і підготувати серце до великого свята святих апостолів Петра і Павла.

Що можна їсти під час Петрового посту

Апостольський піст вважається одним із найлегших у православній традиції. У цей період основу раціону становлять:

овочі та зелень;

фрукти та ягоди;

крупи;

бобові культури;

гриби;

горіхи;

хліб та інші рослинні продукти.

Правила харчування залежать від дня тижня:

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у понеділок дозволяється гаряча їжа без олії;

у вівторок і четвер можна вживати гарячі страви з олією та рибу;

середа і п'ятниця залишаються найсуворішими днями;

у суботу та неділю дозволяються рибні страви, олія та інші послаблення.

Петрів піст: від яких продуктів слід відмовитися

Під час посту традиційно не вживають:

м'ясо та м'ясні вироби;

ковбаси та сало;

молоко;

вершкове масло;

сир і кисломолочні продукти;

яйця;

інші продукти тваринного походження.

Що не можна робити у Петрів піст

Церковна традиція радить приділяти увагу не лише харчуванню, а й власній поведінці. Під час посту рекомендують уникати:

сварок, конфліктів та образ;

лихослів'я і пліток;

надмірних розваг;

зловживання алкоголем;

азартних ігор;

шкідливих звичок;

байдужості до потреб інших людей.

Народні заборони та прикмети Петрового посту

Окрім церковних настанов є й народні вірування. Наші предки вважали, що у дні посту не можна стригти волосся, особливо в перший і останній день, інакше можна притягнути у життя негаразди та хвороби.

Також існувала прикмета, що не варто позичати гроші чи самому брати в борг, аби не накликати фінансові труднощі.

Ще одне поширене повір'я стосувалося рукоділля. Вважалося, що шиття, в'язання чи вишивання можуть символічно "зашити" удачу.

Петрів піст: для кого дозволені послаблення

Церква підходить до посту з розумінням і наголошує, що він не повинен шкодити здоров'ю людини. Можуть не дотримуватися посту або послабити його:

діти;

вагітні жінки;

матері, які годують грудьми;

люди похилого віку;

особи з хронічними захворюваннями;

військовослужбовці;

люди, які виконують важку фізичну роботу.

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