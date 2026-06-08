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Головна Свята Починається Петрів піст 2026: як пройти та що не можна робити

Починається Петрів піст 2026: як пройти та що не можна робити

Ua ru
Дата публікації: 8 червня 2026 04:45
Петрів піст 2026: що не можна робити та як пройти період із користю
Жінка у церкві на Петрів піст. Колаж: Новини.LIVE

Для православних вірян в Україні Петрів піст 2026 розпочинається вже 8 червня. Він триватиме три тижні — до 28 червня включно. Цей період потрібен для того, щоб очистити душу й тіло перед великим святом Днем святих апостолів Петра і Павла, який українці святкуватимуть 29 числа.

Новини.LIVE розповідає, як провести цей період, що дозволено їсти, а від чого варто утриматися.

Який головний сенс Петрового посту

Петрів піст, який також називають Апостольським, встановлений на честь святих апостолів Петра і Павла, які присвятили своє життя служінню Богові та поширенню християнської віри. Священнослужителі наголошують, головна мета посту не в суворій дієті, а у внутрішній роботі. Це час коли відмова від шкідливих звичок, покаяння та молитва очищають душу, допомагають наповнити життя справжнім змістом і підготувати серце до великого свята святих апостолів Петра і Павла.

Що можна їсти під час Петрового посту

Апостольський піст вважається одним із найлегших у православній традиції. У цей період основу раціону становлять:

  • овочі та зелень;
  • фрукти та ягоди;
  • крупи;
  • бобові культури;
  • гриби;
  • горіхи;
  • хліб та інші рослинні продукти.

Правила харчування залежать від дня тижня:

Читайте також:
  • у понеділок дозволяється гаряча їжа без олії;
  • у вівторок і четвер можна вживати гарячі страви з олією та рибу;
  • середа і п'ятниця залишаються найсуворішими днями;
  • у суботу та неділю дозволяються рибні страви, олія та інші послаблення.

Петрів піст: від яких продуктів слід відмовитися

Під час посту традиційно не вживають:

  • м'ясо та м'ясні вироби;
  • ковбаси та сало;
  • молоко;
  • вершкове масло;
  • сир і кисломолочні продукти;
  • яйця;
  • інші продукти тваринного походження.

Що не можна робити у Петрів піст

Церковна традиція радить приділяти увагу не лише харчуванню, а й власній поведінці. Під час посту рекомендують уникати:

  • сварок, конфліктів та образ;
  • лихослів'я і пліток;
  • надмірних розваг;
  • зловживання алкоголем;
  • азартних ігор;
  • шкідливих звичок;
  • байдужості до потреб інших людей.

Народні заборони та прикмети Петрового посту

Окрім церковних настанов є й народні вірування. Наші предки вважали, що у дні посту не можна стригти волосся, особливо в перший і останній день, інакше можна притягнути у життя негаразди та хвороби.

Також існувала прикмета, що не варто позичати гроші чи самому брати в борг, аби не накликати фінансові труднощі.

Ще одне поширене повір'я стосувалося рукоділля. Вважалося, що шиття, в'язання чи вишивання можуть символічно "зашити" удачу.

Петрів піст: для кого дозволені послаблення

Церква підходить до посту з розумінням і наголошує, що він не повинен шкодити здоров'ю людини. Можуть не дотримуватися посту або послабити його: 

  • діти;
  • вагітні жінки;
  • матері, які годують грудьми;
  • люди похилого віку;
  • особи з хронічними захворюваннями;
  • військовослужбовці;
  • люди, які виконують важку фізичну роботу.

Раніше ми писали, як святкувати Петра і Павла за українськими звичаями.

Також дізнавайтеся, коли ми відзначатимемо свято Івана Купала та які його головні традиції.

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Світлана Конюшенко - Редактор
Автор:
Світлана Конюшенко
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