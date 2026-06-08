Петрів піст 2026: що не можна робити та як пройти період із користю

Починається Петрів піст 2026: як пройти та що не можна робити
Для православних вірян в Україні Петрів піст 2026 розпочинається вже 8 червня. Він триватиме три тижні — до 28 червня включно. Цей період потрібен для того, щоб очистити душу й тіло перед великим святом Днем святих апостолів Петра і Павла, який українці святкуватимуть 29 числа.
Новини.LIVE розповідає, як провести цей період, що дозволено їсти, а від чого варто утриматися.
Який головний сенс Петрового посту
Петрів піст, який також називають Апостольським, встановлений на честь святих апостолів Петра і Павла, які присвятили своє життя служінню Богові та поширенню християнської віри. Священнослужителі наголошують, головна мета посту не в суворій дієті, а у внутрішній роботі. Це час коли відмова від шкідливих звичок, покаяння та молитва очищають душу, допомагають наповнити життя справжнім змістом і підготувати серце до великого свята святих апостолів Петра і Павла.
Що можна їсти під час Петрового посту
Апостольський піст вважається одним із найлегших у православній традиції. У цей період основу раціону становлять:
- овочі та зелень;
- фрукти та ягоди;
- крупи;
- бобові культури;
- гриби;
- горіхи;
- хліб та інші рослинні продукти.
Правила харчування залежать від дня тижня:
- у понеділок дозволяється гаряча їжа без олії;
- у вівторок і четвер можна вживати гарячі страви з олією та рибу;
- середа і п'ятниця залишаються найсуворішими днями;
- у суботу та неділю дозволяються рибні страви, олія та інші послаблення.
Петрів піст: від яких продуктів слід відмовитися
Під час посту традиційно не вживають:
- м'ясо та м'ясні вироби;
- ковбаси та сало;
- молоко;
- вершкове масло;
- сир і кисломолочні продукти;
- яйця;
- інші продукти тваринного походження.
Що не можна робити у Петрів піст
Церковна традиція радить приділяти увагу не лише харчуванню, а й власній поведінці. Під час посту рекомендують уникати:
- сварок, конфліктів та образ;
- лихослів'я і пліток;
- надмірних розваг;
- зловживання алкоголем;
- азартних ігор;
- шкідливих звичок;
- байдужості до потреб інших людей.
Народні заборони та прикмети Петрового посту
Окрім церковних настанов є й народні вірування. Наші предки вважали, що у дні посту не можна стригти волосся, особливо в перший і останній день, інакше можна притягнути у життя негаразди та хвороби.
Також існувала прикмета, що не варто позичати гроші чи самому брати в борг, аби не накликати фінансові труднощі.
Ще одне поширене повір'я стосувалося рукоділля. Вважалося, що шиття, в'язання чи вишивання можуть символічно "зашити" удачу.
Петрів піст: для кого дозволені послаблення
Церква підходить до посту з розумінням і наголошує, що він не повинен шкодити здоров'ю людини. Можуть не дотримуватися посту або послабити його:
- діти;
- вагітні жінки;
- матері, які годують грудьми;
- люди похилого віку;
- особи з хронічними захворюваннями;
- військовослужбовці;
- люди, які виконують важку фізичну роботу.
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