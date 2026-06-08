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Главная Праздники Начало Петровского поста 2026: пожелания мира и теплые открытки

Начало Петровского поста 2026: пожелания мира и теплые открытки

Ua ru
Дата публикации 8 июня 2026 06:19
С началом Петровского поста 2026: поздравления в открытках, прозе и стихах
Верующие в церкви на богослужении. Фото: kdais.kiev.ua

Верующие в Украине встречают начало Петровского поста — особого периода очищения души и тела. В этот день хочется поделиться с близкими людьми теплыми словами, пожелать им пройти пост в легкости и встретить праздник Петра и Павла с чистым сердцем и улыбкой.

Новини.LIVE делится красивыми поздравлениями с началом Петровского поста 2026. Петров пост начинается именно сегодня, 8 июня, и продлится до 28 июня включительно. Это время молитвы, примирения и добрых дел.

Петров пост 2026: поздравления в стихах на украинском языке

З Петровим постом вітаю,
Добра щиро бажаю,
Хай молитва помагає,
А зло й лихо дім минає.

***

Петрівський піст вже у вікно заглядає,
Нас до смирення й віри закликає.
Хай кожен день з молитвою мине,
І все погане нас обмине.
Здоров'я, миру, ласки вам бажаю,
З початком посту щиро вас вітаю!

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***

З Петрівським постом прийміть вітання,
Хай буде світлим кожне починання.
Очистимо душі, серця й думки,
Щоб силу дарували нам роки.
Хай кожен крок веде до благодаті,
Й наповнить радістю ваш дім і хату!

***

Петрівський піст іде,
І щастя всім нам несе.
Хай за все Бог віддячить,
І усі гріхи пробачить!

Поздравления с началом Петровского поста 2026 в прозе

Искренне поздравляю вас с началом Петровского поста! Пусть это время поможет очистить душу от тревог и обид, наполнить сердце верой, надеждой и любовью.

***

Сегодня начало Петровского поста. Желаю легко пройти этот период, укрепиться духовно, обрести внутреннюю гармонию и спокойствие. Пусть Господь оберегает вас и ваших родных.

***

С началом Петровского поста! Желаю вам мудрости, терпения, душевного тепла и Божьей поддержки во всех добрых делах. Пусть в сердце поселится мир, а молитвы будут услышаны.

***

Поздравляю с Петровским постом! Желаю провести это время с пользой для души, наполняя свою жизнь добрыми делами, искренними словами и светлыми мыслями. Пусть мир и добро сопровождают вас повсюду.

***

Поздравляю вас с началом Петровского поста! Желаю душевного равновесия, крепкого здоровья и долгожданного мира на нашей земле.

***

Пусть Петровский пост принесет в вашу жизнь больше света, добра и внутренней силы. Желаю легко и с радостью пройти этот период, почувствовать Божью любовь и поддержку.

Теплые открытки с началом Петровского поста 2026

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Видеопоздравление с началом Петровского поста 2026 года

 

Ранее мы рассказывали, как правильно провести Петров пост и что категорически нельзя делать в этот период.

Напомним, мы делились, какие есть традиции празднования Дня Петра и Павла и как стоит провести праздник.

Также узнавайте, когда в Украине праздник Ивана Купала и какие его главные украинские обычаи.

поздравления открытки Петров пост
Светлана Конюшенко - Редактор
Автор:
Светлана Конюшенко
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