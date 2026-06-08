Петров пост 2026: что нельзя делать и как пройти период с пользой

Начинается Петров пост 2026: как пройти и что нельзя делать
Для православных верующих в Украине Петров пост 2026 начинается уже 8 июня. Он продлится три недели — до 28 июня включительно. Этот период нужен для того, чтобы очистить душу и тело перед большим праздником Днем святых апостолов Петра и Павла, который украинцы будут праздновать 29 числа.
Новини.LIVE рассказывает, как провести этот период, что разрешено есть, а от чего стоит воздержаться.
Какой главный смысл Петрова поста
Петров пост, который также называют Апостольским, установлен в честь святых апостолов Петра и Павла, которые посвятили свою жизнь служению Богу и распространению христианской веры. Священнослужители отмечают, главная цель поста не в строгой диете, а во внутренней работе. Это время, когда отказ от вредных привычек, покаяние и молитва очищают душу, помогают наполнить жизнь настоящим смыслом и подготовить сердце к великому празднику святых апостолов Петра и Павла.
Что можно есть во время Петрова поста
Апостольский пост считается одним из самых легких в православной традиции. В этот период основу рациона составляют:
- овощи и зелень;
- фрукты и ягоды;
- крупы;
- бобовые культуры;
- грибы;
- орехи;
- хлеб и другие растительные продукты.
Правила питания зависят от дня недели:
- в понедельник разрешается горячая пища без масла;
- во вторник и четверг можно употреблять горячие блюда с маслом и рыбу;
- среда и пятница остаются самыми строгими днями;
- в субботу и воскресенье разрешаются рыбные блюда, масло и другие послабления.
Петров пост: от каких продуктов следует отказаться
Во время поста традиционно не употребляют:
- мясо и мясные изделия;
- колбасы и сало;
- молоко;
- сливочное масло;
- творог и кисломолочные продукты;
- яйца;
- другие продукты животного происхождения.
Что нельзя делать в Петров пост
Церковная традиция советует уделять внимание не только питанию, но и собственному поведению. Во время поста рекомендуют избегать:
- ссор, конфликтов и обид;
- сквернословия и сплетен;
- чрезмерных развлечений;
- злоупотребления алкоголем;
- азартных игр;
- вредных привычек;
- безразличия к потребностям других людей.
Народные запреты и приметы Петрова поста
Кроме церковных наставлений есть и народные верования. Наши предки считали, что в дни поста нельзя стричь волосы, особенно в первый и последний день, иначе можно привлечь в жизнь неурядицы и болезни.
Также существовала примета, что не стоит занимать деньги или самому брать в долг, чтобы не навлечь финансовые трудности.
Еще одно распространенное поверье касалось рукоделия. Считалось, что шитье, вязание или вышивание могут символически "зашить" удачу.
Петров пост: для кого разрешены послабления
Церковь подходит к посту с пониманием и подчеркивает, что он не должен вредить здоровью человека. Могут не соблюдать пост или ослабить его:
- дети;
- беременные женщины;
- матери, которые кормят грудью;
- люди пожилого возраста;
- лица с хроническими заболеваниями;
- военнослужащие;
- люди, которые выполняют тяжелую физическую работу.
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