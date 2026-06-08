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Главная Праздники Начинается Петров пост 2026: как пройти и что нельзя делать

Начинается Петров пост 2026: как пройти и что нельзя делать

Ua ru
Дата публикации 8 июня 2026 04:45
Петров пост 2026: что нельзя делать и как пройти период с пользой
Женщина в церкви на Петров пост. Коллаж: Новини.LIVE

Для православных верующих в Украине Петров пост 2026 начинается уже 8 июня. Он продлится три недели — до 28 июня включительно. Этот период нужен для того, чтобы очистить душу и тело перед большим праздником Днем святых апостолов Петра и Павла, который украинцы будут праздновать 29 числа.

Новини.LIVE рассказывает, как провести этот период, что разрешено есть, а от чего стоит воздержаться.

Какой главный смысл Петрова поста

Петров пост, который также называют Апостольским, установлен в честь святых апостолов Петра и Павла, которые посвятили свою жизнь служению Богу и распространению христианской веры. Священнослужители отмечают, главная цель поста не в строгой диете, а во внутренней работе. Это время, когда отказ от вредных привычек, покаяние и молитва очищают душу, помогают наполнить жизнь настоящим смыслом и подготовить сердце к великому празднику святых апостолов Петра и Павла.

Что можно есть во время Петрова поста

Апостольский пост считается одним из самых легких в православной традиции. В этот период основу рациона составляют:

  • овощи и зелень;
  • фрукты и ягоды;
  • крупы;
  • бобовые культуры;
  • грибы;
  • орехи;
  • хлеб и другие растительные продукты.

Правила питания зависят от дня недели:

Читайте также:
  • в понедельник разрешается горячая пища без масла;
  • во вторник и четверг можно употреблять горячие блюда с маслом и рыбу;
  • среда и пятница остаются самыми строгими днями;
  • в субботу и воскресенье разрешаются рыбные блюда, масло и другие послабления.

Петров пост: от каких продуктов следует отказаться

Во время поста традиционно не употребляют:

  • мясо и мясные изделия;
  • колбасы и сало;
  • молоко;
  • сливочное масло;
  • творог и кисломолочные продукты;
  • яйца;
  • другие продукты животного происхождения.

Что нельзя делать в Петров пост

Церковная традиция советует уделять внимание не только питанию, но и собственному поведению. Во время поста рекомендуют избегать:

  • ссор, конфликтов и обид;
  • сквернословия и сплетен;
  • чрезмерных развлечений;
  • злоупотребления алкоголем;
  • азартных игр;
  • вредных привычек;
  • безразличия к потребностям других людей.

Народные запреты и приметы Петрова поста

Кроме церковных наставлений есть и народные верования. Наши предки считали, что в дни поста нельзя стричь волосы, особенно в первый и последний день, иначе можно привлечь в жизнь неурядицы и болезни.

Также существовала примета, что не стоит занимать деньги или самому брать в долг, чтобы не навлечь финансовые трудности.

Еще одно распространенное поверье касалось рукоделия. Считалось, что шитье, вязание или вышивание могут символически "зашить" удачу.

Петров пост: для кого разрешены послабления

Церковь подходит к посту с пониманием и подчеркивает, что он не должен вредить здоровью человека. Могут не соблюдать пост или ослабить его:

  • дети;
  • беременные женщины;
  • матери, которые кормят грудью;
  • люди пожилого возраста;
  • лица с хроническими заболеваниями;
  • военнослужащие;
  • люди, которые выполняют тяжелую физическую работу.

Ранее мы писали, как праздновать Петра и Павла по украинским обычаям.

Также узнавайте, когда мы будем отмечать праздник Ивана Купала и каковы его главные традиции.

традиции Петра и Павла Петров пост запрета в пост
Светлана Конюшенко - Редактор
Автор:
Светлана Конюшенко
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