Петров пост 2026: что нельзя делать и как пройти период с пользой

Женщина в церкви на Петров пост. Коллаж: Новини.LIVE

Для православных верующих в Украине Петров пост 2026 начинается уже 8 июня. Он продлится три недели — до 28 июня включительно. Этот период нужен для того, чтобы очистить душу и тело перед большим праздником Днем святых апостолов Петра и Павла, который украинцы будут праздновать 29 числа.

Новини.LIVE рассказывает, как провести этот период, что разрешено есть, а от чего стоит воздержаться.

Какой главный смысл Петрова поста

Петров пост, который также называют Апостольским, установлен в честь святых апостолов Петра и Павла, которые посвятили свою жизнь служению Богу и распространению христианской веры. Священнослужители отмечают, главная цель поста не в строгой диете, а во внутренней работе. Это время, когда отказ от вредных привычек, покаяние и молитва очищают душу, помогают наполнить жизнь настоящим смыслом и подготовить сердце к великому празднику святых апостолов Петра и Павла.

Что можно есть во время Петрова поста

Апостольский пост считается одним из самых легких в православной традиции. В этот период основу рациона составляют:

овощи и зелень;

фрукты и ягоды;

крупы;

бобовые культуры;

грибы;

орехи;

хлеб и другие растительные продукты.

Правила питания зависят от дня недели:

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в понедельник разрешается горячая пища без масла;

во вторник и четверг можно употреблять горячие блюда с маслом и рыбу;

среда и пятница остаются самыми строгими днями;

в субботу и воскресенье разрешаются рыбные блюда, масло и другие послабления.

Петров пост: от каких продуктов следует отказаться

Во время поста традиционно не употребляют:

мясо и мясные изделия;

колбасы и сало;

молоко;

сливочное масло;

творог и кисломолочные продукты;

яйца;

другие продукты животного происхождения.

Что нельзя делать в Петров пост

Церковная традиция советует уделять внимание не только питанию, но и собственному поведению. Во время поста рекомендуют избегать:

ссор, конфликтов и обид;

сквернословия и сплетен;

чрезмерных развлечений;

злоупотребления алкоголем;

азартных игр;

вредных привычек;

безразличия к потребностям других людей.

Народные запреты и приметы Петрова поста

Кроме церковных наставлений есть и народные верования. Наши предки считали, что в дни поста нельзя стричь волосы, особенно в первый и последний день, иначе можно привлечь в жизнь неурядицы и болезни.

Также существовала примета, что не стоит занимать деньги или самому брать в долг, чтобы не навлечь финансовые трудности.

Еще одно распространенное поверье касалось рукоделия. Считалось, что шитье, вязание или вышивание могут символически "зашить" удачу.

Петров пост: для кого разрешены послабления

Церковь подходит к посту с пониманием и подчеркивает, что он не должен вредить здоровью человека. Могут не соблюдать пост или ослабить его:

дети;

беременные женщины;

матери, которые кормят грудью;

люди пожилого возраста;

лица с хроническими заболеваниями;

военнослужащие;

люди, которые выполняют тяжелую физическую работу.

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